ETV Bharat / state

विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी ठाकरेंची शिवसेना मैदानात, भाजप सरकार विद्यार्थीद्रोही असल्याचा आदित्य ठाकरेंचा घणाघाती आरोप

सीजेपीच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरणाऱ्या तरूणांच्या घरोघरी पोलीस नोटीस बजावत आहेत. अशा तरूणांना शिवसेना उबाठाकडून सर्वतोपरी कायदेशीर मदतीचं आवाहन आणि हेल्पलाईन ईमेल सेवा सुरू केली आहे

AADITYA THCKERAY ON CJP
आदित्य ठाकरे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 8:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या सीजेपीच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ मुंबईसह राज्यभरात आंदोलन करणाऱ्या तरूणांना आता मुंबई पोलिसांनी नोटीस पाठवायला सुरूवात केली आहे. या प्रकरणात या तरूणांच्या पाठीश खंबीरपणे उभं असल्याची घोषणा मंगळवारी (दि.21) मातोश्री येथील पत्रकार परिषदेत आदित्य ठाकरे यांनी केलं आहे. मंगळवारी शिवाजी पार्क येथील राज ठाकरेंच्या घराबाहेरही विद्यार्थ्यांनी गर्दी केली होती. तेव्हा शर्मिला ठाकरे घराबाहेर येऊन त्यांच्यात सामील झाल्याचं पाहायला मिळालं.

पोलिसांची नोटीस आलेल्यांसाठी हेल्पलाईन ईमेल सेवा : सोमवारी (दि.20) दादरच्या चैत्यभूमी परिसरात शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱया विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी जबरदस्तीनं ताब्यात घेतलं. याचा उल्लेख करत आदित्य ठाकरेंनी अनेक विद्यार्थ्यांना पोलीस नोटीस बजावत असून गुन्हे दाखल करत आहे, असा आरोप केला. "अशा विद्यार्थ्यांना आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष सर्वतोपरी कायदेशीर मदत करणार आहे," अशी यावेळी आदित्य ठाकरेंनी घोषणा केली. त्यासाठी shivsenaubtlegal@gmail.com या ई-मेलवर पीडित विद्यार्थ्यांना संपर्क साधण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं आहे. "हा एकप्रकारे देशातील विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असून याविरोधात सर्वांनी एकत्र येऊन या लढ्याला साथ द्यावी. भाजपा हा विद्यार्थीद्रोही पक्ष आहे. सगळ्या संघटना विद्यार्थ्याच्या बद्दल बोलत आहेत. त्यांच्यासोबत उभ्या आहेत, पण त्यात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुठं आहे? ही एकच संघटना अशी आहे जी कुठंच दिसत नाही. भाजपा देशद्रोही, विद्यार्थीद्रोही आहे," असं म्हणत आदित्य ठाकरेंनी अभाविपच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला.

भयंकर अत्याचार भाजपा करत आहे : "दिल्लीत तरुण आंदोलन करत आहेत. सोमन वांगचुक यांची भेट घेण्यासाठी आमचे खासदार गेले होते. पण आमच्या खासदारांना त्यांना भेटू दिलं नाही. काल आपण बघितलं की संसद भवनवर तरूणांनी मोर्चा काढला. आम्हाला वाटलं कोणीतरी मंत्री येऊन त्यांना भेटेल. चर्चा करेल. पण, ब्रिटिशकालीन अत्याचारापेक्षा भयंकर असा अत्याचार सध्या भाजपानं सुरू केलाय. पोलिसांनी या आंदोलनातील महिलांना आणि लहान मुलांनाही सोडलं नाही. रॅपिड ऍक्शन फोर्सचे जवान तोंडावर रूमाल बांधून, नावाच्या पाट्या काढल्या आंदोलकांना मारत होते. यापूर्वी भाजपा सरकारनं शेतकऱ्यांनाही अर्बन नक्षल म्हटलं होतं, त्यांच्या अंगावर गाड्या घातल्या होत्या," असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.

उद्धव ठाकरे बुधवारी दिल्लीत जाणार : सीजेपीच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी शिवसेना उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे बुधवारी जंतरमंतरवर जाणार आहेत. तसंच ते सोनम वांगचुक यांचीही भेट घेणार आहेत . दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर केलेल्या लाठीचार्जनंतर देशभरातून संताप व्यक्त होत आहे. आणखी विद्यार्थी, तरुणाई या आंदोलनात सहभागी होत आहे. मंगळवारच्या पत्रकार परिषदेत आदित्य ठाकरेंनी या आंदोलनावरुन केंद्र सरकार आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावरीही जोरदार टिका केली. "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या आंदोलनाला फेसलेस म्हणत यात अपप्रवृत्ती घुसल्याचा आरोप करत आहेत. मात्र, या आंदोलनानं आता भाजपाच्यात तोंडाला फेस आणलाय. या फेसलेस लोकांमुळंच तुम्ही मुख्यमंत्री पदावर बसलात हे तुम्ही विसरू नका. तुम्हाला ते बसवू शकतात तर ते उचलू पण शकतात. सकाळी बोलणारे भाजपाचे प्रवक्ते कुठं गेले? त्यांना या विषयावर बोलावसं वाटत नाही का? नीच, राक्षसी प्रकारचे हे राजकारण सुरू आहे," अशी टीका यावेळी आदित्य ठाकरेंनी केली.

सरकारनं संवादाऐवजी दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारलाय : "अण्णा हजारेंच्यावेळी सरकार चर्चा करत होतं. आता मात्र थेट लाठ्या चालवल्या जात आहेत. सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणात अनेक विद्यार्थी सहभागी आहेत. संसदेकडं निघालेल्या मोर्चावर सरकारनं संवादाऐवजी दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारला आहे. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनावेळी सरकारचे मंत्री चर्चेसाठी पुढं आले होते. मात्र, आता एकही मंत्री विद्यार्थ्यांशी बोलायला तयार नाही. नीट पेपरफुटी प्रकरणावर केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनावर झालेल्या पोलीस कारवाई सुरू आहे," असं म्हणत आदित्य ठाकरेंनी विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्ज आणि अटक सत्रावरून केंद्र सरकारवर टीका केली.

हेही वाचा :

  1. दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जचे मुंबईत पडसाद; "आंदोलन हा लोकशाहीचा अधिकार" म्हणत मुंबईकरांचा संताप
  2. 'पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली नसती तर...'; जंतरमंतरवरील लाठीचार्जवरील मुख्यमंत्री यांचं मोठं विधान, विरोधकांवरही निशाणा
  3. 'लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी आणि तरुणांना भडकवण्यासाठीच जंतरमंतर येथे आंदोलन सुरू'-चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा आरोप

TAGGED:

आदित्य ठाकरे
AADITYA THACKERAY ON GOVT
AADITYA THCKERAY CJP PROTEST
जंतरमंतर आंदोलन
AADITYA THCKERAY ON CJP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.