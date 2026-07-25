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अभिजित दिपके यांच्या जिवाला धोका? दिल्ली पोलिसांवर विश्वास नाही, महाराष्ट्र पोलिसांची सुरक्षा देण्यासाठी बहिणीचे राष्ट्रपतींना निवेदन

अभिजित दिपके यांच्याही जिवाला धोका असल्याची शक्यता दिपके यांची बहीण स्नेहा जितिन वंजारे यांनी वर्तवली आहे.

अभिजित दिपके यांच्या जिवाला धोका
अभिजित दिपके यांच्या जिवाला धोका? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 25, 2026 at 4:10 PM IST

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बीड - दिल्ली येथील जंतरमंतर वर CJP चे संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दिपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे आंदोलन आणि उपोषण सुरू आहे. दिल्ली पोलिसांकडून आंदोलन कर्त्यांवर झालेला भ्याड लाठी हल्ला पाहता अभिजित दिपके यांच्याही जिवाला धोका असल्याची शक्यता दिपके यांची बहीण स्नेहा जितिन वंजारे यांनी वर्तवली आहे. दिल्ली पोलिसांवर आमचा विश्वास नाही त्यामुळे महाराष्ट्र पोलिसांची विशेष सुरक्षा प्रदान करावी अशा मागणीचं निवेदन बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आलं आहे. दिपके यांच्या कुटुंबाचा त्यांच्याशी अद्याप संपर्क झाला नाही, त्यामुळे आम्हाला भीती वाटत आहे असंही निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे.

दिल्लीमध्ये आता मात्र आनंदाचं वातावरण आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर जंतर मंतरवर आंदोलकांनी जल्लोष केला. तिथे पोलिसांचाही मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. आनंदाच्या भरात विद्यार्थी आणि आंदोलक काही विपरीत करू नयेत यासाठी हा संपूर्ण बंदोबस्त करण्यात आला आहे.

दुसरीकडे धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर इतर दोन मागण्या आणि संबंधित चर्चेसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते दास आणि केंद्रीय मत्री जे पी नड्डा तसंच जितेंद्र सिंह एकत्र बैठक घेत आहेत. त्याचवेळी 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सांगितलं की, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हे सिद्ध करतो की, जर तुम्ही ठाम राहिलात आणि भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारसमोर झुकण्यास नकार दिलात, तर तुम्ही कोणाचाही राजीनामा मिळवू शकता.

आंदोलकांच्या सततच्या मागणीपुढे अखेर सरकारने माघार घेतल्यामुळे प्रधान यांनी आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली आहे. "आम्ही हे करून दाखवले आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे," असं CJP चे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी म्हटलंय.

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TAGGED:

ABHIJIT DIPKE
अभिजित दिपके
स्नेहा जितिन वंजारे
CJP
ABHIJIT DIPKE LIFE IN DANGER

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