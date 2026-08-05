ETV Bharat / state

आंबोलीच्या महादेवगड पॉईंटवरून दरीत कोसळलेल्या डॉक्टरचा मृतदेह बाहेर काढण्यात यश

निपाणी (बेळगाव) येथील डॉक्टर आयुब सय्यद यांचा आंबोलीतील महादेवगड पॉईंटवर तोल जाऊन 400 फूट दरीत कोसळल्याने मृत्यू झाला. रेस्क्यू टीमनं त्यांचा मृतदेह बाहेर काढला आहे.

DOCTOR BODY SUCCESSFULLY RECOVERED
दरीत कोसळलेल्या डॉक्टरचा मृतदेह बाहेर काढण्यात यश (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 5, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंधुदुर्ग : पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या आंबोली येथील महादेवगड पॉईंटवरून सुमारे 400 फूट दरीत कोसळून पर्यटकाचा मृत्यू झाल्याची भीषण घटना मंगळवारी (दि.4) सायंकाळी घडली. डॉ. आयुब सय्यद (वय 45, रा. जत्राट, निपाणी, जि. बेळगाव) असं दरीत कोसळून मृत झालेल्या पर्यटकाचं नाव आहे. बुधवारी (दि.5) दुपारी सह्याद्री ॲडव्हेंचर रेस्क्यू ग्रुपनं अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत अथक प्रयत्न करून त्यांचा मृतदेह दरीतून बाहेर काढला.

तोल गेल्यामुळं कोसळले दरीत : मिळालेल्या माहितीनुसार, मयत डॉ. आयुब सय्यद हे आपल्या नऊ सहकाऱ्यांसोबत मंगळवारी निपाणी इथून आंबोलीत वर्षा पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी आले होते. सायंकाळी पाचच्या सुमारास सर्वजण महादेवगड पॉईंट परिसरात असताना डॉ. सय्यद हे लघुशंकेसाठी सुरक्षेच्या रेलिंगवरून पलीकडं गेले. या दरम्यान अचानक त्यांचा तोल गेल्यामुळं ते थेट 400 फूट खोल दरीत कोसळले. महादेव पॉईंटवर मक्याची कणसं विकणाऱ्या एका स्थानिक विक्रेत्यानं त्यांना दरीत कोसळताना पाहिलं. यानंतर तत्काळ त्यांच्या सहकाऱ्यांना या अपघाताची माहिती दिली.

काही कारणांमुळं थांबवावी लागली बचाव मोहीम : या घटनेची माहिती मिळताच सावंतवाडी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम, आंबोली पोलीस संतोष गलोले आणि त्यांचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं. त्यांनी आंबोलीतील 'सह्याद्री ॲडव्हेंचर रेस्क्यू टीम'ला मदतीसाठी पाचारण केलं. रेस्क्यू टीम आणि पोलिसांनी तातडीनं शोधमोहीम हाती घेतली. मात्र, परिसरात सुरू असणारा संततधार पाऊस, दाट धुकं आणि अंधारामुळं सायंकाळी सात वाजेच्या सुमारास शोधमोहीम तात्पुरती थांबवावी लागली. अपघात घडला त्या ठिकाणी संबंधित व्यक्तीचा मोबाईल वर राहिल्यामुळं मोबाईल लोकेशनच्या आधारे शोध घेणंही अशक्य झालं होतं. मंगळवारी (दि.4) सायंकाळी थांबवण्यात आलेली ही रेस्क्यू मोहीम बुधवारी पहाटे पुन्हा सुरू करण्यात आली. पारपोली येथील सिद्धेश्वर मंदिरापासून सुमारे दोनशे फूट पुढं असलेल्या जंगल भागात शोध सुरू असताना सकाळी दहा वाजेच्या सुमारास मृतदेह खोल दरीत आढळून आला. त्यानंतर दुपारी साडेबाराच्या सुमारास हा मृतदेह खोल दरीतून बाहेर काढण्यात रेस्क्यू टीमला यश आलं.

'यांनी' राबवलं रेस्क्यू ऑपरेशन : या कठीण रेस्क्यूमध्ये सह्याद्री ॲडव्हेंचर रेस्क्यू ग्रुप आंबोली-सांगलीच्या बाबल आल्मेडा, मायकल डिसोजा, संतान आल्मेडा, उत्तम नार्वेकर, लॉरेन्स आल्मेडा, राजू राऊळ, प्रथमेश गावडे, पासकु देसा, अजित नार्वेकर, समीर गावडे, आनंद गावडे, विशाल बांदेकर, प्रतीक मोहिते, नारायण चव्हाण, शुभम कळसुलकर, सर्वेश नाईक, मनीष नार्वेकर, वामन पालेकर, राकेश अमरुस्कर, दीपक मेस्त्री, अजित गावडे, रघुनाथ सावंत, अभिजित नार्वेकर आणि हेमंत नार्वेकर यांनी सहभाग घेतला होता.

हेही वाचा :

  1. 'सुनेत्रा पवार या गुंगी गुडीया नाही, तर इंदिरा गांधींसारख्या . . .'; संजय काकडेंचा शरद पवार, राहुल गांधींवर निशाणा
  2. कॉक्रोच जनता पार्टी एक दबाव गट म्हणून काम करणार : अभिजीत दिपके
  3. CCMP निर्णयाविरोधात निवासी डॉक्टरांचा संप; आपत्कालीन सेवा बंद करण्याचा दिला इशारा

TAGGED:

MAHADEVGAD POINT
महादेवगड पॉईंट
आयुब सय्यद
आंबोली महादेवगड पॉईंट अपघात
DOCTOR BODY SUCCESSFULLY RECOVERED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.