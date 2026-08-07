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भाजपानं मोहन भागवत यांचं ऐकावं, भाजपा-'आरएसएस'मधील विरोधाभास उघड, अभिजीत दिपकेंनी सुनावलं

मोहन भागवत यांच्या विचारांविरोधात भाजपा बोलत असल्याची टीका अभिजीत दिपके यांनी केली.

Abhijeet Dipke on BJP Mohan Bhagwat
अभिजीत दिपके (File Photo - ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2026 at 7:33 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - भाजपा पक्षाच्या नेत्यांनी आता मोहन भागवत यांचं ऐकलं पाहिजे. विद्यार्थी करत असलेले आंदोलन त्यांचा अधिकार असून, त्यांचे विषय गंभीर आहेत. त्यांना देशद्रोही म्हणणं योग्य नाही असे ते म्हणत असल्यानं भाजपा आणि संघ यांच्यात विरोधाभास दिसून येत आहे. मोहन भागवत यांनी एकदा भाजपसोबत बोललं पाहिजे, अशी मागणी कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी केली.

सोशल मीडियावर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून माझे अनेक खोटे व्हिडिओ प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. तपास केला तर आयटी सेलमधून हे घडल्याचं उघडकीस येईल, असा आरोप अभिजीत दिपके यांनी केला. झारखंड येथील विद्यार्थ्यांना बळ देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार असून, अशी आंदोलनं चळवळ होऊ शकतात, असं देखील त्यांनी सांगितलं.

भाजपानं मोहन भागवत यांचं ऐकलं पाहिजे - "मोहन भागवत यांच्या विचारांविरोधात भाजपा बोलत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. ते भाजपाचे मार्गदर्शक आहेत. आंदोलन सुरू असताना नितीन नबीन हे आम्हाला व्हायरस म्हणाले. तत्कालीन शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आम्हाला दहशतवाद्यांची बी टीम म्हणाले. ते जर आपल्या मार्गदर्शकांचं ऐकत नसतील तर हे चिंताजनक आहे. त्यामुळं मोहन भागवत यांनी भाजपासोबत बोललं पाहिजे," अशी मागणी अभिजीत दिपके यांनी केली.

"एकीकडं मोहन भागवत एक सांगत आहेत, तर दुसरीकडं भाजपा पक्ष वेगळंच काहीतरी बोलताना दिसत आहेत. त्यामुळं दोघांच्या विचारांमध्ये बराच फरक दिसत आहे. भाजपा कुठंतरी उलटी भूमिका घेताना दिसून येत असल्याने भागवत यांनी बोलण्याची गरज आहे. भाजपा पक्षानं त्यांचं ऐकलं पाहिजे," असं मत दिपके यांनी व्यक्त केलं.

झारखंड येथे आमचे सदस्य गेलेत - झारखंड येथे सुरू असलेल्या आंदोलनात आमचे लोक गेले असून, तेथे आवश्यक ती मदत करण्याचा प्रयत्न आम्ही करत असल्याचं अभिजीत दिपके यांनी सांगितलं. "प्रत्येक ठिकाणी विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. मोठी चळवळ उभी करणं शक्य आहे. सीजेपी त्याचाच एक भाग आहे. झारखंड येथील आंदोलनाला समर्थन देऊन त्यांच्या मदतीसाठी शक्य ते करणार आहोत. विद्यार्थी आंदोलनाला पुढं नेण्याचं काम केलं पाहिजे. आंदोलनाला मजबूत करण्याचं काम आम्ही करू," असं अभिजीत दिपके यांनी स्पष्ट केलं.

सर्वांना एकत्र घेऊन दबावगट - "नागरिक रस्त्यावर एकत्र आले तर सरकारवर दबाव टाकला जाऊ शकतो. राजकीय पक्ष म्हणून नाही तर संघटन म्हणून सर्वांना सोबत घेऊन एक दबावगट तयार केला जाऊ शकतो. त्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत," अशी माहिती अभिजीत दिपके यांनी दिली. तर "माझ्या घरासमोर दोन जण आंदोलन करत होते. मात्र, कोर कमिटी बैठक उघड होत नसते. आंदोलन करणाऱ्यांना आम्ही भेटलो. आमच्या सदस्यांनी त्यांच्यासोबत चर्चा करून त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं आहे, शिवाय पुढील बैठकीत तुमच्या मागण्यांविषयी चर्चा करून तुम्हाला निमंत्रित करू, असं आश्वासन दिलं," अशी माहिती देखील अभिजीत दिपके यांनी दिली.

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ABHIJEET DIPKE ON MOHAN BHAGWAT

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