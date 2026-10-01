'आदित्य ठाकरे हे जेनजीमध्येच येतात, दीपकेंच्या मोर्चात होणार सहभागी'-संजय राऊत
कॉक्रोच जनता पार्टीचे नेते अभिजीत दिपके यांच्या आंदोलनाला सर्वच स्तरातून पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. आता आदित्य ठाकरे हे अभिजीत दिपके यांच्या मोर्चात सहभागी होणार आहेत.
Published : October 1, 2026 at 1:20 PM IST
मुंबई : सीजेपीचे नेते अभिजीत दिपके (Abhijit Deepke) यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या आंदोलनाला विरोधकांकडून पाठिंबा मिळत आहे. युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे हेही या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. शिवसेना (यूबीटी) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी आज ही माहिती दिली. त्यामुळं 2 ऑक्टोबरला शिवाजी पार्कात होणाऱ्या या आंदोलनाकडं राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंचा आंदोलनाला पाठिंबा : सीजेपीचे आंदोलन उद्या (2 ऑक्टोबर) दादर येथील शिवाजी पार्कामध्ये होणार आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दिपके यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. त्याचबरोबर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे. आता आदित्य ठाकरे प्रत्यक्ष मोर्चात सहभागी होणार आहेत. आदित्य ठाकरे यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा संदर्भ देताना राऊत म्हणाले, 1997 नंतर जन्मलेले सर्वजण जेनजीमध्ये येतात. त्यामुळं मीही त्यात येतो, अशी भूमिका आदित्य ठाकरे यांनी मांडली आहे. ते आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
संविधान रक्षणासाठी ‘गर्जना’ : इंडिया आघाडीच्या बैठकीत 4 ऑक्टोबरला मुंबईत होणाऱ्या मोर्चाबाबत चर्चा झाली. हा मोर्चा भव्य स्वरूपाचा असून, त्याला ‘गर्जना मोर्चा’ असे स्वरूप देण्यात येणार असल्याचं राऊत यांनी सांगितलं. लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी महाराष्ट्राची ही गर्जना असेल. ज्या महाराष्ट्रातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर निर्माण झाले, त्याच महाराष्ट्रातून संविधानाच्या रक्षणासाठी गर्जना होईल, असं राऊत यांनी सांगितलं. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे मोर्चाच्या तयारीसाठी पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेत आहेत. डावे पक्षही या मोर्चात सहभागी होणार असल्याचं राऊत यांनी सांगितलं.
आधी तुमच्या पक्षातील बंडाळीकडं पाहा : इंडिया आघाडीच्या बैठकीला द्रमुक आणि आम आदमी पक्षाचे प्रतिनिधी उपस्थित नसल्यावरून केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केलेल्या टीकेलाही राऊत यांनी प्रत्युत्तर दिलं. द्रमुक आणि आम आदमी पक्ष बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. याचा अर्थ ते भाजपासोबत आहेत, असा होत नाही. स्थानिक राजकारणामुळं हे पक्ष बैठकीला उपस्थित राहिलं नसल्याचं राऊत यांनी स्पष्ट केले. भाजपानं इंडिया आघाडीची चिंता करण्यापेक्षा आधी स्वतःच्या पक्षात सुरू असलेल्या बंडाळीकडं पाहावं, असा टोला राऊत यांनी लगावला.
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