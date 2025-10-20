रस्त्यावर वस्तू विकणाऱ्या मुलांसोबत आबा बागुल यांनी साजरी केली दिवाळी; मुलांना घातलं 'अभ्यंगस्नान'!
गेल्या 20 वर्षांपासून आबा बागुल मित्र परिवाराकडून रस्त्यावर फुगे विकणाऱ्या मुलांसोबत दिवाळी साजरी करण्याचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
Published : October 20, 2025 at 3:07 PM IST
पुणे : सध्या सर्वत्र दिवाळीचा उत्सव आहे. मोठ्या उत्साहानं सर्वत्र दिवाळी साजरी केली जात आहे. राज्यासह पुणे शहरात मोठ्या उत्साहात दिवाळी साजरा होत असताना ज्यांना दिवाळी म्हणजे काय? हे माहीत नाही. अशा पुणे शहरातील रस्त्यांवर फुगे तसंच इतर वस्तू विकणाऱ्या वंचित व गरजू मुला-मुलींना दिवाळीचा आनंद घेता यावा, यासाठी आज (20 ऑक्टोबर) आबा बागुल मित्र परिवाराच्यावतीनं त्यांना पुण्यातील गुडलक चौक इथं सुगंधी उटणे, मोती साबण व गरम पाण्याने अभ्यंगस्नान घालण्यात आलं. तसंच त्यांना नवीन कपडे देत आणि फटाके फोडत त्यांच्यासोबत दिवाळी साजरी करण्यात आली.
20 वर्षांपासून अशी दिवाळी साजरी करण्याचा उपक्रम : गेल्या 20 वर्षांपासून आबा बागुल मित्र परिवाराकडून रस्त्यावर फुगे विकणाऱ्या या मुलांसोबत दिवाळी साजरी करण्याचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. आज देखील पुण्यातील गुडलक चौक इथं दिवाळी फराळ, नवीन कपडे व फटाके देऊन या मुलांचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी पाटावर बसवून, अवतीभवती सुंदर रांगोळी काढून, सुगंधी उटणे, मोती साबण व गरम पाण्याने अभ्यंगस्नान घालून दिवाळी साजरी करण्यात आली आहे.
मुलांची आजची सकाळ ठरली आनंददायी : दिवाळीनिमित्त आई-वडिलांसह पदपथावर राहणाऱ्या या मुलांची आजची सकाळ आनंददायी ठरली. या मुला-मुलींनी अभ्यंगस्नान केलं. नवीन कपडे तसंच फटाके फोडत दिवाळी साजरी करण्यात आली. या आधी सकाळपासून कार्यकर्त्यांकडून परिसराची स्वच्छता करून रांगोळ्यांचा सडा आणि मांडलेले पाट हे चित्र बघून ही मुले हरखून गेली आणि लगेच पाटावर जाऊन बसली आणि तिथं या मुलांना सुवासिक तेल- उटणे लावून त्यांचे औक्षण करून शाही अभ्यंगस्नान करण्यात आलं आणि नंतर नवीन कपडे परिधान करून या मुलांनी मिठाई खात, फटके फोडत दिवाळीचा आनंद लुटला आहे.
दिवाळी उत्साहात साजरा करण्याचा अधिकार : माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी सांगितलं की, "सर्वत्र मोठ्या उत्साहात सर्वसामान्य नागरिक दिवाळी साजरी करत आहेत. प्रत्येक जण आनंदात असून मोठ्या उत्साहानं दिवाळी साजरी करत आहे. पण ही मुलं भीक न मागता रस्त्यावर फुगे, खेळणी तसंच तिरंगा विकत असतात. यांना देखील दिवाळी उत्साहात साजरा करण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळं आम्ही आमच्या घरच्यांप्रमाणं या मुलांना अभ्यंगस्नान घातलं. तसंच त्यांना नवीन कपडे घालून फटाके फोडून मिठाई देऊन दिवाळी साजरी केली."
