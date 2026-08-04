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तरुणांनीच नेतृत्व करावं; मोहन भागवतांच्या युवा संवादावर अभिजीत दिपके यांची टीका

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत युवकांशी संवाद साधणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर अभिजीत दिपके यांनी उशिरा का होईना युवकांशी बोलण्याची गरज लक्षात आल्याची टीका केली.

Abhijeet Dipke On Mohan Bhagwat
अभिजीत दिपके (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 4, 2026 at 1:51 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) युवकांशी संवाद साधणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके (Abhijeet Dipke) यांनी टीका केली. "उशिरा का होईना, युवकांशी संवाद साधण्याची गरज त्यांना कळाली, ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र युवकांशी संवाद साधायचा असेल तर नेतृत्वातही तरुण चेहरे पुढे आणले पाहिजेत," असं ते म्हणाले. दिपके पुढे म्हणाले, "जोपर्यंत तरुण आणि सुशिक्षित नेतृत्व पुढे येत नाही, तोपर्यंत अशा संवादाला फारसा अर्थ राहणार नाही. संवाद करणं चांगलं आहे, मात्र नवीन आणि सक्षम चेहरे पुढे आणल्याशिवाय पर्याय नाही.

...त्यांनी आम्हाला शिकवण्याची गरज नाही : यावेळी अभिजीत दिपके यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही टीका केली. "ज्यांच्यावर महात्मा गांधी यांच्या हत्येशी संबंधित विचारधारेचे आरोप झाले आणि ज्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना विरोध केला, त्यांनी आम्हाला शिकवण्याची गरज नाही," असं दिपके म्हणाले. तसंच, "प्रशांत किशोर यांच्यासारखा नवा चेहरा पुढे येत असेल, तर त्याचं स्वागतच आहे," असंही त्यांनी नमूद केलं.

माहिती देताना अभिजीत दिपके (ETV Bharat Reporter)

दोन दिवसांची कोअर कमिटी बैठक : कॉक्रोच जनता पार्टीची कोअर कमिटीची बैठक 5 आणि 6 ऑगस्ट रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे होणार असल्याची माहिती अभिजीत दिपके यांनी दिली. दिल्लीतील जंतर-मंतर आंदोलनानंतर काय साध्य झालं, त्यातून काय शिकायला मिळालं आणि पुढील वाटचाल कशी असावी, यावर बैठकीत चर्चा होणार आहे. याशिवाय संघटनेची भविष्यातील दिशा, संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी नेमकं कशा पद्धतीने पुढे जाणं गरजेचं आहे यावर चर्चा केली जाणार आहे. 6 ऑगस्ट रोजी बैठकीतील निर्णयांची माहिती माध्यमांना दिली जाईल. या बैठकीला संघटनेचे प्रमुख सदस्य आणि प्रवक्ते उपस्थित राहणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला पूर्ण दर का? : दिल्लीत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देणार का, असा प्रश्न विचारला असता दिपके म्हणाले, "हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर सर्वसामान्यांचा प्रश्न आहे. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळं वाहनांचे इंजिन खराब होत असल्याच्या आणि मायलेज कमी मिळत असल्याच्या अनेक तक्रारी आमच्याकडं येत आहेत." "जिथे जिथे या प्रश्नावर आंदोलन होईल, तिथं आमचा पाठिंबा असेल. जर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विकलं जात असेल, तर त्यासाठी शंभर टक्के पेट्रोलचा दर का आकारला जातो?" असा सवालही त्यांनी उपस्थित केलाय.

भाजपाला घाबरण्याची गरज काय? : शिवसेनेचे काही नेते भेटल्याच्या चर्चेवर बोलताना दिपके म्हणाले, "मला दररोज अनेक लोक भेटायला येतात. एका 30 वर्षांच्या युवकाला भेटल्यामुळं एवढा गाजावाजा का केला जात आहे? भाजपाकडं ईडी, सीबीआय यांसारख्या यंत्रणा आहेत, मग त्यांना घाबरण्याचं कारण काय?" "जे नेते भेटायला आले, त्यांनी केवळ शुभेच्छा दिल्या आणि युवकांचे प्रश्न मांडल्याबद्दल अभिनंदन केलं. त्यापलीकडं कोणताही राजकीय अर्थ काढण्याची गरज नाही," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

झारखंडमधील विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा : झारखंडमधील विद्यार्थी आंदोलनाला कॉक्रोच जनता पार्टीचा पाठिंबा कायम राहील, असं दिपके यांनी सांगितलं. "विद्यार्थ्यांना आंदोलनस्थळी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बसण्याची आणि स्वच्छतागृहाचीही पुरेशी व्यवस्था नसल्याच्या तक्रारी आहेत. जंतर-मंतर आंदोलनादरम्यान आम्हालाही अशाच अडचणींना सामोरे जावं लागलं होतं. त्यामुळं आम्ही झारखंडमधील विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहू," असं त्यांनी सांगितलं.

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अभिजीत दिपके
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