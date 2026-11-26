'आम्ही आंदोलन करणार नाही, असे कुठेही लिहून दिलेलं नाही'-अभिजीत दिपके
भारतीय संविधानाचे महत्त्व, संविधानाने दिलेली मूल्ये आणि लोकशाही व्यवस्थेतील संविधानाचं स्थान अधोरेखित करण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजित करण्यात आलं असल्याचं अभिजित दिपके यांनी सांगितलं.
Published : November 26, 2026 at 9:40 AM IST
नागपूर- आंदोलनकर्त्यांनी यापूर्वीही आंदोलन केलं आहे. पुन्हा एकदा ते आंदोलनासाठी सज्ज झाले आहेत. आम्ही आंदोलन करणार नाही, असे कुठेही लिहून दिलेले नाही. आम्ही पुन्हा परत आलो आहोत. उद्या आमची ताकद दिसेल, असा इशाराही दिपके यांनी दिला. ते नागपूरमधील पत्रकार परिषदेत बुधवारी बोलत होते.
संविधान दिनानिमित्त आज नागपुरच्या संविधान चौकात कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (CJP) वतीनं विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात येणार आहे. या सोबतच रॅलीदेखील काढली जाणार आहे. या कार्यक्रमाला प्रसिद्ध अभिनेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश राज, अभिजित दिपके यांच्यासह आशुतोष रांका हे उपस्थित राहणार आहेत. याबाबत माहिती देण्याकरिता सीजेपीकडून बुधवारी पत्रकार घेण्यात आली.
निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमितता, व्होट चोरी सोशल मीडियावरील निर्बंध यासह तरुणांच्या प्रश्नांवरून कॉक्रोच जनता पार्टीने केंद्र सरकार विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिनाच्या निमित्तानं नागपुरच्या संविधान चौकात ‘ संविधान वाचवा रॅली’ काढण्यात येणार आहे. रॅलीमध्ये प्रसिद्ध अभिनेते प्रकाश राज, आशुतोष रांका सहभागी होणार असल्याची माहिती अभिजीत दीपके यांनी दिली. अभिजित दिपके यांनी निवडणूक प्रक्रियेच्याबाबत प्रश्न उपस्थित करत निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. हा लढा केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित न ठेवता पूर्ण देशाच्या विविध भागांत नेण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
देश संविधान, आंबेडकरांच्या विचारांनुसारच चालला पाहिजे:- दिपके- आपला देश डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संवैधानिक विचारांनुसार चालला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मनमानीनुसार नव्हे, अशी टीका दीपके यांनी केली. कोणत्याही पक्षाची किंवा व्यक्तीची सत्ता असली तरी देश संविधान आणि आंबेडकरांच्या विचारांनुसारच चालला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
‘दूध डेअरीच्या निवडणुकीतही व्होट चोरीचा प्रयत्न’:- निवडणुकांमधील कथित गैरप्रकारांचा मुद्दा उपस्थित करत दीपके यांनी विविध राज्यांतील निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीतही उघडपणे मतचोरी होत असेल, तर मोठ्या निवडणुकमध्ये काय घडत असेल, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. नाशिकमधील एका प्रकरणाचाही संदर्भ देत भाजपाच्या मुख्यालयातून कोण निवडणूक लढवणार आणि कोण जिंकणार, हे ठरत असेल तर निवडणुका घेण्याचा अर्थ काय, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. भाजपाच्या मुख्यालयातून याद्या पाठवल्या जातात. निवडणूक आयोग त्याच वाचून दाखवतो, असा त्यांनी गंभीर आरोप केला. निवडणूक आयोगानं स्वतंत्रपणे काम करून जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला हवीत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवणार आहोत. सरकारला आंदोलन रोखण्यासाठी रस्ते आणि मेट्रो बंद करण्यासारखी पावले उचलावी लागत असतील, तर ते सरकारचे अपयश आहे-क्रॉकोच जनता पार्टी संस्थापक-अभिजीत दिपके
सोशल मीडियावरील पोस्ट हटवण्याचा आरोप :-इन्स्टाग्राम आणि मेटासारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संबंधित पोस्ट कायम राहतात. मात्र, त्यांच्या विरोधातील पोस्ट हटवल्या जातात, असा आरोप दीपके यांनी केला. देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि राजकीय टीकेला समान संधी मिळायला हवी. विरोधी विचार मांडणाऱ्या नागरिकांच्या पोस्ट हटवण्याच्या कथित प्रकारांवर चर्चा होणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
तरुणांच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा ऐरणीवर:- संसद आणि राजकीय व्यवस्थेत तरुणांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचा मुद्दाही पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आला. आजच्या तरुणांना शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य यासारख्या मूलभूत प्रश्नांवर आवाज उठवण्याची संधी मिळाली पाहिजे. तरुण पिढी आता प्रश्न विचारण्याची हिंमत दाखवत असून, त्यांना रोखण्याऐवजी त्यांचे म्हणणे ऐकले पाहिजे, असे दिपके यांनी म्हटलं. तरुणांना रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस यंत्रणेचा वापर करणं किंवा सुरक्षा व्यवस्था तैनात करणं ही ताकद नसून सरकारच्या मनातील भीतीचं लक्षण असल्याची टीकाही त्यांनी केली. जंतरमंतर येथे आंदोलन करण्यास परवानगी मागितल्यानंतर त्या ठिकाणाबाबत निर्बंध घालण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
‘राजकीय पक्ष स्थापन करणं हा आमचा उद्देश नाही’:- कॉक्रोच जनता पार्टीचा उद्देश सरकार बदलणं किंवा एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाला सत्तेत आणणं हा नसल्याचं दीपके यांनी स्पष्ट केले. कॉक्रोच जनता पार्टी कोणत्याही राजकीय पक्षासोबत जाणार नाही. कोणाला वर आणण्यासाठी किंवा खाली खेचण्यासाठी काम करणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. गोव्यासह विविध ठिकाणी जनतेचे प्रश्न पुढे आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं. सर्व राजकीय पक्षांनी जनतेच्या जाहीरनाम्यातील मागण्यांना मान्यता द्यावी. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य यासारख्या मुद्द्यांवर निवडणुका लढवल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मंदिर-मशीद यांसारख्या धार्मिक मुद्द्यांऐवजी नागरिकांच्या दैनंदिन प्रश्नांना निवडणुकांमध्ये प्राधान्य मिळाले पाहिजे, असेही दिपके यांनी म्हटलं.
दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडणार:- आशुतोष रांका यांनी आगामी आंदोलनाचा विस्तार महाराष्ट्रासह देशातील विविध राज्यांमध्ये करण्याची घोषणा केली. नागपुरातील रॅलीनंतर महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांचा दौरा करण्यात येणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्यासंदर्भातील विस्तृत माहिती देशासमोर मांडली जाईल, असे त्यांनी सांगितलं. याशिवाय 'क्या बोलती पब्लिक' ही चळवळ दिल्ली बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये नेण्याची योजना असल्याचं रांका यांनी स्पष्ट केलं. जनतेच्या समस्या थेट समजून घेऊन त्या राष्ट्रीय पातळीवर मांडण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
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