रोहित शेट्टी प्रकरणात पुण्यातून अटक केलेल्या आरोपींना 23 फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी
पोलिसांनी दमदाटी करून जबरदस्तीनं कबुलीजबाब लिहून घेतल्याचा एका आरोपीनं कोर्टात दावा केलाय.
Published : February 17, 2026 at 4:39 PM IST
मुंबई : बॉलिवूडचा सेलिब्रिटी निर्माता-दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या घरावरील गोळीबारप्रकरणी पुण्यातून अटक केलेल्या पाच आरोपींच्या पोलीस कोठडीत कोर्टानं वाढ केलीय. या प्रकरणी त्यांना दिलेली पोलीस कोठडी आज संपत असल्यानं त्या सर्वांना मंगळवारी पुन्हा कोर्टापुढे हजर करण्यात आलं. तेव्हा पुढील तपासाकरिता कोर्टानं या पाचही आरोपींना 23 फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी वाढवलीय.
आरोपींविरोधात संघटित गुन्हेगारीबद्दल मकोका लागू - या प्रकरणी मकोका लावल्यामुळे या आरोपींना जामीन मिळणं कठीण होणार आहे. गुन्हे शाखेकडे आता 30 दिवसांपर्यंत त्यांची कोठडी ठेवण्याचा पर्याय उपलब्ध झालाय. तसेच या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी आता 90 ऐवजी 180 दिवसांची मुदत मुंबई पोलिसांना मिळणार आहे. मकोका अंतर्गत डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार दिलेले आहेत, त्यामुळे आरोपींनी डीसीपीसमोर दिलेले जबाब हे दंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेले अधिकृत जबाब मानले जातील. तसेच खटल्यादरम्यान आरोपींनी पोलिसांना दिलेले जबाब ते मागे घेऊ शकणार नाहीत. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा सदस्य शुभम लोणकर अद्याप फरार आहे. अटक केलेले आरोपी हे याच सिंडिकेटचा भाग आहेत. सिंडिकेटच्या सदस्यावर जर 10 वर्षांत किमान दोन गैरवर्तनाचे आरोप असल्याचे पुरावे असतात, तेव्हा त्यांच्यावर मकोका कायदा लावला जातो. शुभम लोणकर हा लॉरेन्स बिश्नोईचा माणूस असल्यानं लॉरेन्स बिश्नोईवर गेल्या 10 वर्षांत देशभरात डझनभर प्रकरणांची नोंद आहे. त्यामुळेच पोलिसांनी रोहित शेट्टी प्रकरणात आता मकोका लावलाय.
कोण आहेत आरोपी? - मुंबई गुन्हे शाखेनं पुण्यातून आसाराम फासळे उर्फ बाबू, स्वप्नील बंडू सकट (23) सह सिद्धार्थ दीपक येनपुरे (20) आणि समर्थ शिवशंकर पोमाजी(18) यांना धायरीतून तर आदित्य ज्ञानेश्वर गायके (19) याला कर्वेनगरहून अटक केलीय. तर आरोपी शुभम लोणकर हा अद्यापही फरार आहे. वारजे परिसरातील कुप्रसिद्ध गुंड शुभम लोणकर बाबा सिद्धिकी हत्या प्रकरणात सामील असल्याचंही उघडकीस आलंय. या घटनेनंतर शुभम लोणकर पसार झाला असून, अद्याप त्याचा ठावठिकाणा पोलिसांना लागलेला नाही. पुण्यातून आधी अटक केलेल्या आरोपींच्या वतीनं पुन्हा एकदा गोळाबाराबाबत काहीही माहिती नसल्याचा दावा कोर्टात करण्यात आला. आरोपींतर्फे त्यांचे वकील अजिंक्य मिरगळ यांनी याप्रकरणातील सर्व गंभीर आरोप फेटाळून लावलेत. त्यांनी कोर्टात दावा केला की, या सर्व आरोपींना पोलिसांनी केवळ संशयावर अटक केलीय. या प्रकरणाशी त्यांचा काही संबंध नाही, तसेच त्यांनी कुठेही फायरिंग केलेली नाही. पोलिसांनी त्यांच्याकडून जबरदस्तीनं कबूली जबाब लिहून घेतल्याचा आरोप एका आरोपीनं मंगळवारी कोर्टात केला.
गोळीबार करणाराही पोलिसांच्या ताब्यात - रोहित शेट्टी यांच्या घरावर गोळीबार करणारा शूटर दीपक शर्मालाही राजस्थान-हरियाणा सीमाभागातून विशेष पथकानं अटक केलीय. या कामाकरता त्याला 50 हजार रूपये मिळाल्याचं त्यानं कबूल केलंय. सध्या अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटी लॉरेन्स बिश्नोई टोळीच्या टार्गेटवर आहेत. मुंबई गुन्हे शाखेनं नुकतीच पुण्यातून शस्त्र पुरवणा-या आसाराम फरासळेलाही याप्रकरणी अटक केलीय. आसाराम फरासळे चार वर्षांपासून लॉरेन्स बिश्नोई टोळीसोबत काम करतोय. चार वर्षांत त्यानं या टोळीला किती शस्त्रे पुरवली याचा तपास सध्या सुरू आहे, त्यासाठी आरोपींची कोठडी वाढवून मागण्यात आलीय.
काय घडलीय घटना? - मुंबईतील जुहू परिसरात दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या निवासस्थानासमोर पिस्तुलातून गोळीबार करण्यात आल्याची घटना शनिवारी रात्री उशिरा घडली होती. सुदैवानं या घटनेत कोणी जखमी झालेलं नाही. शेट्टी यांच्या निवासस्थानासमोर गोळीबार झाल्याची माहिती मिळाताच बॉलिवूडसह मुंबईतही एकच खळबळ उडाली. गुंड लाॅरेन्स बिष्णेाई याचा निकटवर्तीय आरजू बिष्णोईनं आपल्या साथीदारांशी संगनमत करून गोळीबार केल्याची जबाबदारी घेत सोशल मीडियावर एक ध्वनिफित प्रसारित केलीय. या प्रकरणी तातडीनं गुन्हा दाखल करत मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं आपला तपास सुरू केला. पोलिसांनी जुहू परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासलं, ज्यात हल्लेखोर दुचाकीवरून पसार झाल्याचं आढळून आलं. एआयचा वापर करून पसार झालेले हे सर्व आरोपी पुण्यातील वारजे परिसरात वास्तव्यास असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार मुंबई गुन्हे शाखेच्या पथकानं याबाबतची माहिती तातडीनं पुणे पोलिसंना कळवली होती.
