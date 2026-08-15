35 हजार उद्योग महाराष्ट्राबाहेर; चाकण MIDC मध्ये कंपन्यांच्या वासाऐवजी कचऱ्याचा वास, आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर घणाघात
पुण्यातील चाकण एमआयडीसी (Chakan MIDC) परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या दुरावस्थेवरून आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी सरकारवर टीका केला.
Published : August 15, 2026 at 8:56 PM IST
पुणे : चाकण औद्योगिक परिसरातील खड्डे, वाहतूक कोंडी, पाणी-विजेच्या समस्या, कचरा आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांवरून शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. शनिवारी चाकण परिसरातील रस्त्यांची पाहणी करताना त्यांनी उद्योगांच्या स्थलांतराचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलाय.
उद्योग बाहेर गेल्यानं रोजगारावर परिणाम : महाराष्ट्रातून मागील काही काळात अनेक उद्योग बाहेर गेल्यानं रोजगारावर परिणाम होत असल्याचा दावा आदित्य ठाकरे यांनी केला. चाकण परिसरातील उद्योजकांशी संवाद साधल्यानंतर पायाभूत सुविधांबाबत गंभीर तक्रारी समोर आल्याचं त्यांनी सांगितलं. वीज, पाणी, रस्ते आणि वाहतूक या मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळं उद्योजक अडचणीत असल्याचं आदित्य ठाकरे म्हणाले.
हजारो कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम : चाकण परिसरातील सुमारे 20 उद्योग स्थलांतराच्या मार्गावर असल्याचा दावा करत, उद्योग बाहेर गेले तर त्याचा थेट परिणाम हजारो कामगारांच्या रोजगारावर होणार असल्याचं आदित्य ठाकरे यांनी नमूद केलं. केवळ एखादा उद्योग बंद पडणार आहे किंवा तो अडचणीत आहे, असं सांगून हा प्रश्न संपत नाही, रोजगार जाणार असतील तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
नाशिकमध्येही मोठ्या प्रमाणावर खड्डे : चाकणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्याचे साम्राज्य असल्याची टीकाही त्यांनी केली. आपला दौरा निश्चित झाल्यानंतर रस्त्यांची डागडुजी करण्यात आली, मात्र नियमितपणे रस्त्यांची देखभाल का केली जात नाही, असा सवाल त्यांनी केला. चाकणसह नाशिकमध्येही मोठ्या प्रमाणावर खड्डे असल्याचं सांगत राज्यातील रस्त्यांच्या प्रश्नावर सरकारचं लक्ष नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
खराब रस्त्यांमुळं प्रवासाचा वेळ वाढला : चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडीचा फटका नागरिकांच्या आरोग्यालाही बसत असल्याचं ठाकरे म्हणाले. खराब रस्त्यांमुळं प्रवासाचा वेळ वाढत असून, स्वतःला या रस्त्यामुळं सुमारे दीड तास अधिक वेळ लागल्याचं त्यांनी सांगितलं. वाहतूक, खड्डे आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचा प्रश्न केवळ गैरसोयीचा नसून तो नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि सुरक्षिततेशी संबंधित असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
कामाच्या दर्जाबाबत चौकशी : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाच्या रस्त्याच्या गुणवत्तेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. वर्षभरातच रस्ता खराब झाल्याचा दावा करत कामाच्या दर्जाबाबत चौकशी आणि सर्वेक्षण करण्याची मागणी त्यांनी केली.
रस्त्यांची अवस्था का सुधारत नाही? : चाकण-तळेगाव मार्गासाठी पाच कोटी रुपयांच्या कामाचा उल्लेख करत, एवढ्या निधीनंतरही रस्त्यांची अवस्था का सुधारत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. प्रशासनातील विविध यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याची टीका करत, एक सक्षम अधिकारी नेमून त्याला संपूर्ण जबाबदारी दिल्यास परिस्थिती सुधारू शकते, असं ते म्हणाले. तुकाराम मुंढे यांच्यासारखे सक्षम अधिकारी द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
सरकारमधील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह : उद्योगमंत्री चाकणमध्ये येत आहेत, त्याचं स्वागत आहे. मात्र केवळ रविवारच्या दिवशी पाहणी करण्यापेक्षा कामाच्या दिवशी सामान्य नागरिकांप्रमाणे येऊन परिस्थितीचा अनुभव घ्यावा, असं आवाहन ठाकरे यांनी केलं. सत्तेतील आमदारांचंही ऐकलं जात नसल्याचा आरोप करत त्यांनी प्रशासन आणि सरकारमधील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
गुंतवणूक आणि रोजगारावर परिणाम : चाकण परिसरातील उद्योगांकडून एमआयडीसीच्या सुविधांसाठी मोठा खर्च केला जात असताना त्या तुलनेत सुविधा मिळतात का?, असा सवालही त्यांनी केला. उद्योगांना चांगले रस्ते, पाणी, वीज आणि वाहतूक व्यवस्था मिळाली नाही तर गुंतवणूक आणि रोजगार दोन्हीवर परिणाम होईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
अजित पवार चाकण प्रश्नांकडं लक्ष देत होते : दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विविध भूमिकांवरही आदित्य ठाकरे यांनी टीका केली. राज्यातील उद्योग, रोजगार, रस्ते आणि नागरिकांच्या प्रश्नांकडं मुख्यमंत्र्यांचं पुरेसं लक्ष आहे का?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यापूर्वी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार चाकण परिसरातील प्रश्नांकडं बारकाईनं लक्ष देत होते, असंही त्यांनी नमूद केलं. याशिवाय महिला विधेयक, वंदे मातरम् विधेयक, मेट्रोची गरज, जनगणना आणि एसआयआर प्रक्रियेतील नागरिकांच्या अडचणी यावरही ठाकरे यांनी भाष्य केलं. अनेक बीएलओ नागरिकांच्या घरी गेले नसल्याचा दावा करत त्यांनी या प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
मंत्रालयात विरोधकांचा आवाज : पुण्यातील भोंदूबाबांच्या प्रकरणावरूनही त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत सरकारने ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तरुणाईच्या प्रश्नांपासून उद्योग आणि रोजगारापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर सरकारला घेरत, आगामी काळात मंत्रालयात विरोधकांचा आवाज अधिक ताकदीने दिसेल, असा दावा आदित्य ठाकरे यांनी केला. चाकणमधील उद्योग, रस्ते आणि वाहतुकीच्या समस्यांवर तातडीने सर्वंकष सर्वेक्षण करून एकाच सक्षम यंत्रणेमार्फत उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी केली.
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