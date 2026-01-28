ETV Bharat / state

अबू सालेमनं पोलीस बंदोबस्ताचा खर्च केल्यासच पॅरोल-मुंबई उच्च न्यायालय

कुख्यात गुंड अबू सालेमला पॅरोल मंजूर करण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. वाचा, सविस्तर माहिती.

Abu salem plea in Bombay high court
संग्रहित-डावीकडून अबू सालेम, उजवीकडे मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 28, 2026 at 8:47 PM IST

मुंबई : अबू सालेम हा गेली दोन दशकं कारागृहात आहे. त्यामुळे त्याची आर्थिक परिस्थिती बेताची असून तो पोलीस संरक्षणाचा खर्च देऊ शकणार नाही, असं त्याच्या वकील फरहाना शाह यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. त्यावर सालेमला भावाच्या अंत्यविधींकरता आम्ही चार दिवस बाहेर जाण्याची परवानगी देऊ. मात्र, त्याला पोलीस बंदोबस्तातच जाता येईल. तसेच पोलीस बंदोबस्ताचा खर्चही त्यालाच करावा लागेल. या अटीवरच त्याला परवानगी देता येईल, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी स्पष्ट केलंय. त्यावर सालेमच्या वकिलांनी सोमवारपर्यंतची मुदत मागत यावर सालेमशी बोलून निर्णय कळवतो, असं कोर्टाला सांगितलंय.



20 वर्षांपासून जेलमध्ये असलेल्या अबू सालेमची आर्थिक परिस्थित बेताची- कुख्यात गुंड आणि अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम हा गेली दोन दशकं कारागृहातच आहे. त्यामुळे त्याची आर्थक परिस्थिती फारच बेताची आहे, अशा परिस्थितीत पॅरोलवर बाहेर जाण्याकरता त्याला पोलीस बंदोबस्ताकरता स्वत: खर्च करणं जमणार नाही. इतर कैद्यांप्रमाणेच त्यालाही वागणूक मिळावी, जशी इतर कैद्यांना पॅरोल मिळते तशी त्यालाही मिळावी, अशी भूमिका सालेमच्या वकील फरहाना शाह यांनी कोर्टात मांडली. त्यावर असहमती दर्शवत तुमच्या अशीलाचा पूर्व इतिहास पाहता त्याला फार काळ तुरूंगाबाहेर ठेवणं योग्य नाही. या तपासयंत्रणेच्या भूमिकेशी आम्हीही सहमत आहोत. त्यामुळे त्याला केवळ पोलस बंदोबस्तातच बाहेर पाठवता येईल आणि खर्चही त्यालाच करावा लागेल, असं न्यायमर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शाम चांडक यांच्या खंडपीठानं बुधवारी स्पष्ट केलं.



दोन ऐवजी चार दिवसांची परवानगी देऊ - हायकोर्ट- यासंदर्भात आमचंही म्हणणं ऐकून घ्या, अशी विनंती तपासयंत्रणा या नात्यानं सीबीआयच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आली होती. त्यावर सालेमच घर असलेला सरायमीर हा भाग धार्मिकदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील आहे. त्यामुळे सालेमला जास्तकाळ इथं ठेवता येणार नाही, असा अहवाल सरायमीर पोलीस ठाण्यानं दिलाय. तेव्हा राज्य सरकारनं केवळ दोन दिवसांची परवानगी देण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याची भूमिका सीबीआयनं हायकोर्टात मांडली. याला विरोध करत सालेमच्या वकिलांनी स्पष्ट केलं की, आझमगडला पोहचण्याकरता रेल्वे मार्गानं 25 तासांपेक्षा जास्त काळ लागतो. मग तिथं दोन दिवसांत कसं जाऊन येता येईल?, हा मुद्दा मान्य करता हायकोर्टानं आम्ही दोन ऐवजी चार दिवसांची परवानगी देऊ. मात्र, पोलीस बंदोबस्ताचा सारा खर्च तुम्हालाच करावा लागेल ही अट मान्य असेल तर सांगा, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. सोमवारपर्यंत यावर सालेमशी बोलून उत्तर देऊ, असं त्याच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं.



काय आहे प्रकरण - अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम हा नोव्हेंबर 2005 पासून तुरुंगात आहे. त्याचा सावत्र भाऊ अबू हकीम अन्सारी याचा 15 नोव्हेंबर 2025 रोजी मृत्यू झालाय. भावाच्या मृत्यूनंतरच्या विधींना उपस्थित राहण्यासाठी तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर अबू सालेमनं 14 दिवसांच्या आपत्कालीन पॅरोलसाठी अर्ज केला होता. मात्र, तुरुंग अधिकाऱ्यांनी त्याची मागणी फेटाळून लावली. याविरोधात अबू सालेमनं वकील फरहाना शाह यांच्यामार्फत हायकोर्टात अर्ज दाखल केलाय. या न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारनं अबू सालेमच्या 14 दिवसांच्या पॅरोलला जोरदार विरोध केलाय.



सालेमला जास्तकाळ बाहेर ठेवण्यास राज्य सरकारचा विरोध - अबू सालेम हा एक आंततराष्ट्रीय गुन्हेगार आहे. साल 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटानंर तो परदेशात पळून गेला होता. त्यानंतर अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर त्याला गुन्हे हस्तांतरण कायद्याच्या मदतीनं 12 वर्षांनी भारतात परत आणण्यात तपासयंत्रणांना यश आलं होतं. त्यामुळे त्याला फारकाळ जेलबाहेर ठेवता येणार नाही. त्यामुळे कुटुंबातील व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याला कुटुंबियांची सांत्वनपर भेट घेण्यासाठी केवळ 2 दिवसांची संचित रजा देता येईल. त्यातही बंदोबस्तासाठी त्याच्यासोबत जाणाऱ्या पोलिसांचा खर्चही सालेमला स्वत:च करावा लागेल, असं कारागृह प्रशासनाच्यावतीनं हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलं.


कोण आहे अबू सालेम - अबू सालेम हा 1993 च्या बॉम्बस्फोटानंतर परदेशात पळून गेला होता. त्याच्यावर दहशतवादाशिवाय हत्या, हत्येचा कट रचणे, खंडणी अशा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. साल 1993 च्या मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट खटल्यात दोषी ठरवण्यात आलं असून न्यायालयानं त्याला यात जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावलीय. सध्या तळोजा येथील कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या अबू सालेमला गुन्हेगार हस्तांतरण करारानुसार पोर्तुगालहून नोव्हेंबर 2005 मध्ये भारतात आणण्यात आलं. या करारानुसार भारत सरकार त्याला 25 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा देऊ शकत नाही.

ABU SALEM PAROLE
BOMBAY HIGH COURT ON ABU SALEM
अबू सालेम पॅरोल
WHO IS ABU SALEM
BOMBAY HIGH COURT

