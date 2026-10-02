'जोपर्यंत आमच्यासारखे युवक आहेत, तोपर्यंत देशांमध्ये गांधी जिवंत आहेत'-अभिजीत दिपके
सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी शिवाजी पार्कमधील आंदोलनात एसआयर प्रक्रियेवरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : October 2, 2026 at 8:31 PM IST
मुंबई- कॉक्रोच जनता पार्टीनं आयोजित केलेल्या शिवाजी पार्क येथील आंदोलनामध्ये अभिजीत दिपके यांनी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारवर सडकून टीका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतःला नॉन बायोलॉजिकल समजतात. स्वतःला विश्वगुरू म्हणवतात. मुळात ते माणूसच नाहीत. त्यांनी स्वतःची तुलना महात्मा गांधी यांच्याशी करू नये. कारण, पंतप्रधान जेव्हा कोणत्याही देशात जातात तेव्हा "पीएम ऑफ गांधीज नेशन" असं संबोधन केलं जातं. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःची तुलना महात्मा गांधींची करून घेऊ नये, अशा शब्दात अभिजीत दिपके यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली.
कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके म्हणाले की, आज महात्मा गांधी यांची जयंती आहे. आपण आपल्या अधिकाऱ्यांसाठी लढत आहोत. यापेक्षा गांधींना मोठी श्रद्धांजली नाही. इंग्रजांनी जेवढा गांधींना त्रास दिला नाही, तेवढा त्रास हे संघाचे लोक आपल्याला देत आहेत. त्यांना वाटत होतं की गांधींना गोळी घालून ते गांधींचा विचार संपवून टाकतील. पण, गांधी कधी मरत नाहीत. गांधी हे देशाच्या आत्मा आहेत. जोपर्यंत आमच्यासारखे युवक आहेत, तोपर्यंत देशांमध्ये गांधी जिवंत आहेत. नथुराम गोडसेसारखे हजारो आले तरी गांधींचा विचार संपणार नाही, असेही यावेळी अभिजीत दिपके म्हणाले. याचबरोबर भारतातील लोकशाहीला अडचणीत आणणाऱ्या ज्ञानेश कुमार यांनी मुख्य आयुक्त पदाच्या राजीनामा द्यावा. त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, अशी मागणी यावेळी दिपके यांनी केली.
आपल्या देशातील लोकांना मतदानाचा अधिकार माहिती नव्हता. त्यावेळेस नेहरू आणि आंबेडकरांनी अधिकार दिला. जर गांधीजी या देशाचा आत्मा असतील तर आंबेडकर हे या देशाच्या कणा आहेत. पंडित नेहरू या देशाचे मन आहेत-क्रॉकोच जनता पार्टीचे संस्थापक, अभिजीत दिपके
दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना अभिजीत दिपके म्हणाले की, मोदींना दुसरं काहीच काम येत नाही. फक्त लोकांना रांगेत उभं करता येतं. नोटबंदीपासून ते कोरोनापर्यंत मोदींनी हेच केलं आहे. ते स्वतःला गरीब आईचा मुलगा म्हणतात. आता देशातल्या तमाम मुलांना गरीब आईची मुलं बनवत आहेत.
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