साताऱ्यातील ओगलेवाडी रेल्वे पुलावर कार आयशरची समोरासमोर धडक, सख्खे चुलत भाऊ जागीच ठार
लग्न ठरलेल्या मित्राचा गावदेव करून परत येताना कारचा भीषण अपघात झाला. त्यात एकाच कुटुंबातील दोन तरुणांवर काळाने झडप घातली.
Published : November 26, 2025 at 7:46 PM IST
सातारा : कराड-विटा मार्गावरील ओगलेवाडी रेल्वे पुलावर मंगळवारी मध्यरात्री कार आणि आयशर टेम्पोची समोरासमोर धडक झाली. त्यात कारमधील सख्ख्ये चुलत भाऊ जागीच ठार झाले तर दोनजण जखमी झाले. लग्न ठरलेल्या मित्राचा गावदेव करून परत येताना काळाने त्यांच्यावर झडप घातली. ओमकार राजेंद्र थोरात (वय 28) आणि गणेश सुरेश थोरात (वय 25, रा. ओंड, ता. कराड), अशी मृतांची नावं आहेत. अपघातात ऋषिकेश कुबेर थोरात (वय 28, रा. ओंड, ता कराड) आणि रोहन पवार (वय 25, रा.नाशिक) हे जखमी झाले आहेत. ओमकार हा निवृत्त उपनिरीक्षकाचा मुलगा होता.
पोलीस आणि सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ओमकार थोरात याच्या मित्राचे बुधवारी लग्न होते. त्याच्या गावदेवसाठी ओमकार, चुलत भाऊ गणेश आणि गावातील मित्र ऋषिकेश, असे तिघेजण टाटा नेक्सन कारने वांगी (ता. कडेगाव) येथे गेले होते. गावदेव कार्यक्रम झाल्यानंतर नाशिकच्या मित्राला घेऊन चौघे परत कराडला येत असताना मध्यरात्री दीडच्या सुमारास ओगलेवाडी (ता. कराड) येथील रेल्वे पुलावर त्यांच्या कारची आणि समोरून येणाऱ्या आयशर टेम्पोची भीषण धडक झाली. त्यात ओमकार आणि गणेश हे जागीच ठार झाले. दोघेही अविवाहित होते.
कार आणि टेम्पोची धडक एवढी भीषण होती की अपघातात कारचा चक्काचूर झाला. तसंच आयशर टेम्पोचेही मोठे नुकसान झाले आहे. आयशर चालक दिगंबर सोपान धुळे (रा. लिंबोटी, जि. नांदेड) याने शहर पोलिसांत अपघाताची खबर दिली. दरम्यान अपघाताची माहिती मिळतात ओगलेवाडी आणि कराड शहर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी तरुणांना रुग्णालयात दाखल केलं. तसंच मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवले.
अपघातात मृत्युमुखी पडलेले ओमकार आणि गणेश हे सख्खे चुलत भाऊ होते. ओमकार याचे वडील राजेंद्र थोरात हे पोलीस उपनिरीक्षक होते. नुकतेच ते निवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या मुलाचा आणि पुतण्याचा अपघाती मृत्यू झाल्याची बातमी समजतात त्यांच्या जुन्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. त्याचबरोबर ओंड गावच्या नागरिकांनी देखील घटनास्थळ गाठले. वयाच्या अवघ्या पंचवीशीत एकाच कुटुंबातील दोन तरुणांच्या अपघाती मृत्यूने ओंड गावावर शोककळा पसरली आहे. ओमकारच्या बहिणीचे अवघ्या पाच दिवसांपूर्वीच लग्न झाले होते.
हेही वाचा...