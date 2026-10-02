ETV Bharat / state

'जोपर्यंत आमच्यासारखे युवक आहेत, तोपर्यंत देशांमध्ये गांधी जिवंत आहेत'-अभिजीत दिपके

सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी शिवाजी पार्कमधील आंदोलनात एसआयर प्रक्रियेवरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. वाचा, सविस्तर बातमी.

Abhijeet dipke
सीजेपीचे आंदोलकांसह अभिजीत दिपके (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2026 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- कॉक्रोच जनता पार्टीनं आयोजित केलेल्या शिवाजी पार्क येथील आंदोलनामध्ये अभिजीत दिपके यांनी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारवर सडकून टीका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतःला नॉन बायोलॉजिकल समजतात. स्वतःला विश्वगुरू म्हणवतात. मुळात ते माणूसच नाहीत. त्यांनी स्वतःची तुलना महात्मा गांधी यांच्याशी करू नये. कारण, पंतप्रधान जेव्हा कोणत्याही देशात जातात तेव्हा "पीएम ऑफ गांधीज नेशन" असं संबोधन केलं जातं. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःची तुलना महात्मा गांधींची करून घेऊ नये, अशा शब्दात अभिजीत दिपके यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली.



कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके म्हणाले की, आज महात्मा गांधी यांची जयंती आहे. आपण आपल्या अधिकाऱ्यांसाठी लढत आहोत. यापेक्षा गांधींना मोठी श्रद्धांजली नाही. इंग्रजांनी जेवढा गांधींना त्रास दिला नाही, तेवढा त्रास हे संघाचे लोक आपल्याला देत आहेत. त्यांना वाटत होतं की गांधींना गोळी घालून ते गांधींचा विचार संपवून टाकतील. पण, गांधी कधी मरत नाहीत. गांधी हे देशाच्या आत्मा आहेत. जोपर्यंत आमच्यासारखे युवक आहेत, तोपर्यंत देशांमध्ये गांधी जिवंत आहेत. नथुराम गोडसेसारखे हजारो आले तरी गांधींचा विचार संपणार नाही, असेही यावेळी अभिजीत दिपके म्हणाले. याचबरोबर भारतातील लोकशाहीला अडचणीत आणणाऱ्या ज्ञानेश कुमार यांनी मुख्य आयुक्त पदाच्या राजीनामा द्यावा. त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, अशी मागणी यावेळी दिपके यांनी केली.

अभिजीत दिपके यांची सरकारवर टीका (Source- ETV Bharat Reporter)



आपल्या देशातील लोकांना मतदानाचा अधिकार माहिती नव्हता. त्यावेळेस नेहरू आणि आंबेडकरांनी अधिकार दिला. जर गांधीजी या देशाचा आत्मा असतील तर आंबेडकर हे या देशाच्या कणा आहेत. पंडित नेहरू या देशाचे मन आहेत-क्रॉकोच जनता पार्टीचे संस्थापक, अभिजीत दिपके



दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना अभिजीत दिपके म्हणाले की, मोदींना दुसरं काहीच काम येत नाही. फक्त लोकांना रांगेत उभं करता येतं. नोटबंदीपासून ते कोरोनापर्यंत मोदींनी हेच केलं आहे. ते स्वतःला गरीब आईचा मुलगा म्हणतात. आता देशातल्या तमाम मुलांना गरीब आईची मुलं बनवत आहेत.

Abhijeet Dipke
सीजेपीच्या आंदोलकांसह अभिजीत दिपके (Source- ETV Bharat Reporter)
महात्मा गांधी यांचे पणतू तुषार गांधी यांनीदेखील कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला समर्थन दिलं. देशातील प्रत्येक क्रांतीची सुरुवात मुंबईत होते. आजही एक क्रांतिकारी दिवस असल्याचे तुषार गांधी म्हणाले. तुषार गांधी यांनी आंदोलनाविषयी समाधान व्यक्त केलं. ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी यांनी क्रॉकोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाविषयी समाधान व्यक्त करत तरुणाईचे अभिनंदन केले. आज तरुण जागा असल्याचं दिसत असल्याचंही यावेळी शबाना आझमी यांनी म्हटलं.

हेही वाचा-

TAGGED:

ABHIJEET DIPKE MUMBAI PROTEST
TUSHAR GANDHI IN MUMBAI CJP PROTEST
सीजेपी मुंबई आंदोलन
CJP FOUNDER ON SIR
CJP PROTEST MUMBAI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.