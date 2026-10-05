अचूक मतदार यादी आवश्यक एसआयआर दीर्घकाळापासूनची प्रक्रिया - मुख्यमंत्री फडणवीस
मतदार याद्यांचं सखोल पुनरीक्षण ही निवडणूक व्यवस्थेतील अनेक दशकांपासून सुरू असलेली प्रक्रिया आहे, असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
Published : October 5, 2026 at 9:48 PM IST
मुंबई - विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर प्रक्रियेवरून विरोधकांनी सरकार आणि निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केलं असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मतदार यादीच्या अचूकतेचं समर्थन केलं. एक नागरिक, एक मत या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वाला बळ देण्यासाठी अचूक आणि अद्ययावत मतदार यादी आवश्यक असून, मतदार याद्यांचं सखोल पुनरीक्षण ही निवडणूक व्यवस्थेतील अनेक दशकांपासून सुरू असलेली प्रक्रिया आहे, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
विरोधकांनी रविवारी (4 ऑक्टोबर) काढलेल्या गर्जना मोर्चातून एसआयआर प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं. निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर टीका करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली. या मोर्चावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी टीका केली होती. त्यानंतर सोमवारी त्यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे एसआयआर प्रक्रियेची पार्श्वभूमी आणि आवश्यकता स्पष्ट केली. फडणवीस यांनी म्हटलं आहे की, मतदार याद्या अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून विविध टप्प्यांवर सखोल पुनरीक्षण करण्यात आलं आहे. 1952 ते 1956 या कालावधीत देशातील बहुतांश भागात मतदार याद्यांचं विस्तृत पुनरीक्षण झालं. त्यानंतर 1957, 1961, 1965 आणि 1966 मध्येही पुनरीक्षण करण्यात आलं. पुढे 1983-84, 1987-89, 1992, 1993 आणि 1995 या कालावधीत तसंच 2002, 2003 आणि 2004 मध्येही मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण करण्यात आल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
घराघरात जाऊन मतदारांची पडताळणी - सखोल पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेत घराघरात जाऊन मतदारांकडून माहिती घेणं, मतदार गणना अर्जांचं वितरण तसंच संकलन करणं, मतदारांच्या नोंदींची पडताळणी केली जाते. या प्रक्रियेत मतदार यादी नव्याने तयार करण्याच्या दृष्टीने गणना केली जाते. त्यामुळे मतदार यादीतील नोंदी अधिक अचूक करण्यास मदत होते, असा दावा फडणवीस यांनी केला आहे.
वेगाने होणारे शहरीकरण आणि नागरिकांचे वारंवार होणारे स्थलांतर यामुळे मतदार याद्यांमध्ये सातत्याने बदल होत असतात. गेल्या दोन दशकात मोठ्या प्रमाणावर नावे मतदार यादीत समाविष्ट झाली तसंच वगळली गेली आहेत. नवीन पात्र मतदारांची भर, मृत्यू, स्थलांतर किंवा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी झालेली नोंदणी यामुळे मतदार याद्यांमध्ये बदल होणे स्वाभाविक असल्यानं वेळोवेळी सखोल पडताळणी आवश्यक असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
मृत आणि दुबार नोंदी हटवण्यावर भर - मतदार यादीतील मृत व्यक्तींच्या नोंदी ओळखून त्या अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया करण्यात आली आहे. तसंच दुबार नोंदी शोधून मतदार यादीतील पुनरावृत्ती दूर करण्याचं कामही करण्यात आल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. पात्र नागरिकांचा मतदार यादीत समावेश करणं आणि एकही पात्र नागरिक मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहू नये, हे निवडणूक आयोगाचं महत्त्वाचं उद्दिष्ट असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
मतदार याद्यांची अचूकता आणि विश्वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी विस्तृत पुनरीक्षण ही निवडणूक व्यवस्थेतील दीर्घकाळापासूनची प्रक्रिया आहे. सध्याचे Special Intensive Revision (SIR) हे त्याच व्यापक प्रक्रियेचं पुढील पाऊल आहे,’ असा दावा फडणवीस यांनी केला. एसआयआर प्रक्रियेत नागरिकांनी सक्रियपणे सहभागी व्हावं आणि त्यातून लोकशाही व्यवस्था अधिक सक्षम करावी, असं आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे.
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