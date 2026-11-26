संविधान दिनानिमित्त अभिजीत दिपके यांचे दीक्षाभूमीला अभिवादन; नागपुरात संविधान बचाव, लोकशाही बचाव रॅली काढणार
आज सायंकाळी नागपुरात संविधान बचाव, लोकशाही बचाव रॅली काढण्यात येणार आहे. या रॅलीत आशुतोष रांका आणि अभिनेता प्रकाश राज सहभागी होणार आहेत.
Published : November 26, 2026 at 10:33 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 11:15 AM IST
नागपूर-भारतीय संविधान दिनानिमित्त आज कॉकरोज जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी आज दीक्षाभूमीला भेट देत डॉ. बाबासाहेबांच्या स्मृतीस अभिवादन केलं. यावेळी ते म्हणाले की, देशातील नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित ठेवायचे असतील तर सर्वात संविधानाचे रक्षण करणं आवश्यक आहे. जर संविधान नसेल तर भारत देशाचे अस्तित्व धोक्यात येईल.
संविधानाचे रक्षण करणे प्रत्येकच नागरिकांची जबाबदारी:- संविधान दिन देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी पवित्र आणि महत्त्वाचा दिवस आहे. या दिवशी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशास संविधान दिले. त्यामुळेच या ऐतिहासिक दिनाचे औचित्य साधून दीक्षाभूमीला अभिवादन करण्याचे साठी आल्याचे अभिजित दिपके म्हणाले. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला अधिकार दिले असून, त्या अधिकारांचे रक्षण करणे प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी नमूद केलं.
सरकारवर टीका; संविधानाच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित- सरकारवर निशाणा साधताना अभिजित दिपके म्हणालेत की, सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणाऱ्या आणि अन्यायाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या लोकांची गळचेपी करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. सत्ता सरकारच्या हातात असली, तरी संविधान नागरिकांच्या अधिकारांच्या बाजूने उभे आहे. कोणताही हुकूमशहा जनतेचे अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करेल, तेव्हा संविधानच नागरिकांचे संरक्षण करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. तिरंगा फडकवल्यामुळे आशुतोष रांका यांना आठ दिवस तिहार तुरुंगात ठेवण्यात आले, तर आपल्यालाही एका दिवसासाठी अटक करण्यात आली होती, असे दिपके म्हणाले आहेत.
सौरभ दास यांना विमानतळावर रोखल्याचा आरोप- लंडन दौऱ्याच्या संदर्भात बोलताना दिपके यांनी सौरभ दास यांना विमानतळावर रोखण्यात आल्याचा आरोप केला. माझ्यासह आशुतोष रांका आणि सौरभ यांना आमंत्रण मिळाले होते मात्र, दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आशुतोष यांनी लंडनला जावे आणि आपण येथे राहून परिस्थितीचा आढावा घ्यावा, असे ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर सौरभ दास यांना विमानतळावर अडवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणावर भाष्य करताना त्यांनी मत्सरातून अशा प्रकारच्या अडवणुकीचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला. देशातील तरुणांना लंडन आणि ऑक्सफर्डसारख्या विद्यापीठांमध्ये बोलावले जात असताना, काही लोकांना आपणच जगभर फिरावे आणि सर्व गोष्टी आपल्याच भोवती केंद्रित राहाव्यात, असे वाटत असल्याचा आरोप त्यांनी केली.
आपल्या देशात एक असा व्यक्ती आहे की, त्याला वाटतं जगभरात त्यानंच प्रवास करावा. त्यामुळे त्यांना ईर्ष्या वाटते. २७ वर्षाच्या मुलाला ऑक्सफोर्ड विद्यापीठात बोलवितात. मला तर कुठेच बोलावित नाहीत. जिथं डॉक्टर बाबासाहेब शिकले होते, तिथं बोलाविलं होतं. जनतेच्या पैशावर जगभरात प्रवास करून येतात. पण, या सौरभ दासला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एवढा सन्मान कसा मिळतो? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्या मार्गावर चालून जंतरमंतर येथील आंदोलन कसे यशस्वी झाले, हे जाणून घेण्यासाठी आम्हाला बोलाविलं होतं. पण, ते नार्सिस्ट आहेत. त्यांना देशच नाही तर जगच त्यांच्याभोवती फिरावा, असे वाटते. त्यांनी जगभरात फिरावे, असे त्यांना वाटते- क्रॉकोच जनता पार्टीचे संस्थापक, अभिजीत दिपके
शिक्षणातूनच जबाबदार नागरिक घडतील:- देशातील प्रत्येक जाती-धर्माच्या व्यक्तीला दर्जेदार शिक्षण मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका दिपके यांनी मांडली. प्रत्येक नागरिकाने शिक्षित होणे आवश्यक असून, शिक्षणामुळेच जबाबदार नागरिक घडू शकतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांनुसार समाजातील सर्व घटकांना शिक्षणाच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत,असे ते म्हणाले.आपल्यावर कोणी वैयक्तिक आरोप केले किंवा कोणतेही प्रमाणपत्र देण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्याने फरक पडत नाही. आपण या देशाचे नागरिक आहोत आणि बाबासाहेबांनी पाहिलेले संविधानाधिष्ठित भारताचे स्वप्न जपण्यासाठी काम करत आहोत.
दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा; शेतकरी आणि तरुणांशी संवाद:- विदर्भातील दुष्काळ परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उद्यापासून दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करणार असल्याची माहिती दिपके यांनी दिली. दौऱ्यात शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या मुलांशी संवाद साधण्यात येणार असल्याच ते म्हणाले आहेत. शेतीमध्ये प्रचंड कष्ट करूनही शेतकऱ्यांच्या हातात अपेक्षित उत्पन्न येत नसल्याची परिस्थिती असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि त्यांच्या कुटुंबांसमोरील प्रश्न समजून घेण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोकुळ प्रकरणावरूनही सरकारला सवाल:- गोकुळ प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना अभिजित दिपके यांनी या प्रकरणात जे घडले ते अत्यंत वाईट असल्याचे म्हटलय. एका वकिलाला ८० लाख रुपये दिले जात असल्याचे आपण ऐकले असल्याचा दावा त्यांनी केलाय. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना किती मदत दिली जाते. वकिलांना ८० लाख रुपये देण्याची चर्चा होत असताना शेतकऱ्यांना केवळ पाच हजार रुपये दिले जात असल्याचे सांगत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या मुद्द्यावर सरकारला जाब विचारला.
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