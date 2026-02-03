अबू सालेमला चार दिवस घरी जाण्याकरता पोलीस बंदोबस्ताचे 18 लाख मोजावे लागतील, सरकारची हायकोर्टात माहिती
1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील दोषी अबू सालेमनं पॅरोल अर्जावर बाहेर जाण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीत काय घडलं, वाचा सविस्तर.
Published : February 3, 2026 at 7:15 PM IST
मुंबई : भावाच्या मृत्यूनंतर घरी कार्यासाठी जाण्याची परवानगी मागणाऱ्या अबू सालेमला हायकोर्टानं सुनावलंय की, "पोलीस बंदोबस्ताच्या खर्चात मोलभाव करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. जो खर्च आहे, तो तुम्हाला करावाच लागेल. अन्यथा तुम्ही याचिका मागे घेऊ शकता, नाहीतर आम्हाला ती फेटाळावी लागेल." या शब्दांत हायकोर्टानं मंगळवारी सालेमची कानउघडणी केलीय. यासंदर्भात उत्तर देण्याकरता सालेमला अखेरची संधी देत हायकोर्टानं त्याची याचिका गुरूवारपर्यंत तहकूब केलीय.
सालेमला चार दिवसांकरता खर्च करावे लागतील जवळपास 18 लाख रूपये - अबू सालेमची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी पाहता त्याच्याकरता बंदोबस्तात 25 पोलीसांची एक तुकडी पाठवली जाईल. त्यांचा चार दिवसांचा कायदेशीर खर्च 17 लाख 76 हजार रूपये इतका होईल. तसेच या काळात त्यांचा खाण्यापिण्याचा आणि तिकीटांचा खर्च वेगळा होईल. तो खर्चदेखील अबू सालेमलाच करावा लागेल, असं राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलंय.
1 लाख रूपये खर्च करू शकतो- अबू सालेमच्या वकील फरहाना शाह यांनी स्पष्ट केलंय की, अब सालेम हा गेली दोन दशकं कारागृहात आहे. त्यामुळे त्याची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. तो पोलीस संरक्षणाचा खर्च देऊ शकणार नाही. तसेच त्याच्याकरता इतका फौजफाटा देण्याची गरज नाही. केवळ 10 पोलिसांच्या बंदोबस्तातही तो जाऊन येऊ शकतो. याकरता तो फारफारतर 1 लाख रूपये खर्च करू शकतो, असं त्याच्या वकील फरहाना शाह यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. यावर हायकोर्टानं पोलीस खर्चात तुम्ही मोलभाव करू नका, ते होणार नाही, असे सांगितलं. सालेमला भावाच्या अंत्यविधींकरता आम्ही चार दिवस बाहेर जाण्याची परवानगी देऊ. मात्र, त्याला पोलीस बंदोबस्तातच जाता येईल. तसेच पोलीस बंदोबस्ताचा खर्चही त्यालाच करावा लागेल. या अटीवरच त्याला परवानगी देता येईल, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी पुन्हा एकदा अधोरेखित केलंय. त्यावर सालेमच्या वकिलांनी परवापर्यंतची मुदत मागत यावर सालेमशी बोलून अंतिम निर्णय कळवतो, असं कोर्टाला सांगितलंय.
यापूर्वीच्या सुनावणीत काय घडलं- सालेमच घर असलेला सरायमीर हा भाग धार्मिकदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील आहे. त्यामुळे सालेमला जास्तकाळ इथं ठेवता येणार नाही, असा अहवाल सरायमीर पोलीस ठाण्यानं दिलाय. तेव्हा राज्य सरकारनं केवळ दोन दिवसांची परवानगी देण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याची भूमिका सीबीआयनं हायकोर्टात व्यक्त केली.
काय आहे प्रकरण - अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम हा नोव्हेंबर 2005 पासून तुरुंगात असून त्याचा सावत्र भाऊ अबू हकीम अन्सारी याचा 15 नोव्हेंबर 2025 रोजी मृत्यू झालाय. भावाच्या मृत्यूनंतरच्या विधींना उपस्थित राहण्यासाठी अबू सालेमनं 14 दिवसांच्या आपत्कालीन पॅरोलसाठी केलेला अर्ज तुरुंग अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावला. अबू सालेम हा एक आंततराष्ट्रीय गुन्हेगार आहे. साल 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटानंर तो परदेशात पळून गेला होता. त्यानंतर अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर त्याला गुन्हे हस्तांतरण कायद्याच्या मदतीनं पोर्तुगालहून 12 वर्षांनी देशात परत आणण्यात तपासयंत्रणांना यश आलं होतं. त्यामुळे त्याला फारकाळ जेलबाहेर ठेवता येणार नाही. बंदोबस्तासाठी त्याच्यासोबत जाणाऱ्या पोलिसांचा खर्चही सालेमला स्वत:च करावा लागेल, असं कारागृह प्रशासनाच्यावतीनं हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलं.
काय आहेत सालेमवर आरोप- अबू सालेमवर दहशतवादाशिवाय हत्या, हत्येचा कट रचणे, खंडणी अशा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. साल 1993 च्या मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट खटल्यात दोषी ठरवण्यात आलं आहे. न्यायालयानं त्याला यात जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावलीय. सध्या तळोजा येथील कारागृहात शिक्षा अबू सालेम शिक्षा भोगत आहे.
