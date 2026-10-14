'भित्र्यासारखे का करत आहेत, दम असेल अधिकृत आणीबाणी लावा'- अभिजीत दिपकेंचे पंतप्रधान मोदींना आव्हान
अभिजीत दिपकेंनी नागपूर येथील पवित्र दीक्षाभूमीला जाऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पावन स्मृतीला अभिवादन केले. दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी माध्यमांशी बोलताना दिपकेंनी पंतप्रधानांवर गंभीर आरोप केलेत.
Published : October 14, 2026 at 1:29 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 2:29 PM IST
नागपूर-कॉक्रोच जनता पक्षाचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी नागपूर येथील पवित्र दीक्षाभूमीला भेट दिली. सकाळी दीक्षाभूमीला भेट दिल्यानंतर ते दिल्लीसाठी विमानाने रवाना झाले आहेत. त्यांनी दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी माध्यमांशी संवाद साधला. क्रॉकोच जनता पार्टीच्या नेत्यांना तिहार तुरुंगात पाठविण्यात आल्यानं दिपकेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भित्रे म्हटलं आहे.
अभिजीत दिपके म्हणाले की, मी नरेंद्र मोदींना सांगू इच्छितो जर तुम्हाला देशात आणाबाणी (इमर्जन्सी) लावायची आहे तर अधिकृत (ऑफिशियल) करा. हे अनधिकृत आणीबाणी (अनऑफिशियल इमर्जन्सी) करत आहेत. जंतरमंतरवर तिरंगा फडकवण्यासाठी परवानगी (परमिशन) घ्यावी लागत आहे. तिरंगा फडकवणं या देशात इतका मोठा गुन्हा (क्राईम) झाला आहे का? पाच दिवस कोठडीमध्ये पाठवत आहेत. सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना बेकायदेशीरपणे कोठडीमध्ये पाठवण्यात आलं.
सर्वजण हे आंदोलन एकाच कारणासाठी लढत आहेत. आमच्या सगळ्याचा एकच मुद्दा आहे. आम्ही सर्वजण ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात लढत आहोत. कॉक्रोच जनता पार्टी हा वेगळा स्वतंत्र दबाव गट (इंडिपेंडेंट प्रेशर ग्रुप) आहे. हा गट नेहमीच वेगळा राहील. इंडिया ब्लॉक आणि आमचं आंदोलन हे एकाच कारणासाठी आहे. आपला देश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधान आणि विचारांवर चालतो. नरेंद्र मोदी यांनी कितीही प्रयत्न केला तरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारसरणी (आयडॉलॉजी) लादता येणार नाही. हा देश कायम बाबासाहेबांच्या विचारावर चालेल, असा निर्धार अभिजीत दिपके यांनी व्यक्त केला.
नरेंद्र भित्र्यासारखे का करत आहेत? एवढे तर आणीबाणीतदेखील झाले नव्हते. दम असेल तर आणीबाणी लागू करा. नरेंद्र मोदींच्या सत्तेच्या काळात तिरंगा फडकविणेदेखील गुन्हा झाला आहे का?-सीजेपी प्रमुख-अभिजीत दिपके
तर आमच्यावर कारवाई करा:-- घटनात्मक संस्था (कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी) जरी असली तरी सर्वोच्च न्यायालयानं कुठे ना कुठे निवडणूक आयोगाची मदत केली आहे. हे मतदार यादीतून नाव वगळणं सुरू होतं, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय काय करत होतं? बंगालमध्ये मतदारांची नावे वगळली तेव्हा त्यांचा काय म्हणणं होतं? सर्वोच्च न्यायालय नरेंद्र मोदींना असंच म्हणेल का की या वेळेस लढू नका. पुढच्या वेळेस लढा, असा आरोप दिपकेंनी केला.
साळवे यांनी अमित शाह यांना पुरावे द्यावे- वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी दिल्लीतील आंदोलनाला विदेशातून निधी मिळत असल्याचा आरोप केला आहे. नेपाळ आणि बांगलादेशसारखी परिस्थिती करण्याचे षडयंत्र असल्याचाही त्यांनी दावा केला. त्यावर दिपके म्हणाले की, माझी विनंती आहे की, साळवे यांच्याकडे जे काही पुरावे असतील त्यांनी ते पुरावे अमित शाह यांच्याकडे द्यावे. अमित शाह यांनी पुरावे घ्यावे. आमच्यावर कारवाई करावी, असे आव्हान सीजेपी प्रमुखांनी दिले.
एकनाथ शिंदे यांना टोला:- एकनाथ शिंदे यांनी सीजेपीच्या आंदोलनावर आरोप केले होते. त्याबाबत अभिजीत दिपके म्हणाले की, हे काय आरोप लावतात? प्रत्येक गोष्टीत पाकिस्तान, अमेरिका आणि चीन आणतात. आपल्या राज्यात दुष्काळ पडला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी त्यावर आधी थोड लक्ष द्यावं, असंही अभिजित दिपके म्हणाले आहे. शेतकऱ्यांसोबत आम्ही नक्कीच उभे राहूच. पण सरकारनं लक्ष दिलं पाहिजे. हे सरकारचं काम आहे. आपण सरकार कशाला निवडतो?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर गंभीर आरोप:- सरकारनं आंदोलकांची धरपकड करत कारवाई केली आहे. त्यावर दिपके म्हणाले की, आंदोलन करण्याचा आमचा मुलभूत अधिकार आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अधिकार दिले आहेत. हे जिवंत नव्हते. ब्रिटिशांचे बोटं चाटायची यांची सवय होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं चापलुशी केली आहे. सामाजिक न्याय हा डॉ. बाबासाहेबांचा विचार होता. प्रत्येक अन्याय होणाऱ्या व्यक्तीसोबत आपण उभे राहिले पाहिजे. त्यांच्यासोबत लढलं पाहिजे, हाच आमचाही विचार आहे.
काँग्रेस आणि कॉक्रोचा मुद्दा एकच:- आमची राहुल गांधी किंवा इतरांशी कसलीही चर्चा नाही. पण, आंदोलनाचं कारण एकच आहे. कॉक्रोच जनता पार्टी हा स्वतंत्र दबाव गट आहे. ते कुठल्याही पक्षाचे कार्यकर्ते नाहीत. आम्ही कुठल्याही राजकीय पक्षाशी निगडित नाही. जर मतदार यादीमध्ये नावच नसेल तर मतपत्रिकेपर्यंत जाणार कसे? त्यामुळे मतपत्रिकेमधून लोकांचे नाव काढण्यात येत आहेत. इंडिया ब्लॉक देशाची लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत, असे अभिजीत दिपके यांनी स्पष्ट केलं.
माझ्यावर दबाव टाकायचा होता- सीजेपीचा आम आदमी पक्षाशी संबंध असल्याचा आरोप होते. त्यावर दिपके म्हणाले की, आम्ही जंतर-मंतरला उपोषणाला बसलो होतो, तेव्हा आम्हाला उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी समर्थन दिलं. पण, काही लोकांना आम आदमी पार्टीपेक्षा दुसरं काहीच दिसत नाही. ज्यांना मला अटक करायचे, त्यांनी मला अटक करावी. विमानातून करायची किंवा इतर कुठून करायची तिथून अटक करा. दिल्ली पोलिसांचा एडिट केलेला व्हिडिओ आहे. माझी आजी वारल्यावर मी म्हटलं होतं की मला माझ्या भावाशी किंवा कुटुंबीयांशी बोलू द्या. रात्री साडेतीन वाजता माझ्या घरच्यांना फोन लावण्याकरिता का दबाव टाकण्यात आला? कारण त्यांना माझ्यावर दबाव टाकायचा होता.
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