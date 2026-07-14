नागपुरात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल सक्तीविरोधात 'आप' आक्रमक; नितीन गडकरींच्या घरावरील मोर्चा पोलिसांनी रोखला
नागपुरात आम आदमी पार्टीनं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानाकडं मोर्चा काढत वाहनांमध्ये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वापरण्याची सक्ती न करता ऐच्छिक पर्याय देण्याची मागणी केली.
Published : July 14, 2026 at 4:41 PM IST
नागपूर : इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा मुद्दा संपूर्ण देशभरात चांगलाच गाजत आहे. इथेनॉल मिश्रित (E-20) पेट्रोलमुळं अनेक दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांमध्ये बिघाड होत असल्याचे दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. याच मुद्यावर केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्यावरही अनेक आरोप केले जात आहे. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल हे ऐच्छिक असावं, बळजबरी नसावी या मागणीसाठी मंगळवारी (दि.14) नागपुरातील आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी नितीन गडकरींच्या घरावर मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी त्यांना आधीच रोखून धरलं. त्यामुळं आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्ते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानी पोहोचू शकले नसले तरी या मुद्यावरून राजकारण आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
पोलिसांनी आंदोलकांना आधीच रोखलं : आम आदमी पार्टीकडून मंगळवारी (दि.14) इथेनॉल मिश्रित (E-20) पेट्रोल विरोधात आंदोलनाची हाक दिली होती. महाल परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा ते गडकरी वाडा असा आंदोलनाचा मार्ग होता. मात्र, पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना आधीच रोखलं. त्यामुळं एकाही आंदोलनकर्त्याला गडकरी वाड्यापर्यंत आपली मागणी घेऊन जाता आलं नाही.
इथेनॉल मिश्रित इंधनाची सक्ती करू नका : आमची गाडी, आमची संपती, आमचा अधिकार आहे. आमच्या वाहनात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल टाकण्याची सक्ती करू नये. पर्याय निवडण्याचा अधिकार जनतेला असावा, अशी मागणी आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी केली.
इथेनॉल विरोधात लोकांची तीव्र नाराजी : इथेनॉल मिश्रित इंधनाबाबत वाहनचालकांमध्ये नाराजी असल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगानं व्हायरल होत आहेत. वाहनांचं मायलेज कमी होणं, इंजिनच्या कार्यक्षमतेबाबत शंका निर्माण होणं आणि देखभाल खर्च वाढण्याची भीती यामुळं चिंता व्यक्त होत आहे. जुनी गाडी वाहनधारकांकडून या मुद्द्यांवरती प्रश्न उपस्थित करत आहे. महत्त्वाचं म्हणजे सोशल मीडियावर या संदर्भात वाहन चालक आपली तीव्र नाराजी व्यक्त करताना दिसत आहेत तर दुसरीकडं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी सातत्यानं इथेनॉल पेट्रोलचे फायदे सांगत आहेत.
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