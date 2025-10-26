ETV Bharat / state

उपमुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यात 'आपला दवाखाना' योजनेचा बोजवारा; भाजप आमदार केळकरांचा पालिकेला गंभीर इशारा

ठाण्यात 'आपला दवाखाना' सुरू करण्यात आला होता. त्यापैकी एका केंद्रात साड्यांचं दुकान सुरू झालय. यावरून आमदार संजय केळकर यांनी योजनेवर टीका केली.

Aapla dawakhana scheme fails
ठाण्यात 'आपला दवाखाना' बनला 'साड्यांचं दुकान' (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 26, 2025 at 6:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : कोरोनानंतर ठाण्यातील जनतेच्या आरोग्य सेवेसाठी सुरू झालेला 'आपला दवाखाना' बंद पडल्यानंतर आता ठाण्यात साड्यांच्या विक्रीसाठी खुला झाला आहे. परंतु ही योजना आता बंद पडली असून त्या जागेत साड्यांचं दुकान सुरू झालं आहे. यावरून भाजपा आमदारानं जोरदार टीका केली आहे.

2023 मध्ये मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी गाजावाजा करत 'हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना' ही योजना ठाणेकरांसाठी सुरू केली होती. गरीब, गरजू आणि अति दुर्बल घटकांना मोफत प्राथमिक उपचार मिळावेत , असा या योजनेचा उद्देश होता. यात 30 प्रकारच्या चाचण्या, 105 प्रकारची औषधं, 66 उपकरणं आणि तब्बल 210 कोटींचा निधी या योजनेला दिला होता. परंतु, सध्याचे चित्र फार वेगळं असल्याची माहिती समोर येत आहे.

दवाखान्याच्या जागेत भरलं साड्याचं दुकानं : ठाण्यात सुमारे 50 ठिकाणी 'आपला दवाखाना' केंद्रं उभारली गेली. पण आता त्या दवाखान्यांपैकी अनेक ठिकाणी दरवाजे बंद आणि बॅनर धुळ खात पडलेले दिसत आहेत. त्यापैकी मानपाडा भागातील एका आपला दवाखाना केंद्राच्या जागेत साड्याचं दुकान सुरू झालय. मालकाच्या मते ठेकेदारानं भाडं थकवलं. त्यामुळं हा गाळा साडी विक्रेत्याला दिला. दोन वर्षांच्या करारात पहिलं वर्ष ठीक होतं. पण दुसऱ्या वर्षी ठेकेदारानं भाडं देणं थांबवलं. त्यामुळं होणारं नुकसान टाळण्यासाठीच पर्यायी मार्ग स्वीकारला. येणाऱ्या काळात प्रश्न मार्गी न लागल्यास महापालिकेवर आंदोलन करू, असा इशारा स्थानिक भाजपा कार्यकर्त्यांनी दिला.

ही गरीब जनतेची थट्टा : प्रशासनाचा हलगर्जीपणा आणि ठेकेदाराच्या नफेखोरीमुळं ठाण्यातील 44 दवाखान्यांचा बोजवारा उडाला आहे. ठेकेदारानं कुणाचं वेतन दिलं नाही. 56 लाखांचा दंडही भरला नाही. ही गरीब जनतेची थट्टा आहे. आम्ही आयुक्तांना सांगितलं होतं, लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्या. पण त्याकडं दुर्लक्ष झालं. उद्या हीच मंडळी नवीन योजना आणतील आणि तिचाही बोजवारा उडवतील. ठेकेदारांना राज्यभर काम देऊ नये. यासोबत ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून कर्मचाऱ्यांचा पगार द्यावा, अशी मागणी करत भाजपा आमदार संजय केळकर यांनी या उपक्रमावर टीका केली.

हेही वाचा :

  1. जैन बोर्डिंग जमीन प्रकरण : केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी घेतली जैन मुनींची भेट: नागरिकांची जोरदार घोषणाबाजी
  2. 'शिवार हेल्पलाईन'च्या माध्यमातून अतिवृष्टी भागातील आठ हजारहून अधिक शेतकऱ्यांना मदत
  3. अमरावती जिल्ह्यात सर्वदूर पाऊस; काही भागात रिमझिम तर कुठं मुसळधार

TAGGED:

THANE
DCM EKNATH SHINDE
AAPLA DAWAKHANA SCHEME
आपला दवाखाना योजना
AAPLA DAWAKHANA SCHEME FAILS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.