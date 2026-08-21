'ही आमची शाळा नाही!' लातूरमध्ये विद्यार्थ्यांची कॅमेऱ्यासमोर कबुली; अभिजीत दिपकेंनी उघड केला प्रकार
अभिजीत दिपकेंच्या 'स्कूल ठीक करो' मोहिमेअंतर्गत लातूर जिल्ह्यातील औसा जिल्हा परिषद शाळेत एका खासगी शाळेतील मुलं आणून बसवल्याची बोगसगिरी उघड झाली आहे.
Published : August 21, 2026 at 12:05 PM IST
लातूर: दिल्लीतील जंतरमंतरवर पेपरफुटीच्या विरोधात झालेल्या देशव्यापी आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्या आंदोलनात तरुणाईचं नेतृत्व करणारे सामाजिक कार्यकर्ते अभिजीत दिपके यांनी आता देशातील आणि राज्यातील सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी 'स्कूल ठीक करो' मोहीम हाती घेतलीय. 15 ऑगस्ट रोजी हिंगोलीतून सुरू झालेली ही मोहीम जेव्हा लातूर जिल्ह्यातील औसा शहरात पोहोचली, तेव्हा तिथं जे घडलं त्यानं संपूर्ण शिक्षण क्षेत्र हादरलंय.
औसा येथील जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळेची पाहणी करण्यासाठी जेव्हा अभिजीत दिपके आपल्या सहकाऱ्यांसह पोहोचले, तेव्हा त्यांना वर्गात विद्यार्थी बसलेले दिसले. मात्र, जेव्हा या विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधण्यात आला, तेव्हा सत्य ऐकून तपासणी करणाऱ्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. वर्गात बसलेली मुले जिल्हा परिषद शाळेची नसून, शहरातील 'पीपल्स प्रायमरी स्कूल' या खासगी शाळेतील होती. असाच प्रकार लातूर शहरातील महानगरपालिकेच्या शाळा क्रमांक 26 मध्येही समोर आला. तिथेही शाळेत इतर शाळेतील विद्यार्थी आणून बसवण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत असताना त्यांनी सांगितलं की, ही आमची शाळा नाही. यानंतर अभिजीत दिपके यांनी शिक्षणाधिकारी तृप्ती अंधारे यांच्याशी तत्काळ फोनवरून संपर्क साधून कारवाईची मागणी केली आणि आंदोलनाचा इशारा दिला.
दिपके म्हणाले, "शिक्षण देणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे. जर सरकार काम करत नसेल, तर त्यांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. तुम्ही संघटित व्हा. जोपर्यंत आवाज एकजुटीनं उठवणार नाही, तोपर्यंत तुमचे प्रश्न मार्गी लागणार नाहीत. यात जातीपातीचं राजकारण आणू नका. ज्याला राजकारण करायचं आहे त्याला करू द्या; आम्हाला त्याबाबत काही म्हणायचं नाही. पण प्रत्येक मुलाला चांगले शिक्षण व सुविधा देणं हे सरकारचं काम आहे. हे काम सरकार योग्य रीतीनं करते की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी तुमची आणि माझी आहे. शिक्षणाच्या कामात राजकारण आणू नका, कारण त्यामुळे मुलांचं भविष्य घडणार नाही. पुढच्या वीस वर्षांनी हीच मुलं आपल्याला प्रश्न विचारतील. जर प्रश्न सुटत नसतील, तर आंदोलनाला बसा."
त्यांनी शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून 'शाळांचं सोशल ऑडिट' करण्याचं ठरवलंय. सरकारी शाळेची पटसंख्या कागदावर फुगवून दाखवण्यासाठी की शाळा 'ऑल इज वेल' असल्याचा आव आणण्यासाठी हा बनाव रचला गेला? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होतायत. विशेष म्हणजे, तपासणी दरम्यान विद्यार्थ्यांनी स्वतः आपण खासगी शाळेचे असून आपल्याला इथं आणून बसवल्याची कबुली दिली. राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांची आणि तिथल्या व्यवस्थेची नक्की काय दुरवस्था झाली आहे, याचे जिवंत उदाहरणच या निमित्तानं समोर आलंय.
हा संपूर्ण बोगसगिरीचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर शाळेतील कोणत्याही जबाबदार शिक्षकानं किंवा अधिकाऱ्यानं यावर स्पष्टीकरण देण्याचं टाळलं. त्यामुळे संतप्त झालेल्या अभिजीत दिपके यांनी आपला मोर्चा थेट औसा पंचायत समितीच्या बीडीओ कार्यालयाकडे वळवला. मात्र, तिथेही मुख्य अधिकारी गैरहजर असल्याचे आढळून आले.
औसा विधानसभा मतदारसंघाचं नेतृत्व भाजपचे नेते आमदार अभिमन्यू पवार करत आहेत. मतदारसंघात शिक्षण व्यवस्थेच्या नावाखाली असा ढिसाळपणा आणि फसवणूक सुरू असल्यामुळे आता आमदार पवार या प्रकरणाची गंभीर दखल घेणार का, की या बोगसगिरीकडे कानाडोळा करणार, याकडे लातूर जिल्ह्यातील पालकांचं आणि जनतेचं लक्ष लागलंय.
शाळेनं बाहेरच्या मुलांना आणून त्यांना प्रसारमाध्यमांसमोर आपल्याच शाळेतील विद्यार्थी म्हणून सादर केले. शाळांमध्ये प्रत्यक्ष सुधारणा करण्याऐवजी प्रशासन फसवणुकीचा मार्ग का अवलंबत आहे? असा सवाल अभिजीत दिपके यांनी सोशल मीडियावर केलाय.
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