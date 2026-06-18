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अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरणातील दोन संशयितांची 'पॉलीग्राफ चाचणी' होणार!

अभिषेक घोसाळकर यांच्या हत्या प्रकरणातील दोन संशयितांची पॉलीग्राफ चाचणी करण्यास मुंबई सत्र न्यायालयानं परवानगी दिली.

Abhishek Ghosalkar CBI Court
मुंबई सत्र न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 18, 2026 at 8:58 AM IST

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मुंबई : शिवसेनेचे माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांच्या हत्या प्रकरणातील दोन संशयितांची पॉलीग्राफ (लाई डिटेक्टर) चाचणी करण्यास मुंबई सत्र न्यायालयानं परवानगी दिलीय. तर अन्य एक आरोपी अमरेंद्र मिश्रा याची या चाचणीकरता संमती नसल्यानं त्याच्यावर पॉलीग्राफ टेस्ट करण्याची सीबीआयची मागणी कोर्टानं फेटाळून लावली आहे.

काय आहे प्रकरण? - अभिषेक घोसाळकर यांची 8 फेब्रुवारी 2024 रोजी फेसबुक लाईव्हदरम्यान मॉरिस नऱ्होन्हा यानं गोळ्या झाडून हत्या केली होती. मॉरिसनं ज्या पिस्तूलातून गोळ्या झाडल्या ते पिस्तुल मॉरिसचा खासगी अंगरक्षक अमरेंद्र मिश्रा याचं होतं. विशेष सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश अजित यादव यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत सीबीआयनं कोर्टात एक अर्ज सादर करत त्यात नमूद केलंय की, अमरेंद्र मिश्रा, मेहुल पारेख आणि रायन गोरे या तिघांकडे अभिषेक घोसाळकर यांच्या हत्येबाबत महत्त्वाची माहिती असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सत्य परिस्थिती समोर आणण्यासाठी आरोपींची पॉलीग्राफ चाचणी करणं आवश्यक आहे.

आरोपींची सहमती असेल तरच चाचणी करा - कोर्ट : यावर आदेश देताना न्यायालयानं नमूद केलंय की, पारेख आणि गोरे यांनी या चाचणीसाठी स्वेच्छेनं संमती दिली असून, या चाचणीच्या परिणामांबाबत त्यांना पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत पॉलीग्राफ चाचणीला परवानगी देण्यात येत आहे. मात्र, आरोपी अमरेंद्र मिश्रा याची याकरता संमती नसल्यानं त्याच्यावर पॉलीग्राफ चाचणी करण्याची परवानगी देता येणार नाही.

काय होती घटना? - शिवसेना नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांची 8 फेब्रुवारी 2024 मध्ये गोळ्या घालून हत्या झाली होती. दहिसरमध्ये मॉरिसभाईच्या कार्यालयात घोसाळकर आणि मॉरिसभाई यांचं फेसबुक लाईव्ह सुरू असतनाच पूर्ववैमनस्यातून मॉरिसभाईनं फेसबुक लाईव्हमध्येच बंदुक काढून घोसाळकर यांच्यावर गोळ्या झाडल्या होत्या. त्यानंतर मॉरिसभाईनं स्वत:वरही गोळ्या झाडून आत्महत्या केली होती. लाईव्ह प्रक्षेपण झालेल्या या भयानक हत्या प्रकरणानंतर महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडाली होती. त्यानंतर हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आलाय. त्यामुळे आगामी काळात या हत्या प्रकरणात लवकरच सत्य बाहेर येईल आणि या हत्या प्रकरणाचा छडा लागेल, अशी आशा कुटुंबीयांकडून व्यक्त केली जात आहे.

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TAGGED:

TWO SUSPECTS POLYGRAPH TEST
ABHISHEK GHOSALKAR CBI COURT
अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरण
आरोपी पॉलीग्राफ चाचणी परवानगी
ABHISHEK GHOSALKAR MURDER CASE

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