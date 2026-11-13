'भाजपानं अदानीला महाराष्ट्राचं अदानीस्तान केल्यावर आपली संस्कृती आणि इतिहास नाहीसा होणार'-आदित्य ठाकरे
भीमाशंकर येथे होत असलेल्या वृक्षतोडीबाबत सर्वत्र नाराजी व्यक्त होत आहे. याच मुद्द्यावरून शिवसेनेचे नेते (यूबीटी) आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
Published : November 13, 2026 at 9:45 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 9:53 PM IST
पुणे: "भाजपानं अदानीला महाराष्ट्राचं अदानीस्तान केल्यावर आपली संस्कृती आणि इतिहास नाहीसा होईल. आपले गडकिल्ले आपल्या अंगणात आणि पुस्तकात राहणार आहे", अशी भीती माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केली. पुण्यातील हडपसर येथे शिवसेना नगरसेवक नितीन गावडे यांच्या माध्यमातून बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त आयोजित किल्ले स्पर्धेच्या बक्षीस समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मत व्यक्त केलं.
आदित्य ठाकरे म्हणाले की, आज आपण गडकिल्ल्यांची स्पर्धा घेत आहोत. मात्र, आज कदाचित असे वाटायला लागलं आहे की महाराष्ट्राचं अदानी राज्य म्हणजे अदानीस्तान झालं आहे. आपल्या सह्याद्रीच्या दरीखोऱ्यात आपले मावळे लढले. या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज लहानाचे मोठे झाले. जगात किर्ती मिळवली तेच सह्याद्री नाहीसे व्हायला लागले.
यावेळी आदित्य ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या मातीत जिद्द आणि संघर्षाची ताकद आहे. तरुण केवळ नवे विचार शिकत नाहीत. तर कृतीतून बदल घडवू शकतात. या तरुणांच्या स्वप्नांना बळ देण्यासाठी त्यांच्या पाठीशी उभे राहणं आवश्यक आहे. क्रांती घडवण्याची आणि अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याची ताकद तरुणांमध्ये आहे. राज्यात गडकिल्ले आणि निसर्गाचे नुकसान झाले, तर पुढील पिढ्यांना हा वारसा केवळ पुस्तकांत किंवा छायाचित्रांत पाहावा लागेल. देशाच्या हितासाठी लढणे हे आपले कर्तव्य असून महाराष्ट्राच्या हितासाठी कोणापुढेही न झुकता उभे राहावे.
फोन टॅप होत आहेत- लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी फोन टॅप होत असल्याचं सांगितलं आहे. याबाबत आदित्य ठाकरे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, पीगॅसिसच्या माध्यमातून किंवा आत्ता वेगवेगळ्या संस्थेच्या माध्यमातून विरोधी पक्ष असेल तसेच सत्ताधारी पक्ष असेल किंवा काही आजूबाजूचे मंत्री असतील यांचे फोन टॅप होत आहेत. हे सगळ्यांना माहीत आहे. सरकारनं ही यंत्रणा दहशतवाद्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना लक्ष ठेवण्यासाठी वापरली पाहिजे.
नक्कीच रिजीम चेंज होणार- छटपूजेच्या संदर्भात राज ठाकरे यांनी केलेल्या एक्स पोस्टबाबत आदित्य ठाकरे म्हणाले की, आम्हीदेखील भूमिका हीच घेतलेली आहे. जेव्हा-जेव्हा निवडणुका जवळ येतात तेव्हा-तेव्हा भाजपा पुरस्कृत वाद हे पुढे येत असतात. कोविडच्या काळात हीच लोक परराज्यात काम करणाऱ्या लोकांना परत घ्यायला तयार नव्हती. त्यांची आम्ही काळजी घेतली. आता निवडणुका आले असल्यानं यांच्याकडून वाद निर्माण केला जात आहे. तसेच येत्या काळात नक्कीच रिजीम चेंज (सत्तांतर) होणार असल्याचा आदित्य ठाकरेंनी विश्वास व्यक्त केला.
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