... तर निवडणूक आयोगावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल व्हावा; आदित्य ठाकरे यांची मागणी
आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी मतदार यादीतील गोंधळावरून राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेतली.
Published : November 24, 2025 at 7:21 PM IST
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत बोगस आणि दुबार मतदार झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून सातत्यानं केला जात आहे. दरम्यान, मुंबई पालिका निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय मतदार यादीतील त्रुटी आणि गोंधळ दूर करून निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया घेण्यात यावी, यासाठी तातडीने उपाययोजना राबवाव्यात याकरता आमदार आदित्य ठाकरे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेतली.
आयोगावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल व्हावा : "अजूनही अनेक ठिकाणी मतदार याद्यांमध्ये घोळ आणि गोंधळ आहे. नवीन प्रारुप मतदार यादी आयोगाने 20 नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केली. मात्र यात विरोधकांच्या प्रभागातील मतदान याद्या या हलवल्या गेल्या आहेत. मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या मतदार याद्या हलवल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळ निवडणूक आयोग हे सरकारच्या सांगण्यानुसार काम करत आहे. जर लोकशाही पद्धतीने निवडणुका होत नसतील आणि निवडणूक आयोग चुकीचं काम करत असेल तर त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल व्हावा," अशी मागणी आदित्य ठाकरेंनी केली. आज त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या भेटीनंतर पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी बाळा नांदगावकर, अंबादास दानवे, अनिल परब आदी उपस्थित होते.
लोकशाही मार्गाने निवडणुका झाल्या पाहिजेत : गेल्या तीन वर्षापासून पालिका निवडणूक होत नाही. राज्यात सर्व मतदार याद्यांमध्ये घोळ आहे. यामुळं जनता त्रस्त आहे. आता निवडणूक आयोगाने मुंबईतील प्रारुप यादी २० तारखेला आणल्यानंतर अजूनही मतदार याद्यांमध्ये घोळ आणि गोंधळ आहे. केवळ विरोधक यांच्या मतदार याद्या हलवल्या आहेत. म्हणजे आमचे नाव हे अन्य प्रभागात टाकले गेले. मग आम्ही आमचं नावं शोधायचं कसं? असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी उपस्थित केलाय. एका दुकानात ४८ मतदार दाखवले आणि जर एका घरात १० पेक्षा जास्त लोक राहात असतील तर राज्य निवडणूक आयोगाने ते जाऊन तपासले पाहिजे. खरंच या घरात एवढे लोक राहतात का? आम्ही नवीन प्रारुप याद्यांमध्ये काही प्रभागांचा शोध घेतला तर ८ लाख ३२ हजार मतदार याद्यांमध्ये घोळ दिसून आला. हा घोळ आधी दुरुस्त करा आणि निवडणुका लोकशाही पद्धतीने घ्या. जर हा घोळ असाच ठेवून पालिका निवडणुकीची तारीख निवडणूक आयोगाने जाहीर केली, तर निवडणूक आयोगावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे अशी मागणी आदित्य ठाकरेंनी केली.
संभाव्य दुबार मतदार याद्या सुधारल्या पाहिजेत : दुसरीकडं पुन्हा सर्व याद्या सुरळीत करून निवडणुका घ्याव्यात. निवडणूक आयोगाने २१ दिवस घ्यावेत किंवा निवडणूक रद्द करावी. तुम्ही ५ डिसेंबर २०२५ रोजी एक यादी प्रसिद्ध कराल आणि नियमाप्रमाणे आम्ही सगळं केलं असं सांगून स्वतःचं समाधान कराल, पण हे चुकीचं होईल. कारण आता जनतेलाही तुमच्या कामाबद्दल कळलं आहे. तुम्ही स्वतःला स्वायत्त यंत्रणा म्हणवता, मग तुमची स्वायत्तता दाखवाच. महत्वाचं म्हणजे संभाव्य दुबार मतदार यादी अत्यंत चुकीच्या पद्धतीनं केली आहे. आयोगाने जे संभाव्य दुबार मतदान यादीबाबत हमीपत्र तयार केलं आहे. ते म्हणजे एका दिवशी एक व्यक्ती एका शहरात पुन्हा मतदान करू शकणार नाही. पण जर दुसऱ्या ठिकाणी वेगळ्या तारखेला निवडणुका असतील तर ती व्यक्ती मतदान करु शकते. म्हणून जे हमीपत्र बनवले आहे. त्यात तारीख आणि ठिकाणी नमूद करावे आणि दुबार मतदान करता येणार नाही असा स्पष्ट उल्लेख करावा. म्हणजे संभाव्य दुबार मतदार यादी आहे, ती सुधारली पाहिजे. निवडणुका या लोकशाही पद्धतीने झाल्या पाहिजेत. नवीन सुधारित यादीत ते कोण आहेत स्त्री का पुरुष? त्यांचा पत्ता काय? याचा कोणताही तपशील नाही. तसंच यात तांत्रिक समस्या आहे. मतदाराचे नाव त्याला पटकन शोधता येत नाही. यातही सुधारणा झाली पाहिजे अशी मागणी ठाकरे यांनी राज्य निवडणुक आयोगाकडं केली आहे.
आम्ही सगळे एकत्र : दुसरीकडं राज्य निवडणूक आयोगाला जे तुम्ही पत्र दिलंय, त्यावर केवळ तुमच्या पक्षाची आणि मनसेची सही आहे. यावर महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस दिसत नाही. तसंच घटक पक्षही दिसत नाहीत. त्यांचा तुम्हाला पाठिंबा आहे का? किंवा आज तुमच्यासोबत मनसेचे बाळा नांदगावकर आहेत म्हणून काँग्रेसचे नेते आले नाहीत का? असा प्रश्न आदित्य ठाकरेंना विचारला असता ते म्हणाले, "आम्ही सर्वजण एकत्र आहोत आणि ज्यांना लोकशाही वाचवायची आहे ते येणारच".
