चंदा चोर, वोट चोर, पेपर चोर’; आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर हल्लाबोल; ‘भीमनवार अन् ज्ञानेश कुमारांना गाडणारच’
देशात निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून विरोधक आक्रमक असताना, महाराष्ट्रात एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे.
Published : October 7, 2026 at 7:52 AM IST
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी पुण्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एस. एम. जोशी पुलाजवळ हे आंदोलन सुरू आहे.
या आंदोलनाला विविध राजकीय नेत्यांकडून भेटी दिल्या जात आहेत. मंगळवारी (6 ऑक्टोबर) रात्री शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.
'विवेक भीमनवार आणि ज्ञानेश कुमार यांना गाडणार म्हणजे गाडणारच' :
दरम्यान, देशात निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून विरोधक आक्रमक असताना, महाराष्ट्रात एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. यावर बोलताना आदित्य ठाकरे यांनी सरकारवर टीका केली. “विवेक भीमनवार आणि ज्ञानेश कुमार यांना गाडणार म्हणजे गाडणारच,” असं वक्तव्य त्यांनी यावेळी केलं.
आदित्य ठाकरे म्हणाले की, देशाचे भवितव्य खराब करणाऱ्या एमपीएससी अध्यक्षांचा राजीनामा झाला पाहिजे. “विवेक भीमनवार आणि ज्ञानेश कुमार यांना गाडणार म्हणजे गाडणारच,” असं वक्तव्य त्यांनी केले. तसेच सत्ताधाऱ्यांवर टीका करताना त्यांनी “चंदा चोर, वोट चोर, पेपर चोर” असा आरोप केला. अशा प्रकारची राजवट सत्तेत असेल तर विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
मागील वर्षी दुष्काळाची परिस्थिती असतानाही शेतकऱ्यांची शंभर टक्के कर्जमाफी झाली का, असा सवालही त्यांनी केला. सरकारकडून स्वतःला शेतकऱ्यांची मुलं असल्याचं सांगितलं जातं, मग आज रस्त्यावर आंदोलन करणारे विद्यार्थी कोण आहेत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं असून, शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेल्यानंतर त्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पाहिल्याचे आदित्य यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शेती करावी का? असं विचारले असता अनेक शेतकरी आपल्या मुलांना शहरात पाठवणार असल्याचं सांगत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
मात्र, शहरांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत का? असा सवाल करत आदित्य ठाकरे यांनी सरकारवर टीका केली. हजारो उद्योग गुजरातला नेले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे रोजगाराच्या संधींवर परिणाम होण्याचा दावा करत, युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आज जागतिक बँकेचा अहवाल आला आहे त्यात जगातील 120 कोटी युवक यांना जॉब नाहीत. आज एआयमुळे केवळ 40 कोटी लोकांनाच जॉब मिळणार आहे. बाकीच्या लोकांनी कुठे जायचं? असा सवालदेखील आदित्य ठाकरेंनी यावेळी केला. तसेच, भाजपाला प्रश्न विचारल्यास प्रश्न विचारणाऱ्यांना ‘अर्बन नक्षल’ किंवा ‘दिमागी नक्षल’ ठरवलं जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. त्यामुळे हे सरकार सत्तेतून हटवले पाहिजे, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.