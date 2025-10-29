ETV Bharat / state

जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या अबू धाबी पोर्ट्सचा महाराष्ट्रासोबत करार, काय होणार फायदे?

अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुपसोबत महाराष्ट्र शासनानं आज 2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा सामंजस्य करार केला आहे. या प्रकल्पातून 50 हजारांहून अधिक रोजगार निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.

Abu Dhabi Ports signs agreement with Maharashtra
अबू धाबी पोर्ट्सचा महाराष्ट्रासोबत करार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 29, 2025 at 2:05 PM IST

मुंबई : भारतीय सागरी क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचं नवं दालन खुलं झालं आहे. अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुपसोबत महाराष्ट्र शासनानं आज (29 ऑक्टोबर) 2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा सामंजस्य करार केला आहे. हा करार राज्याला जागतिक सागरी केंद्र म्हणून स्थापित करण्याच्या दिशेनं मैलाचा दगड ठरणार असून, बंदर विकास, जहाजबांधणी आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात क्रांती घडवणार आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मान्यवरांच्या उपस्थित झाला करार : वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या करारावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, अबू धाबी पोर्ट्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमद अल मुतावा, इक्विलाईन ग्रुपचे सीईओ सलाह अल नासेर आणि रुरल एनहॅन्सर्स ग्रुपचे एमडी व सीईओ अंबर आयदे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. भारताच्या बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयानं या करारासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

या कराराचा फायदा काय होणार? : करारानुसार, जहाजबांधणी, जहाजविघटन, जलवाहतूक, बंदर पायाभूत सुविधा, क्रूझ व्यवस्थापन आणि लॉजिस्टिक्स पार्क विकास अशा क्षेत्रांत 2 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक होणार आहे. यातून वाढवण, रेवदंडा आणि इतर बंदरांचं आधुनिकीकरण, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स हबची निर्मिती आणि हजारो रोजगारांच्या संधी निर्माण होतील. अबू धाबी पोर्ट्सनं भारतातील कोणत्याही राज्यासोबत केलेला हा पहिलाच करार आहे.

अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल-मुख्यमंत्री : हा करार महाराष्ट्राच्या "ब्लू इकॉनॉमी आधारित विकास 2030” या दीर्घकालीन दृष्टीकोनाशी सुसंगत असून, ज्यामुळे सागरी क्षेत्रात शाश्वत विकास आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण होतील", असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीसांनी व्यक्त केला.

करारात काय?

  • जागतिक दर्जाचं तंत्रज्ञान हस्तांतरण : अबू धाबी पोर्ट्सच्या खलिफा पोर्ट मॉडेलवर आधारित ऑटोमेशन आणि AI आधारित व्यवस्थापन महाराष्ट्रात राबवलं जाईल.
  • रोजगार निर्मिती : या प्रकल्पातून थेट व अप्रत्यक्ष 50 हजारांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
  • पर्यावरण संरक्षण : जहाजविघटन प्रक्रियेत हरित तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य, प्रदूषण नियंत्रणावर भर.
  • क्रूझ पर्यटन वाढ : मुंबई ते दुबई क्रूझ मार्ग सक्रिय होऊन पर्यटन क्षेत्रात 20 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
  • लॉजिस्टिक्स क्रांती : मल्टिमोडल लॉजिस्टिक्स पार्कमुळे मालवाहतूक खर्च 15 टक्क्यांनी कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.

