'गावागावामध्ये जंतरमंतरसारखे आंदोलन होईल,शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी राजीनामा द्यावा'- अभिजीत दिपके
उजनी येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या पाहणीनंतर अभिजीत दिपके यांनी शाळा सुधारल्या नाही तर गावागावात जंतरमंतरसारखे आंदोलन होईल, असा इशारा दिला. वाचा, सविस्तर बातमी
Published : August 20, 2026 at 5:16 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 6:14 PM IST
लातूर : शाळेची अवस्था पाहता शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी राजीनामा द्यावा. जर पदावर राहायचे असेल तर आपल्या मुलांना शाळेत पाठवा, असे कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी म्हटले. उजनी येथील जिल्हा परिषद शाळेची सीजीपीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी कार्यकर्त्यांसह पाहणी केली. या पाहणीदरम्यान त्यांनी शाळेतील शैक्षणिक व्यवस्था, विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या सुविधा तसेच शाळेच्या परिसराची सद्यस्थिती याबाबत माहिती जाणून घेतली. यावेळी ते माध्यमांशी बोलत होते.
सीजेपीसारखी आंदोलने आणि संघटना असायला हव्यात- अभिजीत दिपके म्हणाले की, उशिरा का होईना सरकारला जाग आली आहे. 47 टक्के लोकसंख्या ही 27 वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे. 2029 मध्ये निवडणुका येत आहेत. त्यासाठीच तरुणाईचं आता ऐकत आहेत. जेन जी आणि अल्फासाठी काम केले नाहीतर तर तुम्हाला ते (सरकार) उद्या मोजणार नाहीत. अनेकजण रस्त्यावर येऊन आंदोलन करत आहेत. हा केवळ सीजीपेचा परिणाम आहे, असे पाहू नका. लोकांना दहा-बारा वर्षानंतर प्रश्न उपस्थित करता येत आहे. ही खूप चांगली गोष्ट आहे. सीजेपीसारखी आंदोलने आणि संघटना असायला हव्यात. लोकशाहीत हेच पाहिजे. लोक जेवढे समोर येऊन बोलतील तेव्हाच आपली लोकशाही आणखी मजबूत होईल.
मंत्री, आमदारांनी मुलांना सरकारी शाळेत पाठवावे- शाळांमधील सुविधा आणि रस्त्यांच्या प्रश्नाबाबत सीजेपी संस्थापक दिपके म्हणाले की, शाळांमध्ये जाण्यासाठी रस्ते नाहीत. तसेच शाळांमध्ये शौचालये नाहीत. यावर विचारले असता अभिजीत दिपके म्हणाले, जेवढे मंत्री आणि आमदार आहेत त्यांनी आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत पाठवावे. आपण फिरणार असल्यानं त्यांनी काम सुरू केलं आहे. शाळांमध्ये मुले पावसाळ्याच्या काळात सात-सात किलोमीटर पायी कसे चालणार? शाळांमध्ये मुलांना पायी जावे लागते. आदिवासी भागात विषारी साप चावल्यानं मुलांचा मृत्यू झाला. हे सरकारचं अपयश आहे. मुलांना शाळेत पायी चालण्याची वेळ आली नसती तर ही घटना घडली नसती. येथील शाळेतही साप निघतात. शाळेच्या मागे भंगार साठवून ठेवलं आहे. त्यामुळे वर्गात साप निघतात.
गावकऱ्यांना एकत्र येण्याची गरज- मुख्यमंत्र्यांनी जर बोलाविले तर भेटू. गावकऱ्यांसोबत मिळून आवाज उठवू आणि हा आवाज मुख्यमंत्र्यापर्यंत पोहोचेल. शिक्षणमंत्र्यांनाही (धर्मेंद्र प्रधान) भेटलो नव्हतो. पण, जे काम व्हायचे ते काम झालं. त्यामुळे भेटण्याची गरज नाही. गावकऱ्यांना एकत्र येण्याची गरज आहे. जातीधर्माच्या राजकारणावर जसे आपण एकत्र येतो. तसे शाळांसाठी घराबाहेर का पडत नाहीत? मुलांचं भविष्य आपल्यासाठी कमी महत्त्वाचं आहे का?, असा प्रश्न अभिजीत दिपके यांनी उपस्थित केला.
शिक्षणमंत्री भुसे यांनी राजीनामा द्यावा- अभिजीत दिपके यांनी शाळांच्या प्रश्नावरून शिक्षणमंत्री भुसे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. ते म्हणाले की शिक्षणमंत्री भुसे म्हणत असतील अशा शाळा पूर्वीपासून आहेत. आता आमचं सरकार आलं आहे. आधीच्या सरकारमुळे असू शकतं. मग, तुम्हाला कशामुळे निवडून दिलं आहे? तुम्ही बदल घडवून देताल, यासाठीच निवडून दिलं आहे. तुम्ही बदल केला आहे का? शाळेवर पत्रे आहेत. ते पावसाळ्यात गळतात. मुलांना बसायला बेंच नाही. मग, तुम्ही दहा वर्षांमध्ये काय केलं आहे? -शाळेची अवस्था पाहून दादा भुसे यांनी शिक्षणमंत्रीपदावर अजिबात राहू नये, असे वाटते. शाळेची अवस्था पाहून शिक्षणमंत्री कोणी असेल असे वाटत नाही. त्यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे. त्यांना शिक्षणमंत्री पदावर राहायचे असेल तर स्वत:च्या मुलांना सरकारी शाळेत पाठवावे. या अवस्थेत तुमच्या मुलांना शाळेत शिकू द्या. आमदारांच्या मुलांनी सरकारी शाळेत मुलांना पाठवावे. मग, त्यांना कळेल सरकारी शाळा नीट करण्याची गरज का आहे? सरकारी शाळा नीट नाही केल्या तर गावागावामध्ये जंतरमंतरसारखे आंदोलन होईल.
सीबीआयच्या तपासाबाबत दिपके असमाधानी- नीट पेपर फुटी घोटाळ्यात लातूरमधील प्राध्यापकांना अटक केली. सीबीआयच्या तपासाबाबत विचारले असते दिपके म्हणाले की, मी सीबीआयच्या नीट तपासाबाबत अजिबात समाधानी नाही. सीबीआय मोठ्या लोकांना वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे वाटते. काही लोकांना तुरुंगात टाकून कारवाई केल्याचं दाखवित आहे. मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय ते (नीट पेपर घोटाळा) घडू शकत नाही.
अभिजीत दिपके यांनी शाळेच्या पाहणीत काय माहिती घेतली?- क्रॉकोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी शाळेची पाहणी करताना विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध आहेत का, याची माहिती घेतली. वर्गखोल्या, शाळेचा परिसर, विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सुविधा तसेच शैक्षणिक वातावरण याबाबत त्यांनी संबंधितांकडून माहिती जाणून घेतली. पाहणीदरम्यान विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांबाबतही चर्चा करण्यात आली. शाळेतील उपलब्ध साधनसामग्री, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा आणि शाळेच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या बाबी याचीही माहिती घेतली. सीजीपीच्या कार्यकर्त्यांसोबत शाळेच्या परिसराची पाहणी करताना दिपके यांनी शाळेच्या सद्यस्थितीबाबत विविध प्रश्न उपस्थित केले. विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि शैक्षणिक व्यवस्थेच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत त्यांनी संबंधितांकडून माहिती घेतली.
सीजेपीच्या आगामी भूमिकेकडं जनतेचं लक्ष- ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा आणि गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण मिळणं आवश्यक असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले. शाळांच्या भौतिक सुविधांसोबतच शैक्षणिक गुणवत्तेकडेही लक्ष देण्याची गरज असल्याचं मत यावेळी त्यांनी व्यक्त केलं. या पाहणीतून समोर आलेल्या बाबींच्या अनुषंगाने पुढील काळात सीजेपीकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे स्थानिक नागरिक आणि पालकांचं लक्ष लागलं आहे.
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