मी अल्लाहचा बंदा वंदे मातरम् म्हणणार नाही, मंत्री आशिष शेलार यांच्यावर अबू आझमींचा पलटवार

समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी यांनी मंत्री आशिष शेलार यांच्यावर पलटवार केला आहे. त्यांनी 'मी सच्चा मुस्लिम आहे, वंदे मातरम् म्हणणार नाही', असं म्हटलं आहे.

ASHISH SHELAR and ABU AZMI
आशिष शेलार आणि अबू आझमी (ETV Bharat File)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 31, 2025 at 3:38 PM IST

3 Min Read
ठाणे : वंदे मातरम् न बोलण्यावर सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना आमदार अबू आझमी यांना इशारा देत, डोक्यातील वाळवी काढण्याचं काम 'अबू आम्ही दाबून करू' असं वक्तव्य केलं होतं. यानंतर अबू आझमी यांनी शेलारांवर पलटवार करत, 'मी काही तरी बोलावं जेणेकरून यांची दुकानदारी सुरू राहील,' असं म्हटलं आहे.

अल्लाहवर विश्वास ठेवणारा वंदे मातरम् म्हणणार नाही : आझमी म्हणाले, "मुस्लिम धर्मातील काही लोक शरीयतच्या विरोधात वागतात, दारू पितात आणि वाईट कृत्य करतात. ते वंदे मातरम् बोलतील, पण मी त्यांना थांबवू शकत नाही. मात्र, जो अल्लाहवर विश्वास ठेवणारा सच्चा मुस्लिम आहे, तो वंदे मातरम् म्हणणार नाही. खुदा सोडून इतरांची वंदना करणं शरीयतमध्ये मान्य नाही. जर एखाद्या दुसऱ्या देशात हिंदू व्यक्तीस कुराणातील दोन ओळी बोलणं बंधनकारक केलं, तर ते त्यांच्या धर्माच्या विरोधात आहे आणि त्यालासुद्धा माझा विरोध असेल." आझमींनी हे देखील स्पष्ट केलं की, "मला हे देशद्रोही ठरवायला निघाले आहेत. 2014 मध्ये सत्ता आल्यापासून हे मोकळ्या सोडलेल्या रेड्यांसारखे झाले आहेत. त्यांच्या नाकात वेसण घालण्याची गरज आहे." अशा शब्दांत आमदार आझमींनी प्रतिक्रिया दिली.

आझमींच्या राजकीय प्रवासाला 30 वर्षे पूर्ण : महाराष्ट्रात समाजवादी पार्टीच्या माध्यमातून आमदार अबू आझमी यांनी 1995 पासून सुरू केलेल्या राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील प्रवासाला 30 वर्षे पूर्ण झाली. या निमित्तानं भिवंडीतील विविध तीसहून अधिक सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्थांनी एकत्र येऊन 'भिवंडी फर्स्ट'च्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी सायंकाळी भिवंडीत आझमी यांच्या सन्मान सोहळ्याचं आयोजन केलं होतं. अवचितपाडा येथील या कार्यक्रमास अनेक सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांच्या पदाधिकारी, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, माजी नगरसेवक आणि शेकडो नागरिक उपस्थित होते. यानंतर राजनोली नाका येथे भव्य स्वागत रॅलीचं आयोजन करण्यात आली होती. यावेळी ठिकठिकाणी आझमींचं उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आलं. सभेला संबोधित करताना आणि पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी विविध मुद्द्यांवर आपलं मत व्यक्त केलं. विशेषत: त्यांनी शहरातील समाजवादी पार्टीचे आमदार रईस शेख यांच्या अनुपस्थितीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि त्यांच्या विरोधात कारवाई करून धडा शिकवण्याचा इशारा दिला.

छोट्या पक्षात लवकर फूट पडते : आझमी पुढे म्हणाले, "माझा 30 वर्षाचा प्रवास हा संघर्षमय आहे. अन्याय अत्याचारा विरोधात लढणारा हा प्रवास आहे. माझ्या या कार्याला भिवंडीकर जनतेनं मान्य केलं हे माझ्यासाठी भाग्याचं आहे. मी 30 वर्षात भिवंडीकर जनतेची चांगली कामं केली असतील म्हणून त्यांनी मला इथं बोलावून माझा सन्मान केला. त्यांच्यासाठी माझा लढा सुरू राहील, असं सांगत असतानाच भिवंडीत पक्षात नेहमी बंडखोरी होत आली आहे, यावर बोलताना त्यांनी सांगितलं की छोट्या पक्षात लवकर फूट पडते. राजकारणात नैतिकता राहिली नाही. त्यामुळे लालची लोक दुकानदारी करतात. कुठे जास्त पैसे मिळतात तिकडे पळतात. समाजवादी पक्षात तिकीट घेऊन नंतर भाजपा शिवसेनेत जातात. मला कार्यकर्ता हा विचारांवर ठाम असणारा हवा आहे. भिवंडीत जिताऊ और टिकाऊ नगरसेवक निवडून आले पाहिजेत भागोडे नकोत," असंही आझमींनी ठामपणे सांगितलं.

रईस शेख व अबू आझमी यांच्यातील वाद : भिवंडी पूर्व विधानसभा मतदारसंघात लागोपाठ दोनवेळा विजयी झालेले समाजवादी पार्टीचे आमदार रईस शेख व प्रदेशाध्यक्ष अबू आझमी यांच्यात मागील काही काळापासून वितुष्ट निर्माण झालं आहे. त्यामुळे भिवंडीत दोघांनी वेगवेगळी चूल मांडली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आझमींच्या सन्मान सोहळ्याला आमदार रईस शेख हे गैरहजर होते. यावरून आझमींना छेडलं असता, त्यांनी रईस शेख माझ्या कार्यक्रमात कधी येत नाहीत, असं सांगत ते आपले स्वतंत्र बस्तान बसवत आहेत. त्यांनी आपलं दुकान वेगळं मांडलं असल्याचं सांगितलं. त्यांच्यावर कारवाई काय करणार असं विचारलं असता, ते मी सांगणार नाही, पण योग्य धडा शिकवणारं असं सांगितलं. यावेळी त्यांनी दोघांमध्ये नेमका वाद कशासाठी आहे, यावर मात्र, मौन बाळगलं.

'मुस्लिमांविरोधात काम करून त्यांना सत्तेवर बसायचं आहे' : लाऊड स्पीकर मुद्द्यावर बोलताना आझमींना या देशात मुस्लिमांना त्रास देण्यासाठी हे सर्व सुरू असल्याचं सांगत मुस्लिमांविरोधात काम करून त्यांना सत्तेवर बसायचं आहे. लाऊड स्पीकरमुळे प्रदूषण होतं, मग गोवंडी येथील एसएमएस कंपनी आहे. त्याबाबत टाटा व प्रजा संस्थेनं सर्वेक्षण केलं की या कंपनीच्या धुरामुळे माणसाचं आयुष्यमान कमी झालं आहे. डंम्पिंगमुळे क्षयरोगाचा त्रास होत आहे, ते बंद नाही करणार. पण लाऊड स्पीकरमुळे प्रदूषण होण्याची आवई उठवली जात आहे. परदेशात सर्वत्र मशिदींवर भोंगे आहेत. तेथे रस्त्यावर नमाज पठण केली जाते, पोलीस बंदोबस्त दिला जातो. पण येथे बंदी घातली जाते. जर या गोष्टींना विरोध केला तर जेलमध्ये टाकलं जातं. आपल्याकडे फक्त त्रास देण्यासाठी हे सर्व केलं जातं. पण रस्त्यावर डीजेचा धांगडधिंगा नंगानाच यांना चालतो, अशा शब्दांत आझमींनी सरकारवर टीका केली.

