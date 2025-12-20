...तर बुलडोझरसमोर पहिला मीच उभा राहीन, आदित्य ठाकरे यांचा सरकारला इशारा

ETV Bharat / state

आंदोलकांशी आदित्य ठाकरे यांनी साधला संवाद (ETV Bharat Reporter)
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून पुणे शहरातील लोकमान्य नगर पुनर्विकास प्रकल्पाचा मुद्दा गाजत आहे. आता यामध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही उडी घेत थेट भाजपा सरकारवर जोरदार टीका केली. लोकमान्य नगर पुनर्विकास प्रकल्पाला मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या स्थगितीवर त्यांनी तीव्र आक्षेप घेत सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय.

बुलडोझरसमोर पहिल्यांदा मी स्वतः उभा राहीन : लोकमान्य नगर येथे आयोजित बैठकीत आदित्य ठाकरे यांनी स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधत त्यांना ठाम पाठिंबा दर्शवला. “मी लोकमान्य नगर वासियांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. स्थानिक आमदारानं शिफारस केली आणि लगेच मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली. हा निर्णय संशयास्पद असून, नागरिकांवर अन्याय करणारा आहे. भविष्यात जर या ठिकाणी जबरदस्तीनं बुलडोझर फिरवण्यात आला, तर त्या बुलडोझरसमोर पहिल्यांदा मी स्वतः उभा राहीन. लोकांच्या घरांवर, त्यांच्या हक्कांवर गदा येऊ देणार नाही. सरकारनं तातडीनं या प्रश्नावर तोडगा काढावा,” अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली. हा प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत लोकमान्य नगरच्या नागरिकांसोबत राहणार असल्याचंही त्यांनी ठामपणे सांगितलं.

पुण्यात छोटा अदानी तयार करण्याचा प्रयत्न : "मुंबईत सरकारने जसे मोठमोठे प्रोजेक्ट अदानीच्या घशात घातले, तसंच पुण्यात आता ‘छोटा अदानी’ कोणाला बनवायचा प्रयत्न सुरू आहे का? हा प्रश्न आहे. लोकमान्य नगरचा साडेसोळा एकरचा मौल्यवान भूखंड कुणाच्याही घशात घालण्याचा डाव आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. लोकांच्या हक्कांवर डल्ला मारण्याचा हा प्रयत्न आम्ही रस्त्यावर उतरून, जनतेच्या ताकदीनं उधळून लावू, "असं आश्वासन देखील यावेळी आदित्य ठाकरे यांनी स्थानिकांना दिलं.

एकाच मित्रपक्षावर कारवाई का? : सातारा ड्रग्ज प्रकरणात राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर शिवसेना - उबाठा नेत्या सुषमा अंधारे यांच्याकडून आरोप होत असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना क्लीन चीट दिली. याबाबत आदित्य ठाकरे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "याबाबत आमच्या पक्षातील खासदारांनी देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र दिलंय. त्यांच्याकडून उत्तर अपेक्षित आहे. तसंच आता क्लीन चिट कशा कशाला मिळत आहे हे आपण पाहत आहोत. सगळं करायचं आणि क्लीन चिट घ्यायची. एकाच पक्षावर कारवाई, दुसऱ्या मित्रपक्षावर का कारवाई होत नाही याचं उत्तर मुख्यमंत्री यांनी द्यावं."

