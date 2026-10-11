अभिजीत दिपकेंना नाही मिळालं आजीचं शेवटच दर्शन, दिल्ली पोलिसांवर दिपके कुटुंबीयांचे गंभीर आरोप
दिल्ली पोलिसांच्या विरोधात सीजेपीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांच्या कुटुंबीयांनी रोष व्यक्त केला आहे.
Published : October 11, 2026 at 11:07 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर/हिंगोली - दिल्ली पोलिसांच्या विरोधात सीजेपीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांच्या कुटुंबीयांनी रोष व्यक्त केला आहे. दिल्ली पोलिसांकडे वारंवार विनंती करूनही अभिजीत दिपके यांना आजीच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली नाही, असा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. अभिजीत दिपके यांच्या आई अनीता भगवान दिपके यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांनी संताप व्यक्त करताना म्हटले की, अभिजीतला स्वतःच्या आजीच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्यापासून रोखून सरकारने चूक केली आहे.
एकीकडे कुटुंबात आजीच्या निधनाचे दुःख असताना, दुसरीकडे अंत्यसंस्काराच्या वेळी अभिजीतची अनुपस्थिती यामुळे कुटुंबीयांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. शेवटच्या क्षणापर्यंत अभिजीत येईल, अशी कुटुंबीयांना आशा होती. मात्र, त्यांची ही अपेक्षा पूर्ण होऊ शकली नाही, अशी भावना कुटुंबीयांनी व्यक्त केली.
सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके दिल्ली येथील आंदोलनासाठी जात असताना विमानातून दिल्ली पोलिसांनी त्याच्यासह सहकाऱ्यांना ताब्यात घेतले. त्यामुळे कुटुंबीय तणावात असताना दुसरीकडे हिंगोली येथील त्यांच्या मूळगावी अभिजीत यांच्या आजीचे निधन झाले. सावित्रीबाई शंकर दिपके असे आजीचे नाव असून, त्या गेल्या काही महिन्यांपासून आजारी होत्या. मात्र, शनिवारी सकाळी त्यांचे हिंगोली येथील मूळगावी निधन झाले.
शनिवारी दुपारी 12 च्या सुमारास छत्रपती संभाजीनगर येथे राहत असलेल्या दिपके कुटुंबीयांना निधनाची माहिती कळाली. त्यानंतर तातडीने सर्व कुटुंबीय हिंगोलीसाठी रवाना झाले होते. त्यावेळी दिल्ली येथे पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या अभिजीत दिपके यांना पोलीस अंत्यविधीसाठी आपल्या गावी जाण्यासाठी परवानगी देतील, अशी आशा होती. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी नकार दिला, असा आरोप कुटुंबीयांनी केला. त्यामुळे कुटुंबीयांनी रोष व्यक्त केला.
'ती' भेट ठरली अखेरची - अभिजीत दिपके यांनी 'स्कूल ठीक करो' अभियानाची सुरुवात हिंगोली येथील मूळ गावातून केली होती. त्यावेळी त्यांनी आजीची भेट घेतली होती, तीच भेट शेवटची ठरली. त्यामुळे अभिजीत यांनी अंत्यविधीला यावे, अशी इच्छा कुटुंबीयांची होती.
"अभिजीत दिपके यांची पोलिसांनी आज सुटका केली. मात्र, आता या सुटकेचा काय उपयोग? त्यांना स्वतःच्या आजीच्या अंत्यसंस्कारालाच उपस्थित राहता आले नाही. अभिजीत यांची कालच सुटका केली असती, तर आज त्यांना आपल्या आजीला अखेरचा निरोप देण्यासाठी उपस्थित राहता आले असते," अशी भावनिक प्रतिक्रिया अभिजीत दिपकेंच्या आईने दिली. आजीच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहता न आल्याची खंत त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी अत्यंत वेदनादायी ठरली आहे.
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