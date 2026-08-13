‘मी पाहणी करणार होतो, त्याआधीच खड्डे बुजवले’; आदित्य ठाकरेंचा प्रशासनावर आरोप, 17 ऑगस्टला जनआक्रोश मोर्चा
नाशिकच्या रस्त्यांची पाहणी आदित्य ठाकरेंनी केली. त्यानंतर प्रशासनावर टीका करत, 17 ऑगस्टला संजय राऊतांच्या नेतृत्वात जनआक्रोश मोर्चा काढणार असल्याचं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलंय.
Published : August 13, 2026 at 9:00 PM IST
नाशिक : शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांनी आज नाशिक जिल्ह्याचा दौरा करत विविध भागांतील रस्त्यांची पाहणी केली. मात्र, आपण ज्या ठिकाणी खड्ड्यांची पाहणी करणार होतो, त्या ठिकाणी प्रशासनानं आधीच खड्डे बुजवल्याचा आरोप त्यांनी केला. नाशिकमधील विविध प्रश्नांवरून प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी 17 ऑगस्ट रोजी खासदार संजय राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक शहरात भव्य जनआक्रोश मोर्चा काढणार असल्याचं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलंय.
विद्यार्थ्यांशी साधला संवाद : नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील पेगलवाडी येथील शाळकरी विद्यार्थ्यांनी रस्त्यांवरील खड्ड्यांवर उपरोधिक पद्धतीनं रिपोर्टिंग केलं होतं. विद्यार्थ्यांनी रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा व्हिडिओ तयार करून प्रशासनाचं लक्ष वेधलं होतं. आदित्य ठाकरे यांनी आज पेगलवाडी येथे भेट देत या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. ज्या विद्यार्थ्यांनी रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा व्हिडिओ तयार केला होता, त्यांच्यासह इतर विद्यार्थ्यांशीही आदित्य ठाकरे यांनी संवाद साधला. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील उद्दिष्टांबाबत त्यांनी माहिती घेतली. “तुम्हाला अजून काय पाहिजे, मला सांगा. मी तुम्हाला मदत करतो,” असं आश्वासनही त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिलं. विद्यार्थ्यांना भविष्यात काय बनायचं आहे आणि त्यांचं व्हिजन काय, याबाबतही त्यांनी जाणून घेतलं.
काय म्हणाले आदित्य ठाकरे? : आज नाशिकचा प्रवास पाहिला. मागील तीन वर्षांपासून नाशिकची परिस्थिती पाहत आहे. रस्त्यांवरून प्रवास केल्यानंतर पाठ दुखायची, आजही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. समृद्धी महामार्गावरही पॅच पडले आहेत. अशा परिस्थितीत नाशिकमध्ये उद्योग कसे येतील? असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केला. मी कुठे जाणार दौऱ्यात टाकले होते. लगेच त्या ठिकाणी प्रशासनाने जेसीबी घेऊन खड्डे बुजवायला सुरुवात केली. नाशिकमधील या प्रश्नांवरून 17 ऑगस्टला खासदार संजय राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
शहरात डेंग्यू आणि मलेरियाचं प्रमाण वाढलं : नाशिक शहरातील आरोग्याच्या प्रश्नावरही आदित्य ठाकरे यांनी भाष्य केलं. “शहरात डेंग्यू आणि मलेरियाचं प्रमाण वाढत आहे. हा आरोग्याचा प्रश्न आहे. कुंभमेळे अनेक झाले आहेत. 2015 मध्येही कुंभमेळा झाला होता, तेव्हाही हेच मुख्यमंत्री होते. अयोध्येत चंदा चोरीला गेला. आम्ही निधी दिला. चंदा चोरी विचारली तर देशद्रोही. आम्ही निधी दिला आहे मग प्रश्न विचारायचे नाहीत का?, 17 तारखेला मोर्चात सर्वांनी सहभागी व्हा. माझे पैसे गेले कुठे? हे भाजपाच्या लोकांना रस्त्यावर थांबून विचारा. तसेच बनावट कंत्राटाबाबत आदित्य ठाकरे म्हणाले की, हे खूप छोटे मासे आहेत. मोठा मासा भाजपा आहे. ते नाशिकला गिळायला निघाले. कोणाची झाडे तोडून विकास होऊ शकत नाही," असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.
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