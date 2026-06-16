'आम्ही अंधविश्वास...'; 'ऑपरेशन टायगर'बाबत आदित्य ठाकरे यांचं मोठं विधान
'ऑपरेशन टायगर'बाबत आमदार आदित्य ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा मोठा दावा केला आहे. वाचा सविस्तर...
Published : June 16, 2026 at 10:13 AM IST
पुणे - महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा ‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा रंगू लागली आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षातील काही खासदार सत्ताधारी गोटाच्या संपर्कात असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत शिवसेना - उबाठा पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मोठा दावा करत सर्व एकत्र असल्याचं सांगितलं.
आम्ही अंधविश्वास ठेवणारी लोकं - अफवांवर विश्वास ठेवू नका. उद्धव ठाकरे आणि मी एक पथ्य पाळलं आहे की, जे आमच्याबरोबर असतात त्यांच्यावर आम्ही अंधविश्वास ठेवतो. काही लोक अंधभक्त असतात. आम्ही अंधविश्वास ठेवणारी लोकं आहोत. बैठकीत सगळे लोक उपस्थित होते आणि सगळे आमच्याबरोबरच असल्याचं यावेळी आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं.
सर्व खासदार आमच्याबरोबर - "रविवारच्या बैठकीत सर्वजण उपस्थित होते. काही लोक हे ऑनलाईन बैठकीला उपस्थित होते. आपण तृणमूल काँग्रेसबाबत पाहिलं की, 20 खासदारांनी वेगळा गट स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. हे सगळे एहसान फरामोश लोक आहेत. ममता दीदींच्या नावावर निवडून आले आणि आता सत्ता बदलताच उडी मारत आहेत. देशात लोकशाही डिस्ट्रॉय होताना पाहायला मिळत आहे का याचा देखील विचार केला पाहिजे. देशात पक्ष फोडण्याचं, पक्ष तोडण्याचा प्रयत्न सर्व ठिकाणी सुरू असून, देशात महागाई वाढत आहे. पेपर फुटीसारखे प्रकरण होत आहेत. यावर कोणीही बोलत नाही," असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी भाजपावर केला.
उद्धव ठाकरे यांची खंत - एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून 'ऑपरेशन टायगर' अंतर्गत कोणत्याही क्षणी ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार फोडले जाऊ शकतात, अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून 'ऑपरेशन टायगर'ची केवळ चर्चाच असली तरी आता हे ऑपरेशन अंतिम टप्प्यात असल्याचं सांगितलं जात आहे. मातोश्रीवर नुकत्याच बोलवण्यात आलेल्या बैठकीला ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नऊपैकी पाच खासदार गैरहजर होते. त्यामुळे दुखावलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी तशी खंतही बोलावून दाखवली होती. यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी आमचा आमच्या खासदारांवर अंधविश्वास असल्याचं म्हटलं असलं तरी अंतर्गत स्तरावर आपले काही खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असून ते फुटू शकतात, याची जाणीव असल्याचं म्हटलं जातं.
हेही वाचा -