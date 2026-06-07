'आंदोलन आम्ही अजून वाढवणार, युवकांनी सरकारला न घाबरता जाब विचारला पाहिजे'- अभिजीत दीपके यांचं आवाहन
कॉक्रोज जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी जंतर मंतरवरील आंदोलन, युवकांचे प्रश्न यासारख्या विविध मुद्द्यांवर माध्यमांशी बोलताना भूमिका स्पष्ट केली.
Published : June 7, 2026 at 8:22 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - देशातील तरुणांनी न घाबरता सरकारला जाब विचारला पाहिजे", असे आवाहन कॉक्रोज जनता पार्टी या सोशल मीडिया अकाउंटवरून युवकांची चळवळ सुरू करणाऱ्या अभिजीत दिपके यांनी केलं. काल( शनिवारी) शिक्षणमंत्र्याचा राजीनामा मागण्यासाठी हजाराच्या संख्येनं जंतर-मंतरवर तरुण आले होते. एक कोटीपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांचे भवितव्य खराब करण्यात आलं आहे. नीटच्या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आहे. काल जंतर-मंतरवर केलेले आंदोलनाला आम्हाला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. आता आम्हाला असं कळतं की या देशातला तरुण सरकारला घाबरणार नाही. तुम्ही देशाचा वाटोळं करून टाकलं आहे. मुलांना रोजगार देत नाही. त्यांची परीक्षा बरोबर घेत नाही. मुलांनी काय करायचं? त्याची जबाबदारी कोण घेणार? त्यांनी (केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान) राजीनामा दिलाच पाहिजे, अशी अभिजीत दिपके यांनी माध्यमांशी बोलताना मागणी केली.
आंदोलन सुरूच राहणार- या देशातला तरुण आता सरकारला घाबरत नाही. तो आता रस्त्यावर येणार आबे. जोपर्यंत शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन चालू राहणार आहे. आम्ही त्यांचा राजीनामा घेऊ. आंदोलनाला प्रतिसाद कमी मिळाला, अशी टीका केली जात आहे. मात्र, सगळ्यांनी फोटो पाहिले. मला काही बोलायची गरज नाही, असे अभिजित दिपके यांनी स्पष्टीकरण दिले. जे काल तरुण आले होते, त्यांचे विषय बरोबर नव्हते, असं टीका करणाऱ्यांना म्हणायचं आहे का? मी तर काल अमेरिकेतून आलो होतो. त्यानंतर मी जंतरमंतरला गेलो. तरीसुद्धा तुम्ही लोक कमी आले होते, असे म्हणत आहेत. पूर्ण जंतर-मंतर भरलं होतं. जेवढी जागा होती, त्यापेक्षा जास्त लोक भरले होते, असे दीपके यांनी सांगितलं.
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्याचा राजीनामा घेतल्याने प्रश्न सुटतील का? असा प्रश्च विचारल्यावर, तुम्ही जबाबदारी घेऊन तुम्ही राजीनामाही देऊ शकत नाही. तर दुसरे प्रश्न कसे सोडवणार आहात? जबाबदारी कुठेतरी निश्चित झाली पाहिजे. जेव्हा कोणी तरी जबाबदारी घ्यायला तयार असेल, तेव्हाच यंत्रणा चांगली होईल, अस विश्वास कॉक्रोज जनता पार्टीच्या संस्थापकांनी व्यक्त केला.
पुन्हा जमिनीवर उतरू- आता सुरू केलेले हे आंदोलन आम्ही अजून वाढवणार आहोत. जर त्यांनी सहा दिवसात राजीनामा दिला नाही तर आम्ही पुन्हा रस्त्यावर उतरू, असा इशारा अभिजित दिपके यानंनी दिला. पंतप्रधानांनी राजीनामा घेतला पाहिजे, ही त्यांची जबाबदारी आहे. जर पंतप्रधान रशिया आणि युक्रेनचे युद्ध थांबू शकतात, तर ते पेपरफुटी का थांबू शकत नाहीत? आम्ही प्रत्येक युवकाचे मुद्दे उचलणार आहोत. जे काही राजकीय पक्ष आहेत किंवा सरकार आहे, त्यांच्याकडून आता युवकाला काहीही अपेक्षा राहिली नाही. अनेक जण विचारत आहेत की राजकीय पक्ष काढणार का? तर मी कालच भारतात आलो आहे. त्यावर आत्ताच बोलणार नाही. भूमिका ठरली की सांगू, अस अभिजीत दिपके यांनी स्पष्ट केले.
विरोध करणारे सर्व पाकिस्तानी कसे? समाज माध्यमांवर चांगला प्रतिसाद मिळताच साथ देणारे समर्थक बांगलादेश, पाकिस्तानी परदेशात राहतात, अशी टीका केली जात आहे. तुम्ही एका पाकिस्तानीला दिल्लीत प्रदर्शन करू देता, हे तुम्हाला म्हणायचं का ? वेदांत नावाचा 17 वर्षाच्या सीबीएससीच्या विद्यार्थ्याला सरकार आणि मीडियाने पाकिस्तानी म्हटलं आहे. त्याची मार्कशीट चुकीची तपासली गेली. हा कारभार त्यांनी उघड केला तेव्हा त्याला तुम्ही पाकिस्तानी म्हणतात. तुम्ही कोणाला-कोणाला पाकिस्तानी म्हणणार आहात? तुम्ही काही पत्रकारांना पाकिस्तानी म्हणता, बेरोजगारांना पाकिस्तानी म्हणता, मग भारतीय कोण आहे? फक्त भाजपवाले आणि आयटीसीवाले भारतीय आहेत का? आम्ही पाकिस्तानी आहे, असे आरोप कुठपर्यंत चालणार आहेत? असा प्रश्न अभिजित दिपके यांनी उपस्थितीत केला. आज मनावर दडपण नाही. पण जबाबदारी आहे. ज्यांना-ज्यांना आम्हाला युवकाच्या मुद्द्यावर पाठिंबा द्यायचा आहे, त्यांनी बाहेरून पाठिंबा द्यावा. आम्ही कोणत्या एका पक्षासाठी करत नाही, असेही दिपके यांनी स्पष्ट केलं.
शिक्षण व्यवस्था कोलमडली- शिक्षण व्यवस्था कोलमडली आहे. आपल्या देशात बेरोजगारी जास्त आहे. दरवर्षी 50 लाख पदवीधर आपल्या देशातून बाहेर पडतात. फक्त 20 लाख पदवीधरांना नोकरी मिळते. बाकीच्या 30 लाख पदवीधरांचे काय? आम्ही आंदोलन करतोय. तर यांना राजकारण करायचं का? असं विचारलं जात आहे. पण, प्रत्येक गोष्ट राजकीय आहे. फक्त पाच वर्षात एकदा मत देणं म्हणजे राजकारण नसतं. ज्यांना मत दिले, त्यांना प्रश्न विचारणं गरजेचं असतं. आज कॉकरोच (झुरळ) विचारधारा काँग्रेसची जुळती मिळती असल्याचं पक्षाच्या नेत्या यशोमती ठाकूर म्हणत आहेत. महात्मा गांधी, आंबेडकर, नेहरू आणि भगतसिंग हे आमचे प्रेरणास्थान आहेत. आमची विचारधारा कोणत्याही एका पक्षाची किंवा व्यक्तीची नाही, असे अभिजीत दिपके यांनी स्पष्ट केलं.
असे मुख्यमंत्री असल्याची लाज वाटते - राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अराजकतावादी चेहरा आणि मनसुबे उघड झाले, कॉकरोच पार्टीच्या आंदोलनावर टीका केली. त्यावर दिपके म्हणाले, मी बाबासाहेबांचा फोटो घेऊन आलो. अथवा जय भीमच्या घोषणा देतो, ते त्यांना अराजक म्हणायचं आहे का? त्यांनी थोडा विचार करावा. ते यूपीचे नाही, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. आंबेडकरांचे पुस्तक घेऊन चालणं आणि जय भीमच्या घोषणा देणं, यांना अराजक कसं म्हणू शकतात? जे वक्तव्य कानावर आलं, त्यावर मला असे मुख्यमंत्री असल्याची लाज वाटते, अशी टीका अभिजित दिपके यांनी केली.
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