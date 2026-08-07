'मी कोणाला भेटायचं हे पोलिसांनी नाही सांगायचं'; अभिजीत दिपके पोलीस अधिकाऱ्यावर संतापले
लोकांना भेटू न दिल्यानं अभिजीत दिपके यांनी एका पोलीस अधिकाऱ्याला सर्वांसमोर सुनावलं आहे.
Published : August 7, 2026 at 3:24 PM IST
छत्रपती संभानीनगर - कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी पोलिसांना खडेबोज सुनावल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. शुक्रवारी अभिजीत दिपके त्यांच्या घराच्या अंगणात नागरिकांना भेटण्यासाठी बाहेर आले होते. त्यावेळी एक पोलीस अधिकारी आलेल्या नागरिकांना बाहेर काढत होता. त्यावर अभिजीत दिपके यांनी "लोकांना भेटू द्या" अशी विनंती केली. त्यावर पोलीस अधिकाऱ्याने सर्वांना एकदाच आत जाऊ द्या असं विधान केल्यानं अभिजीत दिपके संतापले.
वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याकडं केली तक्रार - अभिजीत दिपके यांनी थेट सर्वांच्या समोरच त्या पोलीस अधिकाऱ्याला खडेबोल सुनावले. "मी कोणाला भेटायचं हे पोलिसांनी मला सांगू नये, लोक मला भेटायला येतात. त्यांना मी भेटणार आहे," अशा शब्दात सुनावलं. इतकंच नाही तर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना त्या अधिकाऱ्याची तक्रार करून तो पोलीस अधिकारी ज्या ग्रुपवर माहिती टाकत होता, त्याला 'स्प्रे' असे नाव देण्यात आलं होतं, जर पोलीस अधिकारी आम्हाला झुरळ म्हणून त्यावर स्प्रे नावाचा ग्रुप वापरत असेल तर हे चुकीचं असल्याचा आक्षेप अभिजीत दिपके यांनी नोंदवला.
काय म्हणाले अभिजीत दिपके? - "पोलिसांनी मला सांगायचं नाही की मी कोणाला भेटायचं. मी कोणाला भेटायचं आणि कोणाला नाही, हे मी ठरवणार," अशा आक्रमक शब्दांत दिपके यांनी पोलीस अधिकाऱ्याला सुनावलं. तसंच, "तुम्ही कोणत्या विभागाचे आहात? कोणत्या पोलीस ठाण्याचे आहात? तुमचं पद काय आहे?" अशी थेट विचारणा करत अभिजीत दिपके यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला धारेवर धरलं. नागरिक आपल्याला भेटायला येत असताना पोलीस त्यात हस्तक्षेप करत असल्याचा राग व्यक्त करत, "तुम्ही बाहेर जा," असं म्हणत त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्याला आपल्या घराच्या परिसरातून बाहेर जाण्यास सांगितलं.
यावेळी ते पोलीस अधिकारी घराबाहेर जाताना दिसत आहेत. ज्या पोलीस अधिकाऱ्याला अभिजीत दिपके यांनी बाहेर काढलं ते पीएसआय असल्याचं त्यांनी सांगितलं. अभिजीत दिपके हे संतापल्यावर ते पोलीस अधिकारी तेथून बाहेर पडले.
दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये सुरू असलेल्या कार्यक्रमात एआय टूलच्या सादरीकरणासाठी वैयक्तिक माहिती उघड केल्याचा आरोप अभिजीत दिपके यांनी केला. आपली माहिती उघड करण्याची परवानगी कशी देण्यात आली? असा सवाल त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विचारला.
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