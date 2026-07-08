'मुख्यमंत्र्यांचे हे शेवटचे अधिवेशन असल्यासारखे वाटते' - आदित्य ठाकरे यांचा देवेंद्र फडणवीस यांना टोला
आपल्या भाषणानंतर विधिमंडळ परिसरात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना आमदार आदित्य ठाकरे यांनी डोंबिवलीतील डॉक्टरांवरील कथित हल्ल्याच्या घटनेवरून राज्य सरकार, भाजपा आणि शिवसेनेवर जोरदार टीका केली.
Published : July 8, 2026 at 6:53 PM IST
मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आज बुधवारी (8 जुलै) विधानसभेत डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर आणि परिचारिकांवर झालेल्या हल्ल्याचा मुद्दा उपस्थित करत संबंधित नगरसेवकावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. यासोबतच आदित्य ठाकरेंनी राम मंदिरातील कथित आर्थिक घोटाळा, तसंच, पावसामुळे मुंबईकरांचे झालेले हाल यावरून सत्ताधारी भाजपावर टीका केली.
आदित्य ठाकरे काय म्हणाले? : यावेळी आदित्य ठाकरे म्हणाले, “6 जुलै रोजी एक गरोदर महिला डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात उपचारासाठी आली होती. डॉक्टरांनी तिची वेळेपूर्वी प्रसूती होण्याची शक्यता असल्यानं तिला एनआयसीयू (NICU) बेडची गरज भासेल, असं सांगितलं. मात्र, रुग्णालयातील सर्व एनआयसीयू बेड भरलं असल्यानं तिला दुसऱ्या रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला देण्यात आला. याच कारणावरून एका स्थानिक नगरसेवकाला रुग्णालयात बोलावण्यात आलं. त्यानंतर त्या नगरसेवकानं महिला, पुरुष डॉक्टर तसेच परिचारिकांना मारहाण केली. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. उपलब्ध सुविधा नसल्यामुळे दुसऱ्या रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिल्याबद्दल डॉक्टरांवर हल्ले होत असतील, तर राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे काय होणार?” ते पुढे म्हणाले, “या प्रकरणावर मुख्यमंत्री यांनी सभागृहात निवेदन द्यावे, अशी मी मागणी करतो. तसेच संबंधित नगरसेवकावर कठोर कारवाई करून त्याला तातडीने पदावरून हटवावे. अन्यथा महाराष्ट्रातील जनता शांत बसणार नाही.”
नेमकं काय घडलं होतं? : एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या काही कार्यकर्त्यांनी डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात घुसून एका महिला डॉक्टरसह दोन डॉक्टर आणि तीन परिचारिकांना मारहाण केल्याची घटना घडली होती. या घटनेदरम्यान रुग्णालयातील सुरक्षा रक्षकांनाही कार्यकर्त्यांनी रोखून धरल्याचा आरोप होता. या हल्ल्यानंतर रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती आणि संतापाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. अनेक परिचारिकांना अश्रू अनावर झाले होते. “आमच्यावर आणखी किती अन्याय होणार?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता.
नगरसेवकाला अटक कधी? : या घटनेच्या निषेधार्थ शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी तातडीने कामबंद आंदोलन सुरू केलं होतं. “यापूर्वीही डॉक्टर आणि परिचारिकांवर मारहाणीच्या घटना घडल्या आहेत. अशा असुरक्षित वातावरणात काम करणं दिवसेंदिवस कठीण होत आहे,” अशी भावना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली होती. त्यानंतर या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
दुसरीकडे, डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टरांना बेदम मारहाण केल्याप्रकरणी विष्णुनगर पोलिसांनी नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या तीन समर्थकांना अटक केली आहे.
'चंपत राय यांनी लाखो हिंदूंचा विश्वासघात केला' : राम मंदिरातील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरही आदित्य ठाकरे यांनी भाजपावर निशाणा साधला. जय श्रीरामच्या घोषणा देणारे भ्रष्टाचाराविरोधात लढणार कसे? राम मंदिरातील दानपेटीही लुटली गेल्याचा आरोप होत आहे. आम्हीही चांदीची वीट भेट दिली होती, तीही गायब आहे. चंपत राय यांनी लाखो हिंदूंचा विश्वासघात केला आहे. राम मंदिर प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
"'अॅक्ट ऑफ गॉड' म्हणत जबाबदारी झटकता येणार नाही" : राज्यातील पावसाळी दुर्घटनांवरूनही त्यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. 'अॅक्ट ऑफ गॉड' म्हणत जबाबदारी झटकता येणार नाही. झाडं पडून नागरिक मरत आहेत, मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू होत आहेत. अमित साटम पावसामुळे झालेल्या मृत्यूवर हसत आहेत. हे जनतेवर हसणं आहे, असा घाणाघातही त्यांनी केला.
'आज एक तरी शहर राहण्यालायक राहिलं आहे का?' : नगरविकास खात्याचा उल्लेख करत आदित्य ठाकरे म्हणाले, एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास खातं स्वतःकडे ठेवलं आहे. पण आज एक तरी शहर राहण्यालायक राहिलं आहे का? खासदार-आमदार फोडण्यासाठी पैसा आणि यंत्रणा वापरली जाते, पण नागरिकांच्या कामांकडे दुर्लक्ष केले जाते. झाडांच्या छाटणीच्या कामावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. टाउन प्लॅनिंगपेक्षा राज्य सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नैसर्गिक आपत्तींमध्ये अडकले आहे. झाडांच्या छाटणीचे टेंडर बिल्डरला देण्यात आले. आयुक्तही सरकारला वाचवण्याचा ठेका घेतल्यासारखे वागत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
'मुख्यमंत्र्यांचं हे शेवटचं अधिवेशन असल्यासारखं वाटतं' : यंदा पाऊस उशिरा सुरू होऊनही रस्त्यांची कामं पूर्ण झाली नाहीत, गोदावरीला पुन्हा पूर आला, अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे रखडली असून झाडांची छाटणीही योग्य प्रकारे झालेली नाही, असा दावा त्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय भवितव्यावर भाष्य करत आदित्य ठाकरे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांची बॉडी लँग्वेज पाहून हे त्यांचं शेवटचं अधिवेशन असल्यासारखं वाटतं. त्यानंतर त्यांना दिल्लीला खेचलं जाईल, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
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