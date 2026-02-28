अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भात प्राथमिक अहवाल एएआयबीकडून समोर; सुरक्षाव्यवस्थेतील त्रुटी अधोरेखित!
या अहवालातून अपघाताच्या वेळची परिस्थिती आणि तांत्रिक त्रुटींबाबत अनेक बाबी समोर आल्या आहेत.
Published : February 28, 2026 at 7:58 PM IST
मुंबई : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताला आज नेमका एक महिना पूर्ण झाला असताना एएआयबीनं (Aircraft Accident Investigation Bureau) प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात लहान विमानतळांवरील उड्डाण कार्यपद्धतीवर अधिक कडक देखरेख ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दरम्यान, 28 जानेवारीला बारामती येथील विमानतळावर VSR Ventures या कंपनीचे 'लिअरजेट-45' विमान कोसळलं होतं. त्या दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला होता.
अपघाताच्या दिवशी लँडिंगसाठी हवामान अनुकूल नव्हतं : AAIB नं दिलेल्या अंतरिम शिफारसींमध्ये लहान विमानतळांवरील परवाना प्रणालीचा आढावा घेणं, लँडिंग सुविधा अधिक सक्षम करणे तसंच हवामान (MET) सुविधांमध्ये तातडीनं सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. ज्या विमानतळांवर 'इन्स्ट्रुमेंट लँडिंग’ची सुविधा नाही, तिथं उतरतानाच्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन व्हावं, असंही अहवालात नमूद आहे. तसंच अपघाताच्या वेळी बारामती विमानतळावर स्वतंत्र हवामान मोजणीची सुविधा उपलब्ध नव्हती. नियंत्रण टॉवरकडून दृश्यमानता 3000 मीटर असल्याची माहिती देण्यात आली होती. मात्र 'व्हिज्युअल फ्लाइट रूल्स'(VFR)नुसार उड्डाणासाठी किमान 5000 मीटर दृश्यमानता आवश्यक असते. दरम्यान, पुणे आणि मुंबई येथील METAR अहवालात धुके आणि धूर नोंदवण्यात आला होता. तसंच INSAT-3DR या उपग्रहाच्या चित्रांमध्येही बारामती परिसरात पातळ धुके असल्याचं दिसून आलं. अशा कमी दृश्यमानतेत लँडिंगचा प्रयत्न करणं धोकादायक ठरू शकतं. धुक्यामुळं धावपट्टीची अचूक दिशा आणि उंचीचा अंदाज घेणे पायलटांसाठी कठीण झालं असावं, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विमानतळांवर सुरक्षित उड्डाणासाठी प्रभावी लँडिंग सहाय्य यंत्रणा सक्षम असणं गरजेचं : या अपघाताची चौकशी अद्याप सुरू असून कॉकपिट व्हॉईस रेकॉर्डरमधील माहिती अमेरिकेतील अपघात तपास यंत्रणा National Transportation Safety Board (NTSB) यांच्या मदतीने डाउनलोड केली जाणार आहे. अपघातामागील नेमकी कारणे, मूळ कारणे आणि सहाय्यक घटक यांचा सखोल तपास करण्यात येईल, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. AAIB ने नागरी विमान सुरक्षा नियामक (DGCA) यांना काही तात्पुरत्या सुरक्षा शिफारसी तातडीनं अमलात आणण्याचं सुचवलं आहे. चार्टर उड्डाणे आणि व्हीआयपी उड्डाणांची वाढती संख्या लक्षात घेता लहान विमानतळांवर मूलभूत हवामान सुविधा आणि लँडिंग सहाय्य यंत्रणा सक्षम करणे आवश्यक असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.
बारामती विमानतळातील सुरक्षेच्या उणिवा : बारामतीचे एअरफिल्ड अनियंत्रित प्रकारातील आहे. इथं ILS, VOR किंवा NDB यांसारखी प्रगत नेव्हिगेशन साधने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळं येथे केवळ 'व्हिज्युअल फ्लाइट रूल्स' (VFR) अंतर्गत उड्डाणांना परवानगी आहे. धावपट्टीवरील मार्किंग फिकट झालेल्या होत्या आणि काही ठिकाणी सैल खडी असल्याचे निदर्शनास आले. RWY-11 ही धावपट्टी 'टेबल-टॉप' प्रकारातील असून एका टोकाला उतार आहे, त्यामुळे लँडिंग अधिक आव्हानात्मक ठरते. विमानतळाभोवती पुरेसे कुंपण किंवा भिंत नसल्याचेही समोर आले आहे. तसंच अग्निशमन आणि बचाव (ARFF) सुविधा विमानतळावर कायमस्वरूपी उपलब्ध नव्हत्या. RWY-11 बाजूला वाऱ्याची दिशा दर्शवणारा ‘विंडसॉक’ही नव्हता. व्हीआयपी आणि चार्टर जेटसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुरक्षा सुविधा नसल्याने अपघाताचा धोका वाढला, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. पहिल्या प्रयत्नात धावपट्टी स्पष्ट दिसत नसल्याने वैमानिकांनी ‘गो-अराउंड’चा निर्णय घेतला. मात्र दुसऱ्या प्रयत्नात "Field in sight" अशी माहिती देत लँडिंगसाठी परवानगी घेतली.
'तो' शेवटचा रेडीओ संदेश : दरम्यान, शेवटचा रेडिओ संदेश "Oh St… Oh St…" असा अर्धवट राहिल्याची नोंद आहे. त्यावरून विमानावरील नियंत्रण सुटल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याचबरोबर, विमान RWY-11 धावपट्टीच्या डाव्या बाजूला सुमारे 50 मीटर अंतरावर झाडांवर आदळले. कमी दृश्यमानता, दृश्य भ्रम (व्हिज्युअल इल्युजन) आणि टेबल-टॉप प्रकारच्या धावपट्टीची रचना यांचा एकत्रित परिणाम या दुर्घटनेत झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. VFR नियमांपेक्षा कमी दृश्यमानता, अनियंत्रित एअरफिल्डवरील अपुऱ्या सुविधा, टेबल-टॉप प्रकारची धावपट्टी आणि फिकट झालेली मार्किंग, मानवी घटकांसह दृश्य भ्रम, तसेच MET माहितीची मर्यादित अचूकता या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम या दुर्घटनेत झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
संबंधित यंत्रणा निष्पक्ष तपास करतील : या अहवालाबाबत बोलताना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी म्हटलं की, "एअर इंटेलिजन्स संदर्भातील जो प्राथमिक अहवाल माध्यमांसमोर आला आहे, तो मी अद्याप अधिकृतरीत्या पाहिलेला नाही. मात्र उपलब्ध माहितीनुसार, कमी व्हिजिबिलिटी असतानाही लँडिंगचा प्रयत्न करण्यात आला आणि त्या प्रक्रियेत नियंत्रण सुटल्याची नोंद प्राथमिक अहवालात असल्याचं समजतं. तथापि, हा केवळ प्राथमिक अहवाल आहे. संपूर्ण आणि सखोल चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचणं योग्य ठरणार नाही. विमान उड्डाण सुरक्षेचा विषय अत्यंत गंभीर आहे आणि संबंधित यंत्रणा निश्चितपणे निष्पक्ष तपास करतील, असा माझा विश्वास आहे.”
अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू : दरम्यान, 28 जानेवारी रोजी सकाळी मुंबईहून उड्डाण केलेलं 'लिअरजेट-45' विमान बारामतीतील टेबलटॉप धावपट्टीच्या टोकापासून अवघ्या 200 मीटर अंतरावर कोसळलं. या दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह कॅप्टन सुमित कपूर (15 हजार तासांचा उड्डाण अनुभव), सहवैमानिक कॅप्टन शांभवी पाठक (1500 तासांचा अनुभव), वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव आणि विमान परिचारिका पिंकी माळी यांचा मृत्यू झाला.
