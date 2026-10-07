'ज्ञानेश कुमार गेल्यावर सरकारही जाईल'; आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर हल्लाबोल
स्पर्धा परीक्षांमध्ये सातत्याने पेपरफुटी आणि मोठा गोंधळ सुरू असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला.
Published : October 7, 2026 at 10:02 AM IST
पुणे : देशातील निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी देशभरातील विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. मंगळवारी (6 ऑक्टोबर) दिल्लीत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी पोलिसांनी राहुल गांधी यांना ताब्यात घेतलं.
याबाबत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे युवानेते आदित्य ठाकरे यांना विचारलं असता, त्यांनी सरकारवर टीका केली. “ज्ञानेश कुमार यांच्या आशीर्वादानेच हे सरकार बनलं असून, ज्ञानेश कुमार गेल्यावर हे सरकारही जाईल. हे सरकार बेकायदेशीर आहे आणि मतांच्या चोरीमुळेच हे सरकार बनलं असल्यानं सरकार त्यांना संरक्षण देत आहे,” असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. दरम्यान, पुण्यात आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला आदित्य ठाकरे यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांना एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबत विचारले असता, त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
'भीमनवारांनी राजीनामा द्यावा, अन्यथा सरकारने हटवावं' :
स्पर्धा परीक्षांमध्ये सातत्याने पेपरफुटी आणि मोठा गोंधळ सुरू असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या कारभारात मोठा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप करत, “भीमनवार हे मुख्यमंत्र्यांचे मित्र आहेत, म्हणून त्यांना वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री एवढा अहंकार का बाळगत आहेत? भीमनवार यांनी स्वतःहून राजीनामा द्यावा किंवा शासनाने त्यांना तत्काळ पदावरून हटवावे,” अशी मागणी त्यांनी केली.
गेल्या सहा दिवसांपासून हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले असतानाही सरकार ढिम्म असल्याची टीका त्यांनी केली. सरकारनं विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर हे आंदोलन केवळ पुण्यापुरते मर्यादित न राहता मुंबईतील एमपीएससी कार्यालयाच्या दारात नेण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
“मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे. त्यामुळे एमपीएससी कार्यालयाच्या दारात बसून जाब विचारला जाईल,” असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.
दुष्काळ आणि कर्जमाफीच्या केवळ कागदी घोषणा :
दुष्काळाच्या मुद्द्यावर बोलताना आदित्य म्हणाले की, मराठवाडा आणि विदर्भासह राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी कुटुंबांची मुलं पुण्यात शिक्षणासाठी आली आहेत. “गावाकडे दुष्काळ पडलेला असताना त्यांनी शेती सांभाळायची की पुण्यात येऊन रस्त्यावर आंदोलनाला बसायचे?” असा सवाल त्यांनी केला. सरकारनं दुष्काळ आणि कर्जमाफीच्या केवळ कागदी घोषणा केल्या असून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात कोणतीही मदत पोहोचलेली नसल्याचा आरोपही आदित्य ठाकरे यांनी केला.