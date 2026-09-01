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'सरकार मागण्या मान्य करत नव्हतं; न्यायालयानं आम्हाला न्याय दिला'-अभिजीत दिपके

जंतरमंतर येथे आंदोलनातील सहभागी झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे रद्द करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश दिल्यानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीचा प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी प्रतिक्रिया दिली.

Abhijeet Dipke
अभिजीत दिपके (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 1, 2026 at 6:04 PM IST

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Updated : September 1, 2026 at 7:09 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - आज खऱ्या अर्थानं आमच्या लढ्याला यश मिळाल्याची भावना कॉक्रोच जनता पार्टीचा प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयात दिल्ली आंदोलनासह देशभरात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यावर दिपके यांनी प्रतिक्रिया दिली.

कॉक्रोच जनता पार्टीचा प्रमुख अभिजीत दिपके म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयानं नीटमधील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना भरपाई देण्याचे आदेशदेखील दिले आहेत. न्याय मिळण्यासाठी एक महिना लागला. मात्र, अखेर न्याय मिळाला. त्यामुळे 5 सप्टेंबर रोजी असलेले आंदोलन रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचं अभिजीत यांनी स्पष्ट केलं. अभिजीत यांनी निकाल लागल्यावर आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांशी संवाद साधून मानसिक आधार देण्याचा प्रयत्न केला. कुटुंबीयांचे झालेले नुकसान भरून निघणार नाही. मात्र, त्यांच्या कुटुंबीयांना आधार देण्याच्या प्रयत्न करणार असल्याचंदेखील कॉक्रोच जनता पार्टीच्या प्रमुखांनी सांगितलं.

आज आंदोलन यशस्वी झाले- गेल्या एक महिन्यांपासून आमच्या दोन मागण्यांसाठी आम्ही लढा देत होतो. यामध्ये विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत. आत्महत्याग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत द्यावी, या आमच्या प्रमुख मागण्या होत्या. मात्र, सरकार कुठेतरी त्या मान्य करत नव्हत्या. आज न्यायालयानं आम्हाला न्याय दिला. जंतरमंतर येथे आंदोलनात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा द्यावा लागला. आंदोलनाचं एक यश आलं. त्यात आज न्यायालयानं दिलेल्या निकालानं आंदोलनाला खऱ्या अर्थानं यश मिळाल्याची प्रतिक्रिया कॉक्रोच जनता पार्टीचा प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं आम्ही सर्वच समाधानी आहोत. एका पद्धतीनं आम्हाला न्याय मिळाला आहे. मागील काही दिवसात अनेक बैठक घेण्यात आल्या आहेत. दिल्लीचे आमचे सहकारी संभाजीनगर येथे आले होते. त्यावेळी आम्ही अनेक विषयांवर चर्चा करून न्याय मिळवण्यात यशस्वी झालो आहोत-संस्थापक अध्यक्ष, क्रॉकोच जनता पार्टी

पुढे दिपके म्हणाले की, आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी आम्ही केली होती. ती न्यायालयानं मान्य केली. या गोष्टीचा आम्हाला आनंद होणं शक्य नाही. कारण, ज्या काही मुलांची आत्महत्या झाल्या, त्यातून त्यांच्या कुटुंबाची झालेली हानी कधीही भरून निघणार नाही. मात्र, मिळालेली आर्थिक मदत त्यामुळे त्यांच्या पुढील येणाऱ्या अडचणी काही प्रमाणात दूर होतील. त्यांच्या कुटुंबीयांना पाठीशी उभे राहण्याची गरज आहे. आम्ही ती नक्की करण्याचा प्रयत्न करू, असंदेखील अभिजीत दिपके यांनी सांगितलं. कुटुंबियांना आर्थिक मदत दिली जाईल असा विश्वास आहे. कारण यांच्याकडे आमदार, खासदार फोडण्यासाठी पैसे आहेत. तर मदत देण्यासाठी का नाही, अशी पुन्हा एकदा दिपके यांनी टीका केली.

आंदोलनाचे यश सर्वांचे- अभिजीत दिपके यांनी सर्वांचे आभार मानले आहेत. त्यांनी म्हटलं की, मिळालेले यश हे एकट्या कॉक्रोच जनता पार्टीचं नाही. हे सर्वांचं यश आहे. ज्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला, त्या सर्वांचं मी आभार मानतो, प्रत्यक्षात दिल्लीमध्ये न येता अनेकांनी सोशल मीडियावर पोस्ट टाकून आंदोलनात सहभाग घेऊन मोलाचं सहकार्य केलं. त्यामुळे या सर्वांचे हे यश आहे. एक आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर 'आता स्कूल ठीक करो' आंदोलन आम्ही सुरू केलं. त्यात विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे अभिजीत दिपके यांनी सांगितलं.

कॉक्रोच जनता पार्टीनं आंदोलनाचा दिला होता इशारा- कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीनं केंद्र सरकारवर टीका करत 5 सप्टेंबरला पुन्हा दिल्लीत एकत्र येण्याचं विद्यार्थ्यांना आवाहन करण्यात आलं होतं. कारण, जुलै महिन्यात दिल्लीमध्ये आंदोलन सुरू असताना केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी आश्वासनं दिली होती. मात्र, सरकारनं कॉक्रोच जनता पार्टीला दिलेली लेखी आश्वासनंही अद्याप प्रलंबित आहेत, असा आरोप करत येत्या 5 सप्टेंबर रोजी मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचं पार्टीकडून जाहीर करण्यात आलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत काय घडलं?- मंगळवारी (1 सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयानं विद्यार्थी आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले खटले रद्द करण्यासंदर्भातील एका प्रकरणाची सुनावणी घेतली. यावेळी केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, केंद्र सरकार आणि पार्टीदरम्यान झालेल्या बैठकीत कॉक्रोच जनता पार्टी नेतृत्वाला दिलेली तीन आश्वासनं पूर्ण करण्यास केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरव दास सर्वोच्च न्यायालयात हजर होते. यावेळी, त्यांनी सांगितलं की, आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्यासाठी केंद्रानं उचललेली पावले पाहता, कॉक्रोच जनता पार्टी 5 सप्टेंबर रोजी मोर्चा काढण्याचा आपला निर्णय मागे घेत आहे.

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Last Updated : September 1, 2026 at 7:09 PM IST

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ABHIJEET DIPKE
SUPREME COURT
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