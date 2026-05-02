ETV Bharat / state

महिला पोलीस अधिकाऱ्याला 28 लाखांची लाच घेताना रंगेहात पकडलं: प्रमोशन मिळालं अन् अडकल्या सापळ्यात

पुणे पोलीस दलातील सहायक पोलीस निरीक्षक वैशाली तोटेवार यांना लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आलं आहे. वैशाली तोटेवार यांना कालच पोलीस दलात बढती मिळाली होती.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 2, 2026 at 10:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : पुणे पोलीस दलातून पोलीस निरीक्षक म्हणून मुंबई लोहमार्ग इथं बढतीवर बदली झालेल्या आर्थिक गुन्हे शाखेतील सहायक पोलीस निरीक्षक महिलेला तक्रार अर्जाच्या चौकशी प्रकरणात २८ लाख रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं पकडलं आहे. वैशाली तोटेवार असं या महिला अधिकार्‍याचं नाव असून या प्रकरणात एका खासगी व्यक्तीला देखील ताब्यात घेण्यात आलं आहे. या महिला पोलीस अधिकाऱ्याला पकडल्यानंतर पुणे पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे.

28 लाखांची लाच घेताना रंगेहात पकडलं : वैशाली तोटेवार यांची पोलीस आयुक्तालयातील आर्थिक गुन्हे शाखेत नियुक्ती असताना त्यांच्याकडं ८ ते ९ तक्रार अर्ज तपासासाठी देण्यात आले होते. त्यांचा तपास सुरू असतानाच त्यांना पोलीस निरीक्षक म्हणून बढतीवर मुंबई लोहगाव पोलीस इथं बदली करण्यात आली होती. त्यांना पुणे पोलीस दलातून कालच कार्यमुक्त करण्यात आलं होतं. तक्रार अर्जाच्या चौकशी प्रकरणात २८ लाख रुपयांची लाच त्यांनी मागितली होती. त्यात एका खासगी व्यक्ती मार्फत बंडगार्डन रोडवरील हॉटेल कॉनरेड इथं बोलावण्यात आलं होत. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागानं सापळा रचून २८ लाख रुपये घेण्यासाठी आलेल्या खासगी व्यक्तीला पकडलं. पाठोपाठ वैशाली तोटेवार यांना देखील ताब्यात घेतलं. पाठापोठ दुसर्‍या दोन पथकांनी पोलीस आयुक्तालयातील त्यांच्या कार्यालयातील रुमची तर आणखी एका पथकानं त्यांच्या घराची झडती घेतली असून अधिक तपास सुरू आहे.

कालच मिळालं होतं प्रमोशन : महिला पोलीस अधिकारी वैशाली तोटेवार यांना कालच सहायक पोलीस निरीक्षक पदावरुन पोलीस निरीक्षक म्हणून बढती मिळाली होती. बढती मिळाल्यानंतर काही तासातच त्यांना लाचलुचपत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लाच घेताना रंगेहात पकडलं आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

TAGGED:

28 LAKH BRIBERY CASE IN PUNE
VAISHALI TOTEWAR
28 लाखांची लाच घेताना रंगेहात पकडलं
सहायक पोलीस निरीक्षक वैशाली तोटेवार
ACB ARRESTED WOMAN POLICE OFFICER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.