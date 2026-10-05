'फ्रेड विथ बेनिफिट'! मुख्यमंत्र्यांनी मित्राला MPSC अध्यक्षपदी बसवलं; अभिजीत दीपकेंचा आरोप
एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू असून, या आंदोलनाला अभिजीत दीपके यांनी भेट दिली.
Published : October 5, 2026 at 6:56 AM IST
पुणे : गेल्या पाच दिवसांपासून पुण्यातील एस.एम.जोशी पुल येथे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षाकडून निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. हीच बाब लक्षात घेत रविवारी सीजेपीचे अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांनी एमपीएससी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत म्हटलं की, मी येत्या 10 तारखेपासून ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन करणार आहे. तुम्ही इथं एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन करा. दोघांचाही एकत्र राजीनामा घेऊ आणि आपण एकत्र सेलिब्रेशन करू.
एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू असून, या आंदोलनाला अभिजीत दीपके यांनी भेट दिली आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.
तुम्ही माझ्यापेक्षा जास्त अन् सत्तेत बसलेल्यांपेक्षा जास्त शिकले आहात. आपल्या इथं ज्यांच्याकडे डिग्री नाही असे खुर्चीवर बसले आहेत म्हणून देशाची ही अवस्था आहे. आज सर्वत्र पेपरफुटीच्या घटना घडत आहेत. सरकारने आयपीएलसारख्या बोल्या लावल्या पाहिजेत. आज आमदार फोडले जात आहेत. त्यापेक्षा तिथे बोली लावली पाहिजे. 'पैसे फेक तमाशा देख' अशी स्थिती झालीय. आपल्याला अनेक वर्षांपूर्वी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अधिकार दिले होते. हे अधिकार आपल्याला सहज मिळाले असल्याने त्याची आपल्याला कदर नव्हती, असा घणाघात अभिजीत दीपके यांनी केला.
देशात सुरुवातीला निवडणूक माहिती नव्हती, म्हणून आयत्या ताटावर सगळं दिलं असल्याने त्याचे आपल्याला काही नाही. आपण संघर्ष केला असता तर आपल्याला मतदानाचा तसेच जे अधिकार दिला आहेत त्याची जाणीव झाली असती, असं यावेळी दीपके म्हणाले.
आता देशातील वारे थोडे फिरले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससी अध्यक्ष म्हणून आपल्या मित्राला बसवले आहे. 'फ्रेड विथ बेनिफिट' म्हणजे भ्रष्टाचार. यात फडणवीस यांना किती भेटले? 50 खोके एकदम ओके. कुठून येतो पैसा? आमदार- खासदार यांना विकत घेण्यातही हे पैसे वापरत आहे का? तसेच आज राज्यातील कंपन्या, इंडस्ट्री गुजरातमध्ये जाण्यापेक्षा तुम्ही गुजरातमध्ये जा, असं म्हणत दीपके यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना टोला लगावला.