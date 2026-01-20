ETV Bharat / state

एकीकडं युतीची बैठक, दुसरीकडं शिवसेना आमदार सत्तार यांनी जाहीर केली वेगळी भूमिका

राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे. तर अब्दुल सत्तार यांनी ही निवडणूक स्वतंत्र लढणार असल्याचं जाहीर केलंय.

Abdul Sattar
आमदार अब्दुल सत्तार (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 20, 2026 at 3:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : महानगरपालिकेत घवघवीत यश मिळाल्यावर आगामी जिल्हापरिषद निवडणुकीत भाजपा शिवसेनेसोबत युती करणार का? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. दोन्ही पक्षांची बैठक सुरू असताना सिल्लोड मतदारसंघाचे सेनेचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनी त्यांच्या भागातील निवडणुका स्वतंत्र लढणार असल्याचं जाहीर करून टाकलं आहे. इतर आमदारांनी त्यांनी त्यांची भूमिका घ्यावी पण माझ्या मतदारसंघात युती नाहीच असं त्यांनी स्पष्ट केल्यानं भाजपा पक्षाला तिथे वेगळं लढावं लागणार असल्यानं, सुरू असलेल्या बैठकीत सोबत लढण्यात एकमत होईल का नाही याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.



सोमवारी रात्री झाली युतीची बैठक : महानगरपालिका निवडणुकीत शेवटच्या क्षणाला भाजपा आणि शिवसेनेची युती तुटली. त्यानंतर लागलेल्या निकालात भाजपा पक्षानं अर्ध्या जागा एकहाती मिळवल्या, मात्र शिवसेनेला म्हणावं तसं यश मिळालं नाही. त्यामुळं आगामी जिल्हापरिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत युती करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला. त्यानुसार सोमवारी रात्री दोन्ही पक्षांमध्ये युती करण्याबाबत चर्चा झाली. जवळपास चार तास चर्चा करूनही तोडगा निघाला नसल्यानं, मंगळवारी पुन्हा चर्चा केली जाणार आहे. त्याआधीच अब्दुल सत्तार यांनी वेगळी भूमिका जाहीर करून टाकल्यानं शिवसेनेची कोंडी होणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

प्रतिक्रिया देताना आमदार अब्दुल सत्तार (ETV Bharat Reporter)



इतर आमदारांनी निर्णय घ्यावा : सिल्लोड मतदारसंघ अब्दुल सत्तार यांचा बालेकिल्ला समजला जातो. निवडणूक कोणतीही असो त्यांचे उमेदवार निवडून येणार हे गणित जवळपास ठरलेले असते. त्यामुळं सिल्लोड-सोयगाव भागातील जिल्हापरिषद सदस्य आणि पंचायत समिती निवडणूक स्वतंत्र लढणार असल्याची घोषणा अब्दुल सत्तार यांनी केली. यापूर्वीच निर्णय जाहीर केला असून बाजूच्या कन्नड मतदारसंघाच्या संजना जाधव यांनी त्यांच्या भागाबाबत निर्णय घ्यावा असं सत्तार यांनी सांगितलं. तर दुसरीकडं पैठण मतदारसंघात उबाठाचे विधानसभेचे आणि नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार दत्ता गोरडे यांना भाजपाने जिल्हापरिषद निवडणुकीच्या अनुषंगानं पक्षात घेतलं असल्यानं भाजपा देखील स्वतंत्र लढण्याच्या तयारीत दिसत आहेत. त्यामुळं युतीची चर्चा नुसती नावालाच असल्याचं दिसून येतंय यात शंका नाही.

हेही वाचा -

  1. 'दोन वर्षे महापौर पद द्या, अन्यथा विरोधात बसून सत्तेवर अंकुश ठेवू'- ठाण्यात भाजपा आमदारांचा शिवसेनेला इशारा
  2. 'मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूरसाठी केलेले सामंजस्य करार गुगलवर शोधतोय'-आमदार सतेज पाटलांचा मुख्यमंत्र्यांना टोला
  3. बदलापुरात 'शिंदेसेनेला' मोठा धक्का; उपशहरप्रमुखसह 3 नगरसेवकही भाजपासोबत?

TAGGED:

ABDUL SATTAR
अब्दुल सत्तार
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती
BJP ALLIANCE WITH SHIV SENA
ABDUL SATTAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.