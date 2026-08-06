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'देशातील शिक्षण व्यवस्था सुधारणार'; अभिजीत दिपके यांचा पुन्हा एकदा एल्गार

अभिजीत दिपके यांनी पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर विविध विषयांवरुन जोरदार टीका केली.

Abhijeet Dipke CJP
अभिजीत दिपके (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2026 at 2:54 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 3:02 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर विविध विषयांवरुन जोरदार टीका केली. शिक्षण व्यवस्था, बेरोजगारी, न्यायालयीन व्यवस्था यावरुन सरकारवर निशाणा साधला.

लोकांच्या समस्या जाणून घेणार - "आम्हाला देशातील शिक्षण व्यवस्था सुधारायची आहे. 'क्या बोलती पब्लिक' कॅम्पेन सुरू करणार आहोत. आम्ही देशभरातील लोकांच्या समस्या जाणून घेणार आहोत," अशी माहिती अभिजीत दिपके यांनी दिली.

न्यायालयाकडं वेळ नसतो - "राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास उडत आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूनं न्यायव्यवस्थेचे निकाल येतात. उद्योगपतींच्या प्रकरणावर लवकर सुनावणी होते. कोर्टात जाऊन पक्ष चोरला जात आहे. सामान्यांच्या प्रकरणावर न्यायालयाकडं वेळ नसतो. लोकांचा मीडियावर राग आहे. मीडियानं त्यांना प्रश्न विचारणं बंद केलं आहे," असा आरोप अभिजीत दिपके यांनी केला.

बेरोजगारीकडं तुम्ही आता दुर्लक्ष करू शकत नाही - "60 टक्के लोक 35 वर्षाहून कमी वयाचे आहेत. जंतरमंतरवर बरोजगार देखील आले होते. नाईलाजानं अनेकांना डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करावे लागते. कमी पैशात घर चालवावे लागते. 80 टक्के बेरोजगारांकडे डिग्री आहे. त्यांना शिकून पश्चाताप वाटत आहे. ज्यांच्याकडं डिग्री नाही, ते सरकार चालवतात. आमचं भविष्य हे अशिक्षित लोक ठरवत आहेत. बेरोजगारीकडं तुम्ही आता दुर्लक्ष करू शकत नाही. दुर्लक्ष केले तर Gen Z दाखवून देईल. सगळ्या नागरी संस्थांना एकत्र करून नागरिक म्हणून एकत्र येत देशात सुधार आणण्याची गरज आहे. हा आमचा अजेंडा आहे," असं सांगत अभिजीत दिपके यांनी केंद्रावर हल्लाबोल केला.

"25 जुलैला देशातील नागरिकांचा मोठा आणि ऐतिहासिक विजय मिळवलाय. धर्मेद्र प्रधान यांचा केवळ राजीनामा घेतला नाही तर त्यांना झुकायला भाग पाडले," असं म्हणत जंतरमंतरवरील आंदोलनाची अभिजीत दिपके यांनी आठवण काढली.

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Last Updated : August 6, 2026 at 3:02 PM IST

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CJP CAMPAIGN KYA BOLTI HAI PUBLIC
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