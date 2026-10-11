अभिजीत दिपके यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि दिल्ली पोलिसांवर गंभीर आरोप
अभिजीत दिपके नागपूरमार्गे हिंगोलीला रवाना झालेत, मात्र त्यापूर्वी नागपूर विमानतळावर बोलताना त्यांनी पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि दिल्ली पोलिसांवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत.
Published : October 11, 2026 at 6:53 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 7:13 PM IST
नागपूर - दिल्ली पोलिसांच्या केलेल्या कारवाईदरम्यान आपल्याला कायदेशीर मदत घेण्यापासून तसेच कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्यापासून रोखण्यात आल्याचा गंभीर आरोप सीजेपीचे अभिजित दिपके यांनी केला आहे. दिल्ली पोलिसांनी आपल्याला बेकायदेशीररीत्या रात्रभर ताब्यात ठेवल्याचा दावा करत त्यांनी या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकारामुळे आपण घाबरणार नसून शांत ही बसणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकारच्या कारभारावर टीका करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हुकूमशाहीचा आरोपही त्यांनी केला. देशातील लोकशाही आणि नागरिकांच्या अधिकारांसाठी पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागेल, असे सांगत त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला.
कुटुंबीयांशी बोलू दिले नाही, दिपके यांचा आरोप : ज्यावेळी माझ्या आजीच्या निधनाची बातमी मला समजली, त्यावेळी दिल्ली पोलिसांना कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्यासाठी वारंवार विनंती करूनही पोलिसांनी प्रतिसाद दिला नसल्याचा आरोप अभिजित दिपके यांनी केला. गावात राहणाऱ्या आपल्या भावाशी दोन मिनिटे बोलू द्यावे, अशी विनंती आपण दिल्ली पोलिसांकडे केली होती. मात्र, आपल्याला त्याच्याशी बोलण्याची परवानगी देण्यात आली नाही, असे त्यांनी सांगितले. दुपारपासूनच भावाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत होतो. मात्र, भावाचा दूरध्वनी क्रमांक पाठ नसल्यामुळे फोन उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती. तरीही पोलिसांनी फोन वापरू दिला नाही, असा दावा दिपके यांनी केला. याशिवाय, वकिलांशी बोलण्याची परवानगी नाकारण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. अटक झालेल्या व्यक्तीला कायदेशीर मदत मिळणे आवश्यक असताना आपल्याला वकिलांशी संपर्क साधू दिला नाही, असा आक्षेप त्यांनी घेतला. दिल्ली पोलिसांच्या या वर्तनामुळे आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
पहाटे साडेतीन वाजता आई-वडिलांना फोन करण्यास सांगितल्याचा दावा : पोलिसांच्या वर्तनाबाबत बोलताना दिपके यांनी पहाटे साडेतीनच्या सुमारास आई-वडिलांना फोन करून आपल्याला अटक झाल्याचे सांगण्यास पोलिसांकडून सांगितले जात होते, त्यासाठी माझ्यावर दबाव टाकण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. आधीच आपल्या आजीचे निधन झाले असताना अशा प्रकारे कुटुंबीयाच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे आपण मानसिक दबावाखाली यावे, असा प्रयत्न झाल्याचे दिपके म्हणाले आहे. मात्र, अशा कारवाईमुळे आपण माघार घेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आम्हाला दहशतवादी असल्याप्रमाणे वागणूक- दिपके : दिल्लीतील कारवाईवरून दिपके यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यासह विरोधकांनीही या मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरून आवाज उठवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले. नरेंद्र मोदी यांच्यावर हुकूमशाहीचा आरोप करत ही प्रवृत्ती संपवण्यासाठी जनतेला संघर्ष करावा लागेल, असे ते म्हणाले. एका व्यक्तीला वाचवण्यासाठी संपूर्ण दिल्लीतील जनजीवन विस्कळीत करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. रस्ते बंद करण्यात आले. मेट्रो आणि रेल्वे सेवांवर परिणाम झाला, असा दावा करत त्यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. आपल्याला विमानातून अटक करण्यात आल्याचा उल्लेख करत दिपके म्हणाले की, अशा प्रकारे कारवाई केल्याने एखाद्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीप्रमाणे वागणूक दिल्याची भावना निर्माण झाली. आम्ही दहशतवादी आहोत का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. देशातील लोकशाही व्यवस्था आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी हुकूमशाहीविरोधात आवाज उठवावा लागेल, अन्यथा देशाचे नुकसान होईल, अशी टीका त्यांनी केली.
आंदोलक महिला आणि मुलींना मारहाण केल्याचा आरोप : दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान महिला आणि मुलींना मारहाण करण्यात आल्याचा आरोपही दिपके यांनी केला. आंदोलकांशी पोलिसांनी कोणत्या पद्धतीने वागावे, याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. लहान मुलींवर हात उचलला जात असेल आणि आंदोलकांना रक्तबंबाळ केले जात असेल, तर पोलिसांनीही आपल्या भूमिकेचा विचार करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या सांगण्यावरून पोलिसांनी एखाद्याला मारहाण करावी किंवा त्याचा जीव घ्यावा का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सरकारला खूश करण्यासाठी पोलीस अशा प्रकारची कारवाई करणार आहेत का, असा प्रश्नही त्यांनी दिल्ली पोलिसांना विचारला. पोलिसांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखताना नागरिकांच्या अधिकारांचा आदर करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत दिपके यांनी या कारवाईची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली.
संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीवरून सवाल : आंदोलकांना मारहाण केल्याच्या आरोपांवरून अभिजित दिपके यांनी पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर ही टीका केली. ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर आरोप झाले, त्यांच्याच पदोन्नती करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. संबंधित प्रकरणात आरोपांचा सामना करणाऱ्या डीसीपींच्या पदोन्नतीचाही त्यांनी उल्लेख केला.
देशातील व्यवस्था गुंडांच्या हातात गेली, तर गुन्हेगारीला आळा घालण्याऐवजी संबंधित व्यक्तींनाच प्रोत्साहन मिळते, अशा आशयाची टीका त्यांनी केली. .
‘बेकायदेशीररीत्या रात्रभर ताब्यात ठेवले’ : दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईसंदर्भातील व्हिडिओ आणि घटनाक्रमावर भाष्य करताना दिपके यांनी आपल्याला बेकायदेशीररीत्या रात्रभर ताब्यात ठेवण्यात आल्याचा आरोप केला. अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे आपला आवाज दाबला जाईल, असे पोलिसांना वाटत असेल, तर ते चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले. आपण कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही आणि शांत बसणार नाही, अस ते म्हणाले आहेत. आपण महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर विश्वास ठेवून काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. देश पुन्हा गुलामगिरीच्या दिशेने जाऊ नये, यासाठी नागरिकांनी जागरूक राहणे आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी मांडले. यापुढेही अन्यायाविरोधात आवाज उठवणार असल्याचे सांगत त्यांनी पुन्हा आंदोलनात सहभागी होण्याचा इशारा दिला.
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