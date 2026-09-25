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दुष्काळाच्या पाहणीसाठी आदित्य ठाकरेही मैदानात, मराठवाड्याचा दौरा करणार

आदित्य ठाकरे दुष्काळग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी मैदानात उतरणार आहेत.

Aaditya Thackeray Marathwada visit
शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2026 at 6:46 AM IST

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मुंबई - राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. सत्ताधारी महायुतीकडून दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी सुरू असतानाच विरोधकांनीही शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा आढावा घेत सरकारकडे तातडीच्या आर्थिक मदतीची मागणी सुरू केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यानंतर आता शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे नेते तथा युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे हेही दुष्काळग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी मैदानात उतरणार आहेत.


आदित्य ठाकरे २६ आणि २७ सप्टेंबर रोजी मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. २६ सप्टेंबरला बारामती, खानापूर (तुळजापूर), आष्टी मोड (लोहारा), तावशी तांडा (औसा), गडळ (कंधार) आणि माळवाटा शिवार (वसमत) या भागांना ते भेटी देणार आहेत. यावेळी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून पीक नुकसानीची पाहणी केली जाणार आहे. त्यानंतर २७ सप्टेंबरला आदित्य ठाकरे परभणी, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील विविध गावांना भेटी देणार आहेत. दुष्काळामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती, पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई तसेच शेतकऱ्यांच्या अडचणींची माहिती ते प्रत्यक्ष जाणून घेणार आहेत.


दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी मराठवाड्यात दुष्काळ पाहणी दौरा सुरू केला आहे. पीक नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याकडूनही दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी सुरू आहे.

शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि जनतेशी स्वतः संवाद साधणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून ठाकरे राज्य सरकारला घेरण्याची तयारी सुरू असल्याचे चित्र आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या दौऱ्यानंतर शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा मुद्दा आणि सरकारकडून अपेक्षित मदतीचा प्रश्न पुन्हा राजकीय केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे.

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TAGGED:

MARATHWADA DROUGHT
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AADITYA THACKERAY MARATHWADA VISIT
मराठवाडा दुष्काळ
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