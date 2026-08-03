'धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा नव्हे सरकारविषयी भीती दूर झाली हे आंदोलनांच खरं यश'-अभिजीत दिपके
क्रॉकोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी जंतरमंतर आंदोलन आणि त्यानंतरच्या विविध घटनांवर आणि मुद्द्यावर प्रतिक्रिया दिली. वाचा, ईटीव्ही भारत प्रतिनिधी अमित फुटाणे यांचा रिपोर्ट
Published : August 3, 2026 at 1:44 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - "समाज माध्यमांवर आता संहिता आणली तर युवक रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही", असा इशारा कॉक्रोज जनता पार्टीचा प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी दिला. कॉक्रोच जनता पार्टी ही शिक्षणासंदर्भात आंदोलन करत आहे. देशभरात जिथे-जिथे शिक्षणाच्या बाबतीत काही गडबड होईल, तिथे आम्ही रस्त्यावर उतरू. पुणे विद्यापीठात पदवी घोटाळा प्रकरणीदेखील आम्ही तिकडे जाणार असल्याचं त्यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना स्पष्ट केलं. बुधवारी हे सर्व कोअर समितीचे सदस्य आणि मुख्य प्रवक्ते येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
क्रॉकोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके म्हणाले," सुरुवातीलाच मी सांगतो, हे आंदोलन म्हणजे तरुणाईचं मोठं यश आहे. गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून राजीनामा देणार नाही, हे सरकार असे अंहकारानं सांगत होते. तरुणाईनं राजीनामा घेऊन दाखविलं आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हे सर्वात मोठं यश नाही. तर लोकांनी धाडस दाखवून राजीनामा मागणं आणि लोकांमधील भीती नष्ट होणं, हे सर्वात मोठं यश आहे. पोलिसांनी मुलांवर लाठीमार केला. प्रायव्हेट पार्टवरही लाठीमार केला. शिवी देण्याचं समर्थन नाही. शिवी देणं गुन्हाही नाही. लाठीमार हे क्रौर्य आहे. त्यावर कारवाई होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे जगभरात भारताची बदनामी होत आहे".
पुढे अभिजीत दिपके यांनी म्हटलं," सरकारविरोधात कुणी प्रश्न केला तर त्यांना धमकी दिली जाते. अकाउंट बंद केले जाते. तुरुंगात पाठविले जाते. आमचे सोशल मीडिया अकाउंटदेखील बंद केले होते. आम्हाला जर विदेशातून निधी येत असेल तर केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे अपयश आहे. आम्हाला विघातक म्हटले जात आहे. याचा अर्थ केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी देशविघातक लोकांसोबत बैठक घेतली होती का?"
I am ready to reveal my scholarship letter & education loan letter.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 3, 2026
Will the emperor show his degree? pic.twitter.com/cVUqbz3O9n
"कोणत्याही पक्षाची सत्ता असो अथवा कोणतेही राज्य असो आम्ही विद्यार्थ्यांचे प्रश्न उपस्थित करणार आहोत. मला विदेशात शिकण्यासाठी बोस्टन विद्यापीठातून शिष्यवृत्ती मिळाली होती. तर काही प्रमाणात शैक्षणिक कर्ज घेतलं आहे. तुम्ही येऊन पाहू शकता. माझी पदवीदेखील बनावट नाही, खरी आहे. प्रत्येक निवडणुकीत हा शिक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा असायला पाहिजे. प्रत्येक राज्यातदेखील शिक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा असायला हवा. सरकारी शाळा सक्षम नाहीत. त्यामुळे लोक विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत पाठवितात. शाळेत छत गळते. राजस्थानमधील विद्यार्थी आंदोलन करतात. खासगी शाळांकडून लूट सुरू आहे", असे क्रॉकोच जनता पार्टीच्या अध्यक्षांनी म्हटलं आहे.
भाजपाच्या कार्यकर्त्यानं आरटीआय अर्ज करून माझे शिक्षण कसे पूर्ण केले हे जाणून घेणार आहे. तुमचे नेते खरी पदवी दाखविणार का? मी पदवीचे प्रमाणपत्र आणि शैक्षणिक कर्जाचे प्रमाणपत्र दाखवितो. त्यांना शिक्षणाची काय अडचण आहे. सर्वसामान्य घरातील विद्यार्थी विदेशात शिकून भारतात परतला आहे. हे लोक शिक्षणाच्या विरोधात कशामुळे आहेत?- अभिजीत दिपके, अध्यक्ष क्रॉकोच जनता पार्टी
ई20 इंधनाबाबत अनेक नागरिक प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्याबाबतदेखील प्रश्न उपस्थित करणार असल्याची माहिती अभिजीत दिपके यांनी दिली. जंतरमंतर येथील आंदोलनानंतर देशभरात अनेक आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कारवाया करण्यात आल्या आहेत. त्याबाबत दिपके म्हणाले," आंदोलक विद्यार्थी साक्षी पोर्टलवर पोलिसांनी केलेल्या अन्यायाचे व्हिडिओ अपलोड करू शकता. अशा पोलिसांना आम्ही न्यायालयात खेचणार आहोत". क्रॉकोच जनता पार्टीची अद्याप राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी नाही. त्याबाबत विचारले असता क्रॉकोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष म्हणाले," राजकीय पक्ष स्थापन करून काय करणार? मतदान रद्द होते. ईडी आणि सीबीआय पाठविली जाते. यापूर्वी लोकशाहीत मतदार हे सरकार निवडत होते. आता सरकार हे मतदार निवडते".
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