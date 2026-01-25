ETV Bharat / state

मुंबई हादरली : लोकलच्या गर्दीत लागला धक्का, तरुणानं थेट प्राध्यापकाचा भोसकून केला खून

लोकलच्या गर्दीत धक्का लागल्यानं तरुणानं प्राध्यापकाचा खून केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या तरुणाला एआयच्या मदतीनं अटक करण्यात आली.

stabbed To Death professor At Malad
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 25, 2026 at 12:46 PM IST

2 Min Read
मुंबई : लोकलच्या गर्दीत झालेल्या वादातून प्राध्यापकाची चाकूनं भोसकून हत्या करण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना मालाड रेल्वे स्थानकात शनिवारी रात्री घडली. या प्रकरणी आरोपीला 12 तासांत एआयच्या मदतीनं अटक करण्यात पोलिसांना यश आलं. ओंकार शिंदे असं या प्राध्यापकाची हत्या करणाऱ्या आरोपीचं नाव असून त्याला वसईतून ताब्यात घेण्यात आलंय. तर आलोक सिंह असं चाकू हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या प्राध्यापकाचं नाव आहे.

stabbed To Death professor At Malad
आलोक सिंह (ETV Bharat Reporter)

तरुणानं प्राध्यापकाची केली हत्या : शनिवारी सायंकाळी मुंबईचा थरकाप उडवणारी घटना समोर आलीय. लोकल ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या आलोक सिंह या प्राध्यापकाची रेल्वे फलाटावर धारदार शस्त्रानं भोसकून हत्या करण्यात आली. मालाड रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक एकवर नेहमीप्रमाणं शनिवारी गर्दीच्यावेळी प्रवाशांची मोठी वर्दळ होती. यावेळी प्राध्यापक अलोक सिंह लोकलमधून उतरत असताना, गर्दीमुळे त्यांचा दुसऱ्या एका प्रवाशाला धक्का लागला. यावरून दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक सुरू झाली, पुढं वादाचं रूपांतर धक्काबुक्कीत झालं. मात्र, रागाच्या भरात असलेल्या आरोपी ओंकार शिंदेनं अलोक सिंह यांच्यावर अचानक धारदार शस्त्रानं हल्ला केला. सिंह यांच्या पोटात चाकू भोसकून ओंकार आलेल्या ट्रेनमध्ये बसून पसार झाला. या हल्यानंतर रक्ताच्या थारोळ्यात आलोक सिंह जागीच कोसळले. लोकांनी पोलिसांच्या मदतीनं त्यांना तातडीनं रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र रक्तस्त्राव इतका झाला होता की उपचारा दरम्यानच त्यांचा मृत्यू झाला.

stabbed To Death professor At Malad
ओंकार शिंदे (ETV Bharat Reporter)

आरोपीला एआयच्या मदतीनं ठोकल्या बेड्या : या हत्येचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश आलंय. लोकलमधून उतरताना झालेल्या एका क्षुल्लक वादाचं रूपांतर भीषण हत्येत झालं. हा प्रकार अतिशय भयंकर असल्यानं रेल्वे पोलिसांनी तातडीनं हालचाली करत आरोपीला अटक केली. हल्ला केल्यानंतर आरोपी ओंकार शिंदे गर्दीचा फायदा घेत घटनास्थळावरून फरार झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली आणि प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. मात्र रेल्वे पोलिसांनी तातडीनं चक्र फिरवली. रेल्वे स्थानकावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर पोलिसांना आरोपीची ओळख पटली. एआयचा वापर करत पोलिसांनी आरोपीचा ठावठिकाणी शोधून काढून त्याला ताब्यात घेतलं. अटक करण्यात आलेल्या आरोपी ओंकार शिंदेला सध्या बोरिवली पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं असून, तिथं त्याची सखोल चौकशी सुरू आहे. आरोपीनं हे कृत्य केवळ रागाच्या भरात केलंय की यामागं आणखी काही उद्देश होता?, याचा तपास पोलीस करत आहेत. आरोपीला रिमांडसाठी बोरिवली न्यायालयात हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे.

