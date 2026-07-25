धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर दिपके कुटुंबीय भावुक; 'अभिजीतने स्वतःसाठी नव्हे, विद्यार्थ्यांसाठी लढा दिला'
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांच्या आई-वडिलांनी भावनिक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
Published : July 25, 2026 at 6:02 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 6:17 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर नीट पेपरफुटी आंदोलनातील प्रमुख चेहरा आणि कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांच्या कुटुंबीयांनी आनंद व्यक्त केला आहे. हा विजय पूर्णपणे विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचा असल्याची प्रतिक्रिया अभिजीत यांचे वडील भगवान दिपके यांनी दिली.
भगवान दिपके म्हणाले की, आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी मोठ्या धैर्यानं संघर्ष केला. लाठीचार्ज सहन केला, उघड्यावर राहून आंदोलन सुरू ठेवले आणि अखेर त्यांच्या लढ्याला यश मिळालं. या संपूर्ण आंदोलनाचे श्रेय विद्यार्थ्यांनाच जातं, असं त्यांनी सांगितलं. मात्र, अभिजीतच्या आरोग्याची चिंता अद्याप कायम असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. तसेच, भविष्यात त्यानं सक्रिय राजकारणात जाऊ नये, अशी आपली इच्छा असल्याचंही भगवान दिपकेंनी स्पष्ट केलं.
तर अभिजीत यांच्या आई अनिता दिपके म्हणाल्या की, आंदोलनादरम्यान दररोज रात्री अभिजीतशी फोनवर संवाद होत होता. त्याच्या सुरक्षिततेची सतत चिंता वाटत होती. आता आंदोलनाला यश मिळालं असून, अभिजीतनं लवकरात लवकर घरी परतावं, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
'स्वतःसाठी नव्हे, इतर विद्यार्थ्यांसाठी लढला' : नीट पेपरफुटी आंदोलनातील प्रमुख चेहरा अभिजीत दिपके यांनी स्वतःच्या हितासाठी नव्हे, तर देशभरातील विद्यार्थ्यांसाठी हा लढा उभारला आणि त्याला यश मिळालं, याचा अभिमान असल्याची भावना त्यांचे वडील भगवान दिपकेंनी व्यक्त केली.
भगवान दिपके म्हणाले की, अभिजीतनं भविष्यात सक्रिय राजकारणात न जाता अशाच प्रकारे सामाजिक प्रश्नांवर काम करावं, अशी त्यांची इच्छा आहे. तो घरी आल्यानंतर आपण त्याला हाच सल्ला देणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
'यशाचं खरं श्रेय विद्यार्थ्यांनाच' : आंदोलनाला अनेक नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि चित्रपटसृष्टीतील व्यक्तींनी पाठिंबा दिला. मात्र, या आंदोलनाचं खरे श्रेय केवळ विद्यार्थ्यांनाच दिले पाहिजे, असे भगवान दिपके यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या काळात सोनम वांगचुक अभिजीत दिपके यांच्यासोबत होते. त्यांनी सलग २६ दिवस उपोषण करून आंदोलनाला मोठं बळ दिलं. त्यांच्या त्यागामुळे आंदोलन अधिक मजबूत झाले. त्यांनी उपोषण सुरूच ठेवले असते, तर त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला असता. त्यामुळे त्यांनी दिलेलं योगदानही या आंदोलनाच्या यशात महत्त्वाचं आहे.
याशिवाय विविध संघटना आणि आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या सर्व घटकांच्या सहकार्यामुळेच आजचा दिवस पाहायला मिळाला आहे. या यशाचे श्रेय केवळ अभिजीतला नसून, विद्यार्थी, आंदोलनकर्ते आणि सर्व सहकाऱ्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे हे फलित आहे, असंही भगवान दिपके यांनी सांगितलं.
अभिजीत दिपकेच्या आईंची भावनिक प्रतिक्रिया : अभिजीतनं उभारलेल्या पहिल्याच मोठ्या आंदोलनाला यश मिळाल्याचा आनंद असल्याची भावना आई अनिता दिपके यांनी व्यक्त केली. मात्र, आंदोलनादरम्यान सतत भीती आणि चिंतेत दिवस काढावं लागल्याचं त्यांनी सांगितलं.
अनिता दिपके म्हणाल्या की, पुढे काय करायचं याचा निर्णय अभिजीत घरी आल्यानंतर तोच घेईल. आंदोलन सुरू असताना तो व्यासपीठावर दिसला नाही की, तो नेमका कुठे आहे याची सतत चिंता वाटायची. त्याच्या मित्रांना वारंवार फोन करून त्याची विचारपूस करावी लागायची. व्हिडिओ कॉलवर अभिजीत दिसल्यानंतरच काहीसा दिलासा मिळत होता. त्या पुढे म्हणाल्या की, आंदोलनाच्या काळात मनात कायम भीती होती. दोन दिवसांपूर्वी अभिजीत आजारी पडला होता. त्याला टायफॉईड झाला होता, मात्र तरीही त्यानं उपचारांकडे पुरेसं लक्ष दिलं नाही. त्यामुळे त्याच्या प्रकृतीची चिंता अधिक वाढली होती. आता आंदोलनाला यश मिळाल्याचा आनंद आहे. मात्र, अभिजीत लवकरात लवकर घरी परतावा आणि पूर्णपणे बरा व्हावा, अशीच अपेक्षा असल्याचे अनिता दिपके यांनी सांगितलं.