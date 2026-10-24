महाराष्ट्राचे हित डावलून गुजरातच्या कंपनीचा फायदा; कर्जत येथील बेसुमार वृक्षतोडीवर आदित्य ठाकरे आक्रमक
कर्जत तालुक्यात गुजरातच्या 'टोरंट पॉवर' कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी हजारो झाडांची बेसुमार कत्तल राजरोसपणे सुरू आहे.
Published : October 24, 2026 at 1:32 PM IST
मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील 'सायडोंगर' परिसरातील 'टोरंट पॉवर' कंपनीच्या 13,500 कोटी रुपयांच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या बेसुमार वृक्षतोडीवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. स्थानिकांचा विरोध डावलून वन विभागानं ही परवानगी कोणाच्या आशीर्वादाने दिली? असा सवाल करत त्यांनी गुजरातच्या कंपनीच्या फायद्यासाठी महाराष्ट्राच्या हिताकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप राज्य सरकारवर केला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत त्यांनी या प्रकल्पावरून थेट राज्य सरकार आणि वन विभागाला घेरलं आहे.
कर्जत तालुक्यात गुजरातच्या 'टोरंट पॉवर' कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी हजारो झाडांची बेसुमार कत्तल राजरोसपणे सुरू आहे. 'सायडोंगर' परिसरातील समृद्ध निसर्ग संपवून, स्थानिकांच्या आणि पर्यावरणप्रेमींच्या विरोधाला पायदळी तुडवून ही कत्तल कुणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे? १. स्थानिकांचा आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचा तीव्र विरोध असताना ह्या बेसुमार वृक्षतोडीची परवानगी वन विभागाने नेमकी कोणाच्या दबावाखाली दिली? २. महाराष्ट्राचा निसर्ग ओरबाडून खाजगी कंपन्यांचे खिसे भरण्याचा हा अजेंडा कधी थांबणार? ३. नोव्हेंबरला होणाऱ्या भूमिपूजनाच्या घाईकरिता, महाराष्ट्राच्या पर्यावरणाचा बळी का दिला जातोय? अशी घाई जरा राजवटीने हिंजवडी येथील मेट्रो, गोराई येथील मॅन्ग्रोव्ह पार्कसाठी दाखवून जनतेचा देखील विचार करावा! ४. बिल्डर मित्र आणि मालकांचे खिसे भरताना ह्या राजवटीला महाराष्ट्राचं नुकसान होत आहे, हे दिसत नाही का? एक तर २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ आहे आणि त्यात जंगल कापून महाराष्ट्राला वाळवंट बनवण्याचा प्रयत्न भाजप राजवटीने हाती घेतला आहे!— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) October 24, 2026
आदित्य ठाकरेंच्या ट्विटमध्ये काय?
कर्जत तालुक्यात गुजरातच्या 'टोरंट पॉवर' कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी हजारो झाडांची बेसुमार कत्तल राजरोसपणे सुरू आहे. 'सायडोंगर' परिसरातील समृद्ध निसर्ग संपवून, स्थानिकांच्या आणि पर्यावरणप्रेमींच्या विरोधाला पायदळी तुडवून ही कत्तल कुणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे?
1) स्थानिकांचा आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचा तीव्र विरोध असताना ह्या बेसुमार वृक्षतोडीची परवानगी वन विभागाने नेमकी कोणाच्या दबावाखाली दिली?
2) महाराष्ट्राचा निसर्ग ओरबाडून खाजगी कंपन्यांचे खिसे भरण्याचा हा अजेंडा कधी थांबणार?
3) नोव्हेंबरला होणाऱ्या भूमिपूजनाच्या घाईकरिता, महाराष्ट्राच्या पर्यावरणाचा बळी का दिला जातोय?
अशी घाई जरा राजवटीने हिंजवडी येथील मेट्रो, गोराई येथील मॅन्ग्रोव्ह पार्कसाठी दाखवून जनतेचा देखील विचार करावा!
4) बिल्डर मित्र आणि मालकांचे खिसे भरताना ह्या राजवटीला महाराष्ट्राचं नुकसान होत आहे, हे दिसत नाही का? एक तर 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ आहे आणि त्यात जंगल कापून महाराष्ट्राला वाळवंट बनवण्याचा प्रयत्न भाजप राजवटीने हाती घेतला आहे.
दरम्यान, या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाची तयारी सुरू असतानाच, आदित्य ठाकरेंनी थेट वृक्षतोडीचा मुद्दा लावून धरल्याने कर्जतमधील हा टोरंट पॉवर प्रकल्प सध्या मोठ्या राजकीय आणि पर्यावरणीय वादात सापडला आहे.