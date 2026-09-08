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धारावीजवळ गणेश आगमन सोहळ्यात अपघात, आणखीन एक गणेश मूर्ती कोसळली, विनायक राऊत कडाडले

या अपघातात 2 जण जखमी झाले असल्याची माहिती समोर आली आहे. खरं तर गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मूर्ती कोसळण्याच्या घटना घडत असल्यानं गणेशभक्तांमध्येही नाराजीचं वातावरण आहे.

Shiv Sena leader Vinayak Raut
शिवसेनेचे नेते विनायक राऊत (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 8, 2026 at 10:57 PM IST

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मुंबई- गेल्या काही दिवसांपूर्वी 22 फूट उंच भुलेश्वरचा राजाची गणेशमूर्ती आणताना घटलेल्या दुर्घटनेत 2 जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असताना आता आणखी एक अशीच घटना घडली आहे. प्रेम नगरचा राजा गणेशमूर्ती आगमनाच्या वेळी 15 फुटांची गणेशमूर्ती कोसळली आहे. या अपघातात 2 जण जखमी झाले असल्याची माहिती समोर आली आहे. खरं तर गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मूर्ती कोसळण्याच्या घटना घडत असल्यानं गणेशभक्तांमध्येही नाराजीचं वातावरण आहे.

गणेश मूर्ती ट्रॉलीवरून थेट खाली कोसळली : खरं तर ओम शक्ती फाऊंडेशन हे धारावीतील व्ही. बी. नगर येथील बैल बाजारमधून 15 फूट उंचीची गणेश मूर्ती आणत होते. मूर्ती आणत असताना शीतल तलावाजवळील स्पीड ब्रेकरवरून मूर्ती घेऊन जाणारी ट्रॉली ओढत असताना अचानक कोसळली. दुर्दैवी बाब म्हणजे गणेश मूर्ती ट्रॉलीवरून थेट खाली कोसळली. या दुर्घटनेत ट्रॉलीजवळ उभ्या असलेल्या एका व्यक्तीला दुखापत झाली. त्याला उपचारासाठी भाभा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. गणेशमूर्ती ट्रॉलीवरून कोसळल्यामुळे मूर्तीचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे मूर्तीचे शीतल तलावात विसर्जन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आणि माजी खासदार विनायक राऊत यांनी यासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.

स्पीड ब्रेकरवरून जाताना मूर्तीचा तोल ढळला : त्याचं झालं असं की, प्रेम नगर परिसरात ओम शक्ती वेल्फियर फाऊंडेशनच्या वतीने 'प्रेमनगरचा महाराजा' 15 फुटांची गणेशमूर्ती आणली जात होती. नवपाडा परिसरातून धारावीकडे ट्रॉलीच्या मदतीने प्रेमनगरचा महाराजा हळूहळू पुढे सरकत होता. पण शीतल तलावाजवळ पोहोचले असताना स्पीड ब्रेकरवरून जाताना मूर्तीचा तोल ढळला आणि मूर्ती खाली कोसळली. अचानक झालेल्या या घटनेमुळे परिसरात गोंधळ उडाला आहे.

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TAGGED:

15 FOOT GANESH IDOL COLLAPSES
DHARAVI GANESH IDOL COLLAPSES
आणखीन एक गणेश मूर्ती कोसळली
GANESH IDOL FELL

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