रयत शिक्षण संस्थेत घुसून 'अभाविप'च्या कार्यकर्त्यांचा गोंधळ; विद्यार्थिनी आत्महत्या प्रकरणी हॉस्टेल रेक्टरला पोलीस कोठडी
'अभाविप'च्या कार्यकर्त्यांनी रयत शिक्षण संस्थेत घुसून विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करत गोंधळ घातला.
Published : September 8, 2026 at 10:57 AM IST
सातारा - साताऱ्यातील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयातील 19 वर्षीय विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येप्रकरणी रयत शिक्षण संस्थेने प्राचार्य एस. टी. साळुंखे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे, तर वसतिगृहाच्या रेक्टर जयश्री जकाते यांना निलंबित केलं आहे. विद्यार्थिनीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या जयश्री जकाते यांना न्यायालयाने एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, रयत शिक्षण संस्थेत घुसून अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला. विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली.
यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयाच्या वसतिगृह अधीक्षक जयश्री जकाते यांना सातारा शहर पोलिसांनी रविवारी सायंकाळी पाच वाजता अटक केली होती. सोमवारी सायंकाळी उशिरा त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने एक दिवसांशची पोलीस कोठडी सुनावली. विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येप्रकरणी महाविद्यालयाचे प्राचार्य एस. टी. साळुंखे यांच्यासह समितीतील एकूण पाच जणांविरुद्ध सातारा शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात झाला आहे.
विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येस जबाबदार असणाऱ्यांच्या नावासह तिच्या वडिलांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी पाच जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. वसतिगृहाच्या अधिक्षिकेला अटक केली आहे, तर अन्य संशयितांना पोलिसांनी नोटिसा बजावून चौकशीसाठी बोलावले आहे. गैरहजर राहिल्यास कायदेशीर तरतुदीनुसार अटकेची कारवाई केली जाईल, असा इशारा देखील नोटीशीत दिला आहे.
विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येप्रकरणी रयत शिक्षण संस्थेच्या मुख्य कार्यालयात घुसून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातत आक्रमक पवित्रा घेतल्याने काही काळ गोंधळ उडाला. यशवंतराव चव्हाण सायन्स कॉलेज परिसरात देखील त्याचे पडसाद उमटले. विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गांभीर्याने घेऊन महाविद्यालय प्रशासनाने या प्रकरणात स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणीही अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी केली.
अभाविपच्या कार्यकर्त्यांच्या घोषणाबाजीने गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाल्याने परिसरात तणाव निर्माण झाला. त्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेमुळे रयत शिक्षण संस्थेतील विद्यार्थी सुरक्षेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी महाविद्यालय प्रशासनाने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज पालकांनी व्यक्त केली आहे.
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