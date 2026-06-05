चर्चगेट स्टेशनवर 'लायब्ररी जंक्शन'चा शुभारंभ, दक्षिण आफ्रिकेचा माजी क्रिकेटपटू एबी डिव्हिलियर्सच्या हस्ते उद्घाटन
चर्चगेट रेल्वे स्थानकावर 'प्रोजेक्ट मुंबई' आणि 'पश्चिम रेल्वे'तर्फे 'लायब्ररी जंक्शन' सुरू झालं आहे. या अभिनव ग्रंथालयाचं उद्घाटन माजी क्रिकेटपटू एबी डिव्हिलियर्सच्या हस्ते करण्यात आलं.
Published : June 5, 2026 at 8:16 PM IST
मुंबई : मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकल रेल्वेच्या प्रवाशांसाठी एक अत्यंत स्तुत्य आणि अनोखा उपक्रम सुरू केला आहे. चर्चगेट रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांच्या ज्ञानात भर घालणाऱ्या आणि त्यांचा प्रवास अधिक आनंददायी करणाऱ्या 'लायब्ररी जंक्शन' या विशेष प्रकल्पाचं दिमाखात उद्घाटन करण्यात आलं. दक्षिण आफ्रिकेचा माजी क्रिकेटपटू एबी डिव्हिलियर्स याच्या हस्ते या अभिनव ग्रंथालयाचं लोकार्पण करण्यात आलं. 'प्रोजेक्ट मुंबई' आणि 'पश्चिम रेल्वे' यांच्या संयुक्त विद्यमानं हा अनोखा सामाजिक, शैक्षणिक प्रकल्प साकारण्यात आला आहे.
वाचन संस्कृतीला चालना देण्याचा उद्देश : या डिजिटल आणि वेगवान युगात लोकांमध्ये, विशेषतः रोज प्रवास करणाऱ्या नोकरदार आणि विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण व्हावी, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. चर्चगेट स्थानकावरून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. लोकलची वाट पाहताना किंवा प्रवासादरम्यान मिळणारा वेळ सत्कारणी लागावा आणि प्रवाशांना दर्जेदार पुस्तकं सहज उपलब्ध व्हावीत, यासाठी 'लायब्ररी जंक्शन'ची स्थापना करण्यात आली आहे. इथं प्रवाशांना वेगवेगळ्या विषयांवरील पुस्तकं वाचण्याची आणि ती परस्परांमध्ये देवाणघेवाण करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे.
पुस्तकं व्यक्तिमत्त्व विकासाचं माध्यम : उद्घाटन सोहळ्यादरम्यान क्रिकेटच्या मैदानात '360 डिग्री' फटकेबाजीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या एबी डिव्हिलियर्सनं या उपक्रमाचं भरभरून कौतुक केलं. "पुस्तकं ही केवळ माणसाचं ज्ञान वाढवत नाहीत, तर ती मानवी जीवनाला आकार देऊन व्यक्तिमत्त्व विकासात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मुंबईसारख्या धावपळीच्या शहरात रेल्वे स्टेशनवर अशी लायब्ररी सुरू होणं ही कौतुकास्पद बाब आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की, हा उपक्रम मुंबईच्या लाखो प्रवाशांना वाचनाची नवी प्रेरणा देईल," असं मत एबी डिव्हिलियर्सनं व्यक्त केलं.
रेल्वे स्थानक बनणार सामाजिक, बौद्धिक केंद्र : पश्चिम रेल्वे आणि 'प्रोजेक्ट मुंबई' यांच्या व्यवस्थापनानं या उपक्रमामागील आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांच्या मते, रेल्वे स्थानकं ही केवळ प्रवाशांची ये-जा करण्याची ठिकाणं नसून, ती सामाजिक आणि बौद्धिक देवाणघेवाणीची केंद्रं देखील बनू शकतात. याच सकारात्मक विचारधारेतून चर्चगेट स्टेशनवर 'लायब्ररी जंक्शन'ची सुरुवात करण्यात आली आहे. हा उपक्रम प्रवाशांना धावपळीच्या प्रवासात काही काळ विसावा देऊन एक सकारात्मक, रचनात्मक आणि वैचारिकदृष्ट्या समृद्ध करणारा अनुभव प्रदान करेल, असा विश्वास रेल्वे प्रशासनानं व्यक्त केला आहे. चर्चगेट स्टेशनवरील या नव्या जंक्शनचं मुंबईकरांकडून आणि विशेषतः पुस्तकप्रेमी प्रवाशांकडून स्वागत होत आहे.
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